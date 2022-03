«جایزه قلم آمریکا ۲۰۲۲» برندگانش را شناخت

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از تارنمای رسمی انجمن قلم آمریکا (PEN)، جایزه قلم آمریکا که از سال ۱۹۶۳ میلادی هر ساله به معرفی نویسندگان بااستعداد و باتجربه معاصر که تأثیر ماندگاری بر ادبیات آمریکا داشتند، می‌پردازد امسال نیز در مجموع ۳۸۰ هزار دلار جایزه به بیش از ۴۰ نویسنده، مترجم، شاعر، ویراستار و روزنامه‌نگار منتخب اهدا کرد.

کتاب بوسه حشره: داستان واقعی از یک خانواده، یک حشره و بی‌توجهی یک ملت یه بیماری مرگبار (The Kissing Bug: A True Story of a Family, an Insect, and a Nation’s Neglect of a Deadly Disease) اثر دیزی هرناندز جایزه ۷۵ هزار دلاری جین استاین را از آن خود کرد و به عنوان بهترین کتاب سال این دوره از جایزه قلم آمریکا انتخاب شد. جایزه جین استاین هر ساله به اثری که مرزهای فرم را جابه‌جا کرده و پتانسیل تبدیل به یک اثر ماندگار را داشته باشد، اهدا می‌شود و می‌توان آن را معادل جایزه بهترین کتاب سال در نظر گرفت.

جایزه کتاب آزاد که به بهترین اثر از بین آثار نویسندگان رنگین‌پوست اعطا می‌شود نیز امسال به مجموعه شعر افسار (Curb) از دیویا ویکتور رسید.

ارتباط تماسی (Skinship) نوشته یون چویی، نویسنده اهل کره، جایزه ۲۵ هزار دلاری رابرت بینگهام برای اولین مجموعه داستان‌ کوتاه یک نویسنده را برد و جایزه همینگوی برای بهترین اثر یک نویسنده رمان اولی، به رمان معکوس کردن گذار جنسیتی (Detransition, Baby: A Novel) از توری پیترس نویسنده آمریکایی اهدا شد.

از بین نامزدهای بهترین مقاله، مارگارت رنکل با مجموعه مقالات جستارهایی در باب امید و دل‌سوختگی از جنوب آمریکا (Graceland, at Last: Notes on Hope and Heartache from the American South) برنده جایزه ۱۵ هزار دلاری امسال شد و جایزه بهترین ترجمه سال به پرندگان مهاجر (Migratory Birds,) اثر ماریانا اولیور با ترجمه جولیا سانچز رسید.

در شاخه شعر، جایزه بهترین مجموعه شعر فرانک، غزلیات(frank: sonnets) از دایان سوس اهدا شد و جنیفر گروتس و پیوتر سومر با برگردان شعر همه آنچه نمی دانم (Everything I Don’t Know) از لهستانی به انگلیسی، موفق شدند جایزه بهترین شعر ترجمه شده سال را از آن خود کنند.

من و روباه: یک دوستی غیرمرسوم (Fox & I: Uncommon Friendship) نوشته کاترین ریون، جایزه ۱۰ هزار دلاری برای بهترین نوشته علمی به زبان ادبی را به دست آورد و هر آنچه به دوش می‌کشید (All That She Carried: The Journey of Ashley’s Sack, a Black Family’s Keepsake) جایزه بهترین اثر غیرداستانی را برای تیا مایلز به ارمغان آورد.

در شاخه زندگی‌نامه نیز ربکا دونر با کتاب همه مشکلات رایج در دوران ما (All the Frequent Troubles of Our Days: The True Story of the American Woman at the Heart of the German Resistance to Hitler) دیگر نامزدهای نهایی را پشت سر گذاشت و برنده جایزه ۵ هزار دلاری شد.

جایزه قلم آمریکا یک جایزه معتبر ادبی است که به بهترین آثار منتشر شده در حوزه‌های مختلف از ادبیات داستانی، غیرداستانی، شعر و زندگینامه گرفته تا مقاله و داستان کوتاه اعطا می‌شود. این جایزه در طول تاریخ ۵۸ ساله خود، امسال به دلیل شیوع کرونا برای اولین بار به صورت مجازی و برخط برگزار شد.