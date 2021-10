به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، انیمیشن هنر خلق دنیایی‌ست که برخلاف دنیای واقعی هر چیزی در آن امکان دارد. خواه گیتار زدن در دنیای مردگان باشد یا قدم زدن در جهان عدم. این سرگرمی محبوب همراه صمیمی هر دوران از زندگی ماست از کارتون های خاطره انگیزی چون هایدی و آن شرلی در مزرعه گرفته تا تام و جری، فوتبالیست‌ها و دیجیمون ها که زمانی به خاطرشان تمام راه را از مدرسه تا خانه می دویدیم و ساعت ها میخکوب تلویزیون می‌شدیم تا انیمیشن‌های بزرگسال چون عروس مردگان، هتل ترانسیلوانیا و پشت و رو. در بیشتر موارد این انیمیشن‌ها هستند که دیدگاه ما نسبت به جهان را شکل داده و می‌دهند.

انیمیشن «کوکو»

انیمیشن یا پویانمایی یعنی ساخت تصاویر متحرک با نشان دادن تصاویر ثابت در یک توالی سریع. هر تصویر با تصویر قبل و بعد خود تفاوت ناچیزی دارد و همین تفاوت جزئی است که در کنار هم حرکت خلق می کند.

این توالی های انیمیشنی در ابتدا از کنار هم قرار گرفتن تصاویر و نقاشی‌های دستی ساخته می‌شدند اما امروزه به لطف پیشرفت تکنولوژی هنرمندان می‌توانند تصاویر دلخواه خود را مستقیما روی کامپیوتر خلق کنند.

انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا»

امروز ۶ آبان مصادف است با روز جهانی انیمیشن. بد نیست کمی به فلسفه پشت نامگذاری این روز بپردازیم:

تاریخچه روز جهانی انیمیشن

۱۲۹ سال پیش در چنین روزی شارل امیل ریناد، مخترع فرانسوی که به عنوان خالق فیلم های انیمیشن در تاریخ سینما شناخته می‌شود، اولین نمایش عمومی تصاویر متحرک را در موزه گروین پاریس ترتیب داد.

ریناد در سال ۱۸۸۸ سیستم تئاتر اپتیک را برای این کار اختراع کرده بود، ماشینی که با استفاده از ۳۶ آینه، دو چراغ مکمل و یک پروژکتور تصاویری روی یک صفحه نمایش می‌انداخت. این تصاویر روی یک نوار بلند پیچیده می‌شدند که از دو طرف به دو قرقره وصل بودند و باید با دست چرخانده می‌شد. کار کردن با این قرقره ها به مهارت خاصی نیاز داشت بنابراین معمولا ریناد شخصا این کار را انجام می‌داد.

ریناد در اولین نمایش عمومی هنر انیمیشن، سه اثر پویانمایی شامل ۵۰۰ تا ۶۰۰ تصویر را که هرکدام حدود ۱۵ دقیقه بودند، به نمایش گذاشت. وی نقش آپارات چی را داشت و یک نوازنده پیانو همراهیش می‌کرد. بازیگران هم از کناره‌ها دیالوگ‌ها را می‌گفتند. این نمایش تا سال ۱۹۰۰ ادامه داشت و نیم میلیون نفر به تماشای آن نشستند. تا آن زمان انیمیشن تکامل پیدا کرده بود. قدم بعدی سَبک لومیر بود که در آن با هدف ایجاد یک تجربه بصری واقع گرایانه تر عکس ها جایگزین نقاشی های دستی شدند. تماشاگران از این سبک مدرن استقبال کردند و علاقه خود به نمایش ها در موزه گروین را از دست دادند. ریناد خود را با این تغییر وفق نداد و با تبعاتش روبه رو شد. وی در سال ۱۹۱۳ در حالی که ورشکست شده بود، آخرین ماشین تئاتر اپتیک خود را با چکش نابود کرد و بیشتر فیلم‌هایش را در رود سن انداخت.

در سال ۲۰۰۲ روز ۲۸ اکتبر توسط آسیفا به عنوان روز جهانی انیمیشن نامگذاری شد تا روزی باشد برای گرامیداشت هنر پویانمایی. این روز در سال های اخیر در بیش از ۵۰ کشور جهان با بیش از یک هزار رویداد گرامی داشته می‌شود و روزی است برای برقراری ارتباط با کودک درون.

به مناسبت روز جهانی انیمیشن در ادامه نگاهی می‌اندازیم به فیلم‌های انیمیشنی که به تازگی اکران شده یا در فهرست اکران قرار دارند و به زودی روی پرده سینماها خواهند رفت.

مروری بر جدیدترین انیمیشن‌های روز

روح، رایا و آخرین اژدها، فیلم باب اسفنجی: اسفنجی در فرار، پیتر خرگوشه ۲، میچل‌ها علیه ماشین‌ها و بچه رئیس از جمله انیمیشن‌های موردانتظاری بودند که در سال ۲۰۲۱ اکران و با اقبال خوبی روبه‌رو شدند.

انیمیشن «مینیون»

طرفداران دنیای انیمیشن‌ همچنین یک فهرست بلند بالا از پویانمایی‌هایی دارند که در یک سال آینده اکران خواهند شد:

هتل ترانسیلوانیا: ترانسفورمانیا ۱۴ ژانویه ۲۰۲۲ (۲۴ دی ۱۴۰۰) روی سرویس استریم آمازون پرایم ویدئو اکران می‌شود. انیمیشن ترانسفورمانیا که فصل آخر از مجموعه هتل ترانسیلوانیا خواهد بود به کارگردانی درک درایمون و جنیفر کلوسکا و براساس فیلمنامه‌ای از آموس ورنون (Amos Vernon) و نونزیو راندازو (Nunzio Randazzo) ساخته شده است. در این فیلم که دراکولا و چند هیولای دیگر انسان می‌شوند و شخصیت انسانی داستان، جانی، هیولاشدن را تجربه می‌کند، برای اولین بار برایان هال (Brian Hull) در صداپیشگی شخصیت دراکولا و برد ابرل (Brad Abrell) در صداپیشگی شخصیت فرانکنشتاین جایگزین آدام سندلر و کوین جیمز شده و سلنا گومز خواننده آمریکایی علاوه بر صداپیشگی شخصیت میویس، دختر مدرن دراکولا، تهیه‌کنندگی فیلم را نیز برعهده داشت.

این انیمیشن قرار بود قرار بود (۹ مهر ۱۴۰۰) در سینماها اکران شود اما با توجه به شیوع سویه دلتای کرونا و بلاتکلیفی وضع سینماها از مرداد ماه زمزمه‌هایی درباره احتمال واگذاری آن به زیست بوم سرویس‌های پخش اینترنتی پیچید، شایعاتی که سرانجام به واقعیت تبدیل شدند.

انیمیشن «افسون»

انیمیشن افسون (Encanto) دیگر انیمیشن مهمی است که در سال ۱۴۰۰ اکران می‌شود. این انیمیشن درباره دختری به نام میرابل است که به عنوان تنها عضو خانواده خود از قدرت جادویی محروم بوده اما پس از وقوع یک اتفاق غیرمنتظره نقش منجی را برعهده می‌گیرد. افسون ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ (۳ آذر ۱۴۰۰) روی پرده سینماها خواهد رفت.

انیمیشن «آواز ۲»

آواز ۲ (Sing ۲) به فاصله کمتر از یک ماه از افسون و در تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ (۳۰ آذر ۱۴۰۰) اکران خواهد شد. آواز ۲ یک انیمیشن موزیکال در ژانر ماجراجویی-کمدی به کارگردانی گرت جنینگز است درباره شخصیتی به نام باستر مون و دوستانش که باید یک اسطوره راک را مجاب کنند برای افتتاحیه یک اجرای جدید به آن ها بپیوندد.

انیمیشن «رامبل»

در بهمن ماه شاهد اکران انیمیشن رامبل (Rumble) خواهیم بود، انیمیشنی در ژانر کمدی-خانوادگی به کارگردانی همیش گریو درباره رقابت‌های کشتی هیولاها. این انیمیشن ۱۷ فوریه ۲۰۲۲ (۲۸ بهمن ۱۴۰۰) اکران می‌شود.

انیمیشن «آدم بدها»

دنیای انیمیشن در ۶ ماه اول سال آتی نیز مینیون‌ها و آدم بدها را به مخاطبان هدیه خواهد کرد. مینیون‌ها: ظهور گرو (Minions: The Rise of Gru) که قرار بود در تاریخ ۳ ژوئیه ۲۰۲۱ اکران شود به دلیل شیوع کرونا با حدود یک سال تاخیر ۱ ژوئیه ۲۰۲۲ (۱۰ تیر ۱۴۰۱) روی پرده خواهد رفت و آدم‌ بدها (The Bad Guys) ۲۲ آوریل ۲۰۲۲ (۲ اردیبهشت ۱۴۰۱) اکران می‌شود.