تشخیص بافت سرطانی در ۱۵ ثانیه

به گزارش پایگاه خبری ساینس، در آزمایشات اولیه، این قلم هوشمند توانست با سرعت ۱۰۰ برابر روش‌های فعلی و تنها در ۱۵ ثانیه، بافت سرطانی لوزالمعده (پانکراس) را تشخیص دهد.

در این تحقیقات نمونه بافت ۱۵۷ داوطلب مبتلا به سرطان پانکراس با استفاده از قلم هوشمند MasSpec در آزمایشگاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در مرحله بعد این قلم هوشمند در جریان جراحی تومور ۱۸ بیمار مبتلا به سرطان پانکراس در اتاق عمل مورد استفاده قرار گرفت.

پس از آزمایشات اولیه، این قلم هوشمند در ۱۵۰ عمل جراحی تومورهای مختلف از جمله سرطان سینه و تیرویید به کار گرفته شد و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل محققان قرار گرفت.

نتایج نشان می‌دهد این روش دقت بسیار بالایی دارد و می‌تواند در کسری از ثانیه بافت سرطانی را به صورت کاملا غیر تهاجمی تشخیص دهد. محققان در تلاشند تا از این قلم هوشمند برای تشخیص سایر تومورها استفاده کنند.

لوزالمعده (پانکراس) غده پهن و درازی است که در بخش فوقانی شکم قرار دارد. این غده هم برون ریز و هم درون ریز است؛ یعنی ترشحات آن هم مستقیما وارد جریان خون می‌شوند و هم برای هضم پروتئین، چربی و کربوهیدرات، وارد روده می‌شوند. غذا به محض ورود به روده کوچک، توسط آنزیم‌های ترشح شده از پانکراس و اسید معده، هضم می‌شوند.

آنزیم‌های پانکراس با وجود هضم چربی و کربوهیدرات، هیچ آسیبی به پرز و دیواره روده وارد نمی‌کنند. بخش اعظم هضم چربی، پروتئین و نشاسته، به عهده آنزیم های ترشح شده از پانکراس است. یکی دیگر از مهم ترین وظایف پانکراس، تولید انسولین است که سبب کاهش قند خون و تولید انرژی از آن می‌شود.

سرطان پانکراس یکی از کشنده ترین انواع سرطان است. تومورهای پانکراس در مقابل انواع دارو بسیار مقاوم هستند و درمان آن بسیار دشوار است.

سرطان پانکراس یازدهمین سرطان شایع در مردان و نهمین سرطان تشخیص داده شده در زنان است. ۷۱ درصد از مبتلایان به سرطان پانکراس در اولین سال تشخیص جان خود را از دست می‌دهند.

این سرطان در مردان شیوع بیشتری دارد. سیگار، اضافه وزن، دیابت، و سن از مهمترین عوامل خطر بروز این بیماری هستند.

مطالعات محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که سیر، انگور قرمز، اسفناج، گیلاس، زغال اخته، سیب زمینی و کلم بروکلی غذاهایی هستند که سبب سلامت بافت پانکراس (لوزالمعده) می‌شوند.



گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.