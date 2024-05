عملیات اجرایی طرح فیبر نوری در شهر رستمکلا آغاز شد

‌اسماعیل اعزی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایجاد شبکه فیبر نوری در شهر رستم کلا از توابع شهرستان بهشهر با پیش بینی سرمایه گذاری حدود ۱۲۰ میلیارد ریال طراحی شده است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی آن آغاز و تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با تاکید بر اهمیت تسریع در اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها FTTx در این شهر تاکید کرد: طرح فیبر نوری FTTx توسط اپراتور منتخب از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در شهر رستم کلا آغاز شده و امیدواریم با توجه به شرایط و مسیر اجرای پروژه، طی بازه زمانی یکساله، با بهره برداری از این طرح ۳۹۷۹ خانوار این شهر به شبکه پرسرعت فیبر نوری متصل شوند.

به گزارش ایرنا، فیبر نوری یا (Fiber To The x) FTTx، یکی از روش‌های دسترسی به اینترنت ثابت است که در آن به جای تمام یا بخشی از کابل مسی، از کابل‌های فیبر نوری بهره می‌برد؛ بسته به این که به جای x چه حرفی قرار بگیرد، به روش‌های مختلف ارائه آن به کاربر اشاره می‌کند؛ در مدل (Fiber To The Home) FTTH، کابل‌کشی فیبر نوری تا منزل یا واحد کاربر ادامه پیدا می‌کند و به عبارت دیگر فیبر نوری در تمام مسیر از مخابرات تا داخل منزل جایگزین کابل مسی می‌شود.

اما در مدل (Fiber To The Building) FTTB، کابل فیبر نوری به ساختمان می‌رسد و در نهایت خدمات توسط کابل مسی (معمولا VDSL) تحویل داده می‌شود و در مدل (Fiber To The Cabinet) FTTC، فیبر نوری به نزدیک‌ترین کافو به کاربر (در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری کاربر) ارائه داده می‌شود و مشترک در نهایت از طریق یکی از فناوری‌های DSL (نظیر VDSL) به شبکه متصل می‌شود.

هدف‌گذاری برای ۲۰ میلیون فیبر نوری توسط وزارت ارتباطات بدین صورت است که بهمن‌ماه سال گذشته ۵۰۰ هزار پورت فیبرنوری افتتاح شد و به دنبال آن، برنامه‌ریزی شده تا پنج میلیون پورت فیبر نوری در سال ۱۴۰۱ در کلان شهرها واگذار شود؛ بر اساس این برنامه، مقرر است در سال ۱۴۰۲ نیز حدود هفت میلیون پورت و در سال ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون پورت راه‌اندازی شود که در نهایت در سال ۱۴۰۳ به هدف مورد نظر برسیم. برای دستیابی به این هدف به‌تازگی تفاهم‌نامه پروژه فیبرنوری توسط رگولاتوری با ۹ اپراتور منعقد شد و آنها موظف شدند ظرف مدت یک سال، ۸.۵ میلیون پورت فیبر نوری راه‌اندازی کنند.