به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سفارت ایران در بروکسل اعلام کرد که کلیه ایرانیان بالای ۱۸ سال (متولدین ۲۸ خرداد ۱۳۸۲ و قبل از آن) می‌توانند با همراه داشتن شناسنامه یا گذرنامه معتبر در سیزدهمین انتخابات شرکت کنند.

«غلامحسین دهقانی» سفیر ایران در بلژیک در ویدیویی که به مناسبت دعوت شهروندان ایرانی مقیم بلژیک در حساب کاربری خود در توییتر سفارت ایران در بروکسل منتشر کرد، گفت: با توجه به اهمیت این انتخابات به عنوان شهروندان ایران امیدوارم در روز انتخابات جمعه ۲۸ اسفند شما را ملاقات کنیم و مطمئنا همه شهروندان عزیز کشورمان و شما نسبت به تعیین سرنوشت‌شان که در سرنوشت ما و فرزندان‌مان موثر خواهد بود، بی‌توجه نیستند.

سفارت ایران در کی‌یف هم در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کی‌یف برگزار خواهد شد.

سفارت ایران در اوکراین اضافه کرد: هموطنان عزیز می‌توانند جهت شرکت در انتخابات از ساعت ۹ لغایت ۱۹ با همراه داشتن شناسنامه یا گذرنامه معتبر ایرانی به سفارت مراجعه نمایند.

سفارت ایران در لندن نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس تصمیمات هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در انگلستان و در هماهنگی با ستاد انتخابات خارج از کشور مستقر در وزارت امور خارجه، در حوزه انتخابیه انگلستان ۱۱ شعبه رأی‌گیری مستقر خواهد شد که از این تعداد، پنج حوزه رای‌گیری در شهر لندن و شش حوزه رای‌گیری در شهرهای منچستر، برمینگهام، لیدز، گلاسکو، کاردیف و نیوکاسل خواهد بود.

سفارت ایران در لندن با بیان اینکه ساعات اخذ رأی از هم‌میهنان به مدت ۱۰ ساعت و از ساعت ۹:۰۰ صبح تا ساعت ۱۹:۰۰ غروب خواهد بود، تصریح کرد: بدیهی است در صورت ضرورت و به تشخیص هیات اجرایی انتخابات، امکان تمدید زمان و ساعت رأی گیری به مدت محدودی و برای برخی از حوزه ها وجود خواهد داشت. به همین دلیل، از هموطنان گرامی تقاضا می‌کنیم که حتی‌الامکان در ساعات اولیه آغاز رأی‌گیری در حوزه‌های اخذ رأی حضور یابند تا هم موفق به ریختن رأی شوند و هم از ازدحام جمعیت در ساعات پایانی رأی‌گیری جلوگیری شود.

سفارت ایران در لندن ادامه داد: به دلیل اعمال مقررات مربوط به کنترل شیوع بیماری کرونا در اماکن سرپوشیده در انگلستان، از هموطنان عزیز درخواست می‌شود که حتماً هنگام حضور در شعب اخذ رأی، از ماسک استفاده کنند و فاصله اجتماعی را رعایت فرمایند.هموطنان ارجمند برای شرکت در این انتخابات ریاست جمهوری، حسب قانون و دستورالعمل‌های صادره لازم است حتماً شناسنامه و کارت ملی و یا گذرنامه معتبر را با خود به همراه داشته باشند. بدیهی است هرگونه تغییر و تحولی در حوزه‌های رأی‌گیری از همین طریق یا ازطریق سایت سفارت به آگاهی هم میهنان گرامی خواهد رسید.

آدرس حوزه‌های رأی‌گیری در شهر لندن و شش شهر دیگر انگلستان به شرح زیر است:

۱. London:

Consulate of the Islamic Republic of Iran in London: ۵۰ Kensington Ct, London W۸ ۵DD

Islamic Centre of England: ۱۴۰ Maida Vale, London W۹ ۱QB

Islamic Universal Association: ۲۰ Penzance place Holland Park London W۱۱ ۴PG

The School of the Islamic Republic of Iran: ۱۰۰ Carlton Vale, London, NW۶ ۵HE

Ealing Town Hall, New Broadway, London W۵ ۲BY

۲. Other cities in UK:

Manchester

Iranian School of Manchester: ۸۶ East Rd, Longsight, Manchester M۱۲ ۵GZ

Leeds

ADP House: ۳۵ Hanover Square, Woodhouse, Leeds LS۳ ۱BQ

Cardiff

Penylan Library And Community Centre: Penylan Road, Penylan Cardiff, CF۲۳ ۵HW

Newcastle

Tawheed Newcastle Islamic Centre: Cliftonville, Bentinck Road, Newcastle upon Tyne

NE۴ ۶UX

Birmingham

Imam Reza Cultural Centre: ۲۰ Hospital St, Birmingham B۱۹ ۳PY

Glasgow

Al-Mahdi Foundation: ۶۵ Albert Road, Glasgow, G۴۲ ۸DP

سفارت ایران در مسقط نیز امروز شنبه در حساب کاربری خود در توییتر خود نوشت: به اطلاع هموطنان مقیم ‎عمان می‌رساند که سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ژوئن ۲۰۲۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۸ عصر در محل سفارت جمهوری اسلامی ‎ایران در مسقط برگزار خواهد شد.

سفارت ایران در آنکارا نیز در اطلاعیه‌ای هم اعلام کرد: به اطلاع هموطنان می‌رساند: انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همراه با مردم سراسر ایران زمین در نمایندگی‌های ایران در آنکارا، استانبول، ترابزون و ارزروم با مشارکت ایرانیان مقیم ترکیه از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۸ خرداد برابر با ۱۸ ژوئن برگزار خواهد شد.

سفارت ایران اضافه کرد: همچنین پیرو موافقت ستاد انتخابات کشور با ایجاد یک شعبه اخذ رای در آنتالیا به آگاهی ایرانیان عزیز مقیم جنوب ترکیه می‌رساند: صندوق اخذ رای از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۸ خرداد برابر با ۱۸ ژوئن مستقر در نشانی ذیل پذیرای آرای هموطنان گرامی خواهد بود.

Tamara Business Antalya

Tahıl pazar mah ۴۶۶ sk No :۴ ۰۷۱۰۰ muratpaşa antalya



نمایندگی‌های ایران در آلمان هم با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های مجازی خود در خصوص حضور هم‌میهنان در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اطلاع‌رسانی کردند.

نمایندگی‌های ایران در فیلیپین، تایلند و مالزی نیز با انتشار پست‌هایی در شبکه‌های مجازی خود درخصوص حضور هم میهنان در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اطلاع‌رسانی کردند.

سفارت ایران در مسکو نیز هفته گذشته اعلام کرد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، آستاراخان و کازان برگزار می‌شود.

تعداد دیگری از سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور نیز در چند روز اخیر با انتشار بیانیه‌هایی در فضای مجازی از آمادگی خود برای برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حوزه نمایندگی خود خبر داده‌اند.

سفارت ایران در کپنهاگ نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع هموطنان مقیم دانمارک می‌رساند سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در ساختمان اصلی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۱) از ساعت ۸ صبح لغایت ۶ بعد از ظهر برگزار می‌شود.

سفارت ایران در تفلیس نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع هموطنان ایرانی مقیم گرجستان می‌رساند؛ سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران روز جمعه مورخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ با رعایت پروتکل های بهداشتی در مجتمع آموزشی فردوسی تفلیس به آدرس خیابان تاشکنتی شماره ۳۸ برگزار می‌شود.

سفارت ایران با بیان اینکه ساعات رای‌گیری از ساعت ۹ تا ۱۹ است و احتمال تمدید ساعات رای‌گیری وجود دارد، خاطرنشان کرد: هموطنان جهت شرکت در انتخابات باید شناسنامه یا گذرنامه خود را به همراه داشته باشند.