ابتلا به هپاتیت B و C در خراسان رضوی سیر نزولی پیدا کرده است

دکتر علی حسین پور روز چهارشنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته اطلاع رسانی بیماری هپاتیت در مشهد افزود: در خراسان رضوی موارد بروز ابتلا به هپاتیت B از ۱۲ به هفت در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت طی سالهای ۹۴ تا ۹۸ کاهش یافته است.

وی ادامه داد: بیماری هپاتیت C نیز طی این مدت کاهش قابل توجهی داشته که شناسایی به موقع و انجام سیر درمان آن در این خصوص تاثیرگذار بوده است.

کارشناس مسوول بیماری هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در حال حاضر تعداد مبتلایان به ویروس هپاتیت B در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در استان خراسان رضوی حدود ۵۰ هزار نفر و تعداد مبتلایان به هپاتیت C حدود پنج هزار نفر برآورد می شود.

حسین پور انجام واکسیناسیون هپاتیت B در بین اهدا کنندگان مستمر خون در خراسان رضوی، بررسی میزان هپاتیت C در بین مراکز درمان اقامت اجباری، بررسی هپاتیت B در بین مادران باردار و درمان مبتلایان به هپاتیت C را از جمله اقدامات انجام شده عنوان کرد.

۲ درصد جمعیت خراسان رضوی به هپاتیت B مبتلایند

پژوهشگر مرکز عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی خراسان رضوی هم گفت: هپاتیت B و C از بیماریهای ناتوان کننده و کشنده ای هستند که منجر به نارسایی کبد و در نتیجه پیوند کبد می شوند.

دکتر محمد رضا هدایتی افزود: هپاتیت آ نوع دیگری از بیماری هپاتیت است و این نوع هپاتیت به صورت حاد بیشتر در بین کودکان شیوع دارد و از طریق آب و غذا منتقل می شود و همانند هپاتیت B و C خطر مزمن شدن و نارسایی کبد را در برندارد.

به گفته وی، تعداد مبتلایان به هپاتیت B در حال حاضر بین ۲ درصد از جمعیت خراسان رضوی و همچنین میزان ابتلا به هپاتیت C کمتر از نیم درصد از جمعیت این استان است.

وی اضافه کرد: هپاتیت B و C به سه طریق اشتراک خونی ، اشتراک جنسی و از مادر به فرزند قابل انتقال هستند بنابراین شناخت راههای انتقال بیماری نقش مهمی در پیشگیری از بیماری دارد.

فعالیت نخستین انجمن فعال هپاتیت کشور در مشهد

مدیر عامل انجمن هپاتیت خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: این انجمن از مهر ماه سال گذشته به عنوان نخستین انجمن فعال کشور در زمینه هپاتیت در مشهد کار خود را آغاز کرده است.

دکتر مجید دانایی افزود: شناسایی و درمان افراد مبتلا به هپاتیت C با جذب کمکهای مردمی و خیرین از فعالیت های مهم این انجمن است.

وی ادامه داد: در این خصوص میزان ابتلا به هپاتیت C در ۶ کمپ نگهداری معتادان در مشهد بررسی شده است و ۵۰۰ نفر تحت پوشش آزمایش هپاتیت C قرار گرفتند.

به گفته وی، طبق این آزمایشات ۱۳ درصد از افراد نگهداری شده در این کمپ ها به هپاتیت C مبتلا بوده اند که روند درمان آنان در حال انجام است.

یکم تا هفتم آبان ماه هفته اطلاع رسانی بیماری هپاتیت در کشور نامگذاری شده است.