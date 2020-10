هنگام استرس ناشی از کرونا چه کنیم؟

خوانندگان این کتاب با پنج راهکار ساده و عینی آشنا می شوند و این راهکارها به آنان کمک می کند تا در موقعیت های دشوار با حضور در لحظه و رها شدن از افکار اضطراب آور و ایجاد فضای امن برای آنها، توان و انرژی خود را برای بهبود و مدیریت شرایط مناسب صرف کنند، به عبارتی افراد با یادگیری این روش ها با خودشان و اطرافیان خود مهربان تَر بوده و می توانند براساس ارزش های مطلوب انسانی عمل کنند.

سیدوحید شریعت روانپزشک و رییس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران روز سه شنبه در این مورد به خبرنگار دانشگاه و آموزش ایرنا گفت: این کتاب برگردان فارسی کتاب مصور “Doing what matters in time of stress” است که توسط سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۰ منتشر و با همکاری جمعی از متخصصان سلامت روان تحت نظر انستیتو روانپزشکی تهران ترجمه و بومی سازی شده است.

وی افزود: تلاش شده متن فارسی کتاب با نظرسنجی از متخصصان، ارائه دهندگان خدمت، خدمت گیرندگان و افراد جامعه هرچه بیشتر با فرهنگ ایرانی تطبیق داده شود.

این روانپزشک تصریح کرد: مطالعه این کتاب به همه کسانی که استرس را تجربه می کنند یا لازم است به دیگران مثل بیماران یا کودکان کمک کنند، توصیه می شود. همچنین خواندن این کتاب را به روانشناسان، پزشکان، مراقبان سلامت، مدیران، والدین و عموم مردم توصیه می کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد که با این کار قدم موثری در جهت بهبود سلامت روان جامعه برداشته شود. علاقمندان برای دریافت نسخه رایگان الکترونیکی کتاب همراه با فایل های صوتی و تمرین ها به آدرس اینترنتی https://bit.ly/۳lesvI۸ مراجعه نمایید.

شیوع کرونا و افزایش اضطراب و استرس

وی ادامه داد: شیوع کووید- ۱۹ بر زندگی افراد به شیوه های گوناگون تاثیر به سزایی داشته اس، یکی از این تاثیرها افزایش سطح اضطراب و استرس در جامعه به روش های مختلف است.

رییس دانشکده علوم رفتاری و سلامت روانخاطرنشان کرد: ترس از آلوده شدن و ابتلا به بیماری، ترس از آلوده کردن نزدیکان و اطرافیان خود، قرنطینه و آثار روانشناختی آن، کاهش فعالیت های تفریحی و لذت بخش، از بین رفتن برخی مشاغل و تنگناهای معیشتی و اقتصادی و از دست دادن و مرگ عزیزان، همگی منجر به افزایش استرس و نگرانی در جامعه شده است.

شریعت گفت: کادر درمان به عنوان افرادی که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستند احتمالا فشار روانی بیشتری از نظر شغلی و رودررو بودن با خطرات این بیماری تجربه می کنند.

وی ادامه داد: استرس و اضطراب طولانی مدت علاوه بر آثار روانشناختی مانند افسردگی و اختلالات اضطرابی می تواند تاثیر منفی بر سیستم ایمنی افراد گذاشته و توانایی بدن برای مبارزه با بیماری ها را کاهش دهد و با تاثیر بر سلامت جسمی علاِئمی مانند سردرد، درد شکم، درد گردن، مشکلات خواب و اشتها ایجاد کند.

شریعت اظهار داشت: اضطراب واکنشی طبیعی در استرس های روزمره و جزئی لاینفک از زندگی می باشد اما زمانی که اضطراب طولانی شود یا از سطحی فراتر برود باعث اختلال در مواردی مانند عملکرد شغلی و بین فردی می شود و سلامت روان را مورد تهدید جدی قرار می دهد.

وی ادامه داد: مدیریت این اضطراب خصوصا در دوران همه گیری کووید- ۱۹ اهمیت ویژه ای دارد و لازم است افراد برای بهبود و ارتقای مهارت های مدیریت استرس خود اقدام موثری انجام دهند.