«کرکاس ۲۰۲۱» برندگانش را شناخت

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مجله کرکاس ریویوز برگزیدگان هشتمین دوره از جایزه ادبی کرکاس را اعلام کرد و جایزه ۵۰ هزار دلاری بهترین اثر در بخش ادبیات داستانی به رمان ضدآرمانشهری غارت (Harrow) اثر جوی ویلیامز، نویسنده و مقاله‌نویس ۷۷ ساله آمریکایی، رسید.

برایان بروم با کتاب با مشت مرا نزد خدایان بفرست (Punch Me Up to the Gods) جایزه ۵۰ هزار دلاری بهترین کتاب غیرداستانی را برد و کریستینا سونتورنوات با کتاب همه سیزده ساله بودند (All Thirteen) درباره عملیات نجات عملیات نجات نوجوانان فوتبالیست تایلندی از غار برنده جایزه بهترین کتاب نوجوان شد.

جایزه ادبی کرکاس یکی از گرانترین جوایز ادبی جهان است که از سال ۲۰۱۴ تاکنون هر ساله از طرف مجله نقد ادبی کرکاس در سه بخش ادبیات داستانی، غیرداستانی و نوجوان به برگزیدگان اهدا شود. برندگان جایزه امسال از بین ۶ نامزد نهایی در هر بخش انتخاب شدند.