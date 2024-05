تجربه بازی های Nintendo 3DS در کامپیوتر و گوشی

ایرنابازار- نینتندو تری دی اس یک کنسول دستی بازی است که در نمایشگاه E3 سال 2010 به عنوان جانشین Nintendo DS معرفی شد. Nintendo 3DS روشی جدید برای اجرا بازی های سه بعدی 3D بدون نیاز به عینک فراهم می‌کرد. اسلایدر موجود در این کنسول عمق و حالت سه بعدی را برای دید کاربر امکان پذیر میکرد. هم اکنون در سال 2024 دسترسی به این کنسول بسیار سخت شده است ولی همانطور که میدانید این کنسول دارای بازی های خاطره انگیزی می باشد. توسط برنامه شبیه ساز Citra میتوانید فایلهای دیجیتالی بازیهای این کنسول را در کامپیوتر و حتی گوشی اندرویدی اجرا و بازی کنید.

اجرای بازی های 3ds روی تبلت یا گوشی اندروید

انتخاب شبیه‌ساز

قبل از هر چیز، باید یک شبیه‌ساز مناسب را انتخاب کنید. در اینجا دو گزینه معروف، Citra و RetroArch را معرفی کردیم. اما به خاطر سهولت استفاده و پشتیبانی بهتر از 3ds roms for citra توصیه می‌شود.

نصب Citra سیترا

بعد از انتخاب Citra، آن را از فروشگاه Google Play یا سایت هگز رام دانلود و نصب کنید. سپس، مجوز های دسترسی برنامه سیترا را تایید کنید.

آماده‌سازی رام بازی‌ها

حالا فایل بازی‌های مورد نظر خود را برای اجرا در Citra از جای مطمئن مانند هگزرام دانلود کرده و آماده کنید. برای این کار، پوشه‌ای به نام "3DS Games" یا "Citra Games" بسازید و فایل‌های بازی خود را در آنجا ذخیره کنید.

اجرای بازی‌ها

بازی‌های خود را از داخل Citra انتخاب کرده و بارگذاری کنید. Citra به شما امکان می‌دهد تا فایل‌های 3DS را مستقیماً از طریق صفحه اصلی اپلیکیشن استخراج کنید و سپس بازی‌ها را اجرا کنید.

استفاده از شبیه‌ساز Citra برای اجرای بازی‌های نینتندو 3DS روی گوشی اندرویدی یک تجربه هیجان‌انگیز و سرگرم‌کننده است. با رعایت مراحل مذکور، به راحتی می‌توانید به دنیایی از بازی‌های جذاب و هیجان‌انگیز دست پیدا کنید و لذت ببرید.

معرفی بخشی از رام و بازی های معروف تری دی اس

در ادامه 7 بازی معروفی این کنسول که میتوانید با شبیه ساز روی اندروید، ویندوز، مک و IOS اجرا کنید میپردازیم:

این بازی‌ها با ترکیبی از داستان جذاب، گیم پلی معتبر و تجربه‌های بصری شگفت‌انگیز، شما را به دنیایی جدید و هیجان‌انگیز خواهند برد.

1. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds

اگر به دنبال یک تجربه ماجراجویی فانتزی هستید، The Legend of Zelda: A Link Between Worlds گزینه‌ی بسیار مناسبی است. این بازی ارثیه‌ی شگفت‌انگیز سری Zelda را با موسیقی زیبا، جهان زیبایی که در آن کاوش می‌کنید، و چالش‌های مبارزه ایجاد می‌کند. از سری بازی‌های نینتندو 3DS که حتماً باید تجربه شود، این بازی جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد.

2. Fire Emblem: Awakening Fire Emblem: Awakening

با داستان پرشور و گیم پلی استراتژیک خود، هر کسی را که به دنبال یک تجربه جذاب و چالش‌بار در دنیای بازی‌های ویدئویی است، جذب می‌کند. این بازی یکی از پرفروش‌ترین عناوین برای کنسول 3DS بوده و با گیم پلی عمیق و داستان فوق‌العاده‌ای که ارائه می‌دهد، به شما ساعت‌ها سرگرمی بی‌پایان را هدیه می‌دهد.

3. The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D

اگر به دنبال یک سفر به یکی از زمان‌های بزرگترین بازی‌های تاریخ هستید، The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D بهترین گزینه است. این بازی اسطوره‌ای، با گرافیک بهبود یافته و تجربه‌ی بازی‌ای بی‌نظیر، شما را به دنیای فانتزی و هیجان انگیز خود می‌کشاند. این بازی را از دست ندهید و به جمع میلیون‌ها طرفدارش بپیوندید.

4. The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D

یک ریمستر زیبا از یکی از شاهکارهای گذشته، Majora's Mask 3D ارائه می‌دهد. این بازی با داستان پرماجرا و محیط مرموز خود، شما را به یک سفر فوق‌العاده در دنیای فانتزی می‌برد. اگر به دنبال یک تجربه گیمینگ متفاوت هستید، این بازی یکی از بهترین انتخاب‌هاست.

5. Luigi’s Mansion: Dark Moon Luigi’s Mansion: Dark Moon

یک بازی ترسناک و ماجراجویی است که شما را به یک ماجراجویی تکان‌دهنده وارد می‌کند. با داستان جذاب و مکانیک بازی منحصر به فرد، این بازی می‌تواند یک تجربه جذاب برای شما باشد.

6. Monster Hunter 4 Ultimate Monster Hunter 4 Ultimate

یک بازی اکشن و ماجراجویی است که شما را به جهانی پر از هیولاهای خطرناک و تحقیقات جذاب می‌برد. با گیم پلی عمیق و اعتیادآور خود، این بازی به شما ساعت‌ها سرگرمی بی‌پایان را هدیه می‌دهد.

7. Pokemon Sun & Moon Pokemon Sun & Moon

با گرافیک بهبود یافته و داستان جذاب خود، به شما تجربه‌ی جذاب و فراموش‌نشدنی یک ماجراجویی پوکمونی را ارائه می‌دهد. این بازی، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای علاقه‌مندان به دنیای پوکمون است.

*** محتوای این مطلب تبلیغاتی و از سوی سفارش دهنده تهیه شده است و ایرنا مسئولیتی درباره آن ندارد.