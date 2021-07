به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیسی زبان «نیوز» پاکستان روز پنجشنبه با استناد به بخشهایی از کتاب نوشته دو روزنامه نگار نشریه «واشنگتن پست» گزارش داد که ترامپ در روزهای اقامت در کاخ سفید زمستانی از فلوریدا از گفت وگوی وی با نخست وزیر پاکستان پس از عملیات ترور سردار قاسم سلیمانی سخن گفت.

کتاب "من به تنهایی می‌توانم آن را برطرف کنم" (I alone can fix it) نوشته شده توسط «کارول لئونیگ» و «فیلیپ راکر» به آخرین سال ریاست ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اختصاص داده شده است.

کارول لئونیگ و فیلیپ راکر به نقل از سخنان ترامپ در این گزارش آوردند: رئیس جمهوری وقت آمریکا ترور فرمانده ارشد جمهوری اسلامی ایران را یک اقدام شگفت انگیز دانست و در مصاحبه خود به گفت وگو با نخست وزیر پاکستان نیز اشاره کرده است.

دونالد ترامپ افزود که با نخست وزیر پاکستان گفت وگو داشته و عمران‌خان به او گفته که ترور فرمانده ارشد ایرانی بزرگترین اتفاقی است که وی در تمام عمر خود آن را مشاهده کرده است.

وزارت امور خارجه پاکستان ساعاتی پس از ترور سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس به دست نیروهای آمریکا در خاک عراق، ضمن ابراز نگرانی شدید از اوضاع فعلی، بر ضرورت اجتناب از هرگونه اقدام یکجانبه و تهاجمی تاکید کرد.

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس و «ابومهدی المهندس» معاون سازمان «الحشد الشعبی» عراق به همراه ۸ نفر دیگر بامداد روز جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ در مسیر فرودگاه بغداد به دستور دونالد ترامپ رییس جمهوری وقت رژیم آمریکا و با پهپادهای وزارت دفاع این کشور (پنتاگون) ترور شدند و به شهادت رسیدند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به عملیات تروریستی رژیم ترامپ روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ دهها موشک بالستیک به سمت پایگاه «عین‌الاسد» مقر نیروهای آمریکایی در استان «الانبار» عراق شلیک کرد.