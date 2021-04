«جایزه قلم آمریکا ۲۰۲۱» برندگانش را شناخت

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از تارنمای رسمی انجمن قلم آمریکا (PEN)، جایزه قلم آمریکا که از سال ۱۹۶۳ میلادی هر ساله به معرفی نویسندگان بااستعداد و باتجربه معاصر که تأثیر ماندگاری بر ادبیات آمریکا داشتند، می‌پردازد امسال نیز در مجموع ۳۸۰ هزار دلار جایزه به بیش از ۴۰ نویسنده، مترجم، شاعر، ویراستار و روزنامه‌نگار منتخب اهدا کرد.

کتاب نظاره کردن (Be Holding) اثر راس گی شاعر رنگین‎‌پوست آمریکایی جایزه ۷۵ هزار دلاری جین استاین را از آن خود کرد و به عنوان بهترین کتاب سال این دوره از جایزه قلم آمریکا انتخاب شد. جایزه جین استاین هر ساله به اثری که مرزهای فرم را جابه‌جا کرده و پتانسیل تبدیل به یک اثر ماندگار را داشته باشد، اهدا می‌شود و می‌توان آن را معادل جایزه بهترین کتاب سال در نظر گرفت.

جایزه کتاب آزاد که به بهترین اثر از بین آثار نویسندگان رنگین‌پوست اعطا می‌شود نیز امسال به کتاب وراث (Inheritors) از آساکو سریزاوا نویسنده ژاپنی الاصل رسید.

اخبار تکمیلی از شکست (Further News of Defeat) نوشته مایکل اکس وانگ، جایزه ۲۵ هزار دلاری رابرت بینگهام برای اولین مجموعه داستان‌ کوتاه یک نویسنده را برد و جایزه همینگوی برای بهترین اثر یک نویسنده رمان اولی، به رمان کوسه‌ها در روزگار منجیان (Sharks in the Time of Saviors) از کاوایی استرانگ واش برن اهدا شد.

از بین نامزدهای بهترین مقاله، باربارا ارن رایک با مجموعه مقالات اگر می‌دانستم (Had I Known: Collected Essays) برنده جایزه ۱۵ هزار دلاری امسال شد و جایزه بهترین ترجمه سال به کشوری برای مردن (A Country for Dying: A Novel) ترجمه اما رمضان رسید.

در شاخه شعر، جایزه بهترین مجموعه شعر به مراسم ترحیم (Obit) از ویکتوریا چنگ اهدا شد و استیو بردبری با برگردان شعر بزرگ شده به دست گرگ‌ها (Raised by Wolves: Poems and Conversations) از چینی به انگلیسی، موفق شد جایزه بهترین شعر ترجمه شده سال را از آن خود کند.

جست‌وجو برای پیدا کردن و نجات بزرگترین جغد دنیا (Owls of the Eastern Ice: A Quest to Find and Save the World’s Largest Owl) نوشته جاناتان سی اسلت، جایزه ۱۰ هزار دلاری برای بهترین نوشته علمی به زبان ادبی را به دست آورد و زندگی‌های عصیانگرایانه، تجربیات زیبا (Wayward Lives, Beautiful Experiments) جایزه بهترین اثر غیرداستانی را برای سیدیا هارتمن به ارمغان آورد.

در شاخه زندگی‌نامه نیز امی استنلی با کتاب غریبه‌ای در شهر شوگان، دیگر نامزدهای نهایی را پشت سر گذاشت و برنده جایزه ۵ هزار دلاری شد.

در مراسم امسال، جایزه ناباکف برای یک عمر دستاورد در ادبیات بین‌المللی نیز به آن کارسن، شاعر، مقاله‌نویس و مترجم سرشناس کانادایی اهدا شد.

جایزه قلم آمریکا یک جایزه معتبر ادبی است که به بهترین آثار منتشر شده در حوزه‌های مختلف از ادبیات داستانی، غیرداستانی، شعر و زندگینامه گرفته تا مقاله و داستان کوتاه اعطا می‌شود. این جایزه در طول تاریخ ۵۸ ساله خود، امسال به دلیل شیوع کرونا برای اولین بار به صورت مجازی و برخط برگزار شد.