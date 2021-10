سلامت مغز در گرو تنفس هوای سالم

به گزارش روز شنبه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از پایگاه خبری گاردین، در این تحقیقات که در دو لابراتوار دانشگاه کالیفرنیای جنوبی روی انسان‌ها و موش ها انجام گرفت، مشخص شد کاهش میزان ذرات آلاینده PM۲.۵ در هوا موجب کاهش آسیب مغز و سیستم عصبی در اثر تنفس هوای آلوده می‌شود.

ذرات آلاینده PM۲.۵ با ابعادی کوچک‌تر از قطر موی انسان، در اثر فعالیت کارخانه‌های صنعتی و احتراق سوخت خودروها ایجاد می‌شوند و در مطالعات مختلف ارتباط آن‌ها با بیماری آلزایمر و از دست رفتن حافظه به اثبات رسیده است.

بر اساس تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۴ میلادی انجام گرفت، ارتباط قابل توجهی بین آلودگی هوا و بروز اختلالات شناختی در سالمندان دارای سطوح پایین آموزشی وجود داشت. در واقع افراد بالای ۶۵ سال که کمتر از ۸ سال آموزش کلاسیک داشتند، بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا به اختلالات شناختی قرار داشتند. اما با تکرار این مطالعه در سال ۲۰۱۴ مشخص شد چنین ارتباطی وجود ندارد.

بر اساس این تحقیقات، مهم‌ترین عامل متغیر در طول یک دهه، کاهش میزان ذرات آلاینده PM۲.۵ بوده است. در واقع با مطالعه داده‌های هواشناسی در طول یک دهه مورد مطالعه مشخص شد میزان این ذرات آلاینده در محل زندگی داوطلبان مورد آزمایش در سال ۲۰۱۴ میلادی به میزان ۲۵ درصد کمتر از سال ۲۰۰۴ میلادی بوده است.

همچنین در تحقیقاتی که از سال ۲۰۰۹ میلادی روی موش‌ها انجام گرفت مشخص شد کاهش آلاینده MP۲.۵ در هوا موجب کاهش آسیب مغزی از جمله آسیب اکسیداتیو به سلول‌ها و بافت مغز این جانوران شده است.

به گفته محققان نتایج این تحقیقات اهمیت تلاش برای کاهش آلودگی هوا و همچنین ارزیابی آسیب‌های مغزی وارده به اقشار مختلف در اثر این نوع آلودگی را نشان می‌دهد.

بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا سالانه جان هفت میلیون نفر را در سراسر جهان می‌گیرد. در ادامه این گزارش آمده است از هر ۱۰ نفر، ۹ مورد هوایی را تنفس می‌کنند که حاوی مقادیر بیش از حد مجاز از آلاینده‌ها است.

بیشتر افرادی که در معرض هوای آلوده قرار دارند، در کشورهای فقیر و کم‌درآمد زندگی می‌کنند. ترکیب آلودگی خانگی و فضای باز، عامل حدود هفت میلیون مرگ زودرس در سال است که عمدتا به دلیل سکته مغزی، بیماری‌های قلبی، بیماری انسداد مزمن ریوی، سرطان ریه و عفونت‌های حاد تنفسی جان خود را از دست می‌دهند.



آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت در مورد آلودگی هوا

- حدود ۹۱ درصد از مرگ‌ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا در کشورهای فقیر و کم‌درآمد رخ می‌دهد و بیشترین آمار متعلق به مناطق غربی اقیانوس آرام و جنوب شرق آسیا است.

- علاوه بر آلودگی هوای محیط باز، حدود سه میلیارد نفر در معرض آلودگی داخل خانه قرار دارند و از زیست توده، نفت و زغال سنگ برای پخت و پز و افزایش دما استفاده می‌کنند.

- استفاده از حمل و نقل پاک، سوخت سبز، مدیریت زباله‌های شهری، مدیریت سوخت و خانه‌های کم‌مصرف از جمله بهترین راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا هستند.

آلودگی هوا نهمین عامل مرگ و میر و ازکارافتادگی در سراسر جهان است. بر اساس آمار آلودگی هوا مرگ و میر را به طور کلی به میزان ۱۶ درصد، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی را به میزان ۲۷ درصد، مرگ ناشی از سرطان ریه را به میزان ۲۸ درصد و خطر بروز حمله قلبی را به میزان ۷۵ درصد افزایش می‌دهد. قرارگرفتن در معرض آلاینده‌ها باعث افزایش مشکلاتی از قبیل آسم، بیماری‌های کبدی، و دیابت می‌شود.

آلودگی هوا در سرما به دلیل پدیده وارونگی تشدید می‌شود که در این شرایط سالمندان، زنان باردار، کودکان و بیماران، قشر آسیب پذیرتر محسوب می‌شوند.

علاوه بر رعایت مسائل ایمنی در روزهای آلوده، باید از مواد غذایی مانند روغن زیتون، اسفناج، آووکادو، کلم بروکلی و مواد غذایی حاوی ویتامین های A،C و E استفاده کرد که به دفع سموم ناشی از آلودگی هوا کمک می‌کنند

روغن زیتون اثرات مضر آلودگی هوا را دفع می‌کند. ذرات معلق موجود در هوا باعث گرفتگی عروق و آترواسکلروز زودرس می‌شود. عارضه آترواسکلروز بر اثر رسوب پلاک از مواد چربی در دیواره درونی رگ‌های خونی به وجود می‌آید.

روغن زیتون منبع غنی امگا ۹ است و مصرف آن باعث افزایش فعال‌کننده پلاسمینوژن بافتی می‌شود. فعال کننده پلاسمینوژن بافتی آنزیمی است که توسط سلول‌های دیواره داخلی شریان‌ها ترشح می‌شود و مهمترین وظیفه آن شکسته شدن لخته خون ایجاد شده در رگ ها است. وجود لخته در رگ‌های خونی باعث اختلال در گردش خون می‌شود.

روغن زیتون حاوی دو آنتی اکسیدان قوی هیدروکسی و اولئوروپین است که در رقیق‌شدن خون و جلوگیری از لخته موثر هستند. به علاوه روغن زیتون باعث انتشار اکسید نیتریک در داخل عروق و نرم‌شدن دیواره شریان‌ها و بهبود گردش خون می‌شود. مصرف روزانه این ماده غذایی ارزشمند توصیه شده است.

مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان از دیگر ترکیباتی هستند که استفاده از آنان در آلودگی ضروری است. آنتی اکسیدان به ترکیباتی گفته می‌شود که از سلول در مقابل صدمات جلوگیری کند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه The Journal of the Alzheimer's Association‌ منتشر شده است.