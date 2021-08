کرونای دلتا و بلاتکلیفی در اکران «هتل ترانسیلوانیا ۴»

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ورایتی، در نشانه‌ای جدید از عقب‌گرد کرونایی صنعت سینما، خبر رسید که شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای توزیع فیلم انیمیشنی هتل ترانسیلوانیا: ترانسفورمانیا است.

ترانسفورمانیا قسمت چهارم از پویانمایی محبوب هتل ترانسیلوانیا است که از سال ۲۰۱۲ تاکنون در مجموع بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروش کرده است. این فیلم قرار بود اول اکتبر (۹ مهر ۱۴۰۰) روی پرده سینماها برود اما شرکت سونی حالا ناچار شده چند گزینه دیگر از جمله فروش فیلم به یک سرویس پخش اینترنتی یا به تعویق انداختن اکران آن را بررسی کند. دلیل این امر هم آن است که تاخت و تاز کرونای دلتا نگرانی‌های جدی درباره امنیت کودکان زیر ۱۲ سال در اماکن عمومی ایجاد کرده است چون هنوز برای این گروه سنی واکسنی وجود ندارد و به گفته کارشناسان بهداشتی، کرونای نوع دلتا که به شدت مسری است، برای جوان‌ترها کشنده‌تر است.

سونی در ماه‌های اخیر چند انیمیشن از جمله میچل‌ها علیه ماشین‌ها (The Mitchells vs. the Machines)، اژدهای آرزو (Wish Dragon) و موزیکال ویوو را به نتفلیکس فروخته است.

هتل ترانسیلوانیا ۴ اولین و تنها فیلم مجموعه انیمیشنی خواهد بود که توسط گندی تارتاکوفسکی کارگردان ۵۱ ساله روس-آمریکایی کارگردانی نمی‌شود و برای اولین بار برایان هال (Brian Hull) به جای آدام سندلر صداپیشگی شخصیت دراکولا را برعهده خواهد داشت. در چهارمین و آخرین قسمت هتل تراسیلوانیا دراکولا و چند هیولای دیگر انسان می‌شوند و شخصیت انسانی داستان، جانی، هیولاشدن را تجربه می‌کند.

این فیلم به کارگردانی جنیفر کلوسکا و درک درایمون ساخته شده و سلنا گومز خواننده آمریکایی علاوه بر صداپیشگی شخصیت میویس، دختر مدرن دراکولا، تهیه‌کنندگی آن را برعهده داشت.

ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده می‌شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه همه‌گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۲۰۷ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده است که از این میان بیش از چهار میلیون و ۳۵۰ هزار نفر جان باخته‌اند.

شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جشنواره‌ها، نمایشگاه ها و بسته شدن سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و کتابفروشی‌ها شد و تأثیرات منفی زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.