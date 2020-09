نشریه پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در پایگاه اطلاعاتی Scopus نمایه شد

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتر سارا ناجی طبسی افزود: این نشریه از سال ۱۳۹۱ با هدف گسترش دانش صنایع غذایی، انتشار یافته‌ها و نظریات جدید در این حوزه مقالات اصیل پژوهشی را به زبان فارسی و انگلیسی چاپ می کند.

وی ادامه داد: این نشریه همچنین در بسیاری از پایگاه‌های دیگر نظیر پایگاه اطلاعاتی بین‌المللی Food Science and Technology Abstracts (FSTA)، Directory of Open Access Journals (DOAJ)، Scientific Indexing Services (SIS)،Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI)، American Chemical Society (CAS)، EBSCO، پایگاه‌ استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات نشریات علمی کشور (Magiran)، پایگاه‌ اطلاعات جامع نشریات جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه اطلاعاتی سیویلیکا نمایه و به‌صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.

رییس مرکز اسناد و کتابخانه موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: اعضای هیات تحریریه نشریه متشکل از ۱۶ عضو هستند که هفت عضو آنها از اعضای هیات علمی داخل کشور و ۶ عضو دیگر از دانشگاه‌های خارج کشور می باشند.

وی اضافه کرد: تاکنون ۹ شماره و ۳۴ جلد از این نشریه به چاپ رسیده است که نسخه الکترونیکی آن روی سایت نشریه به نشانی http://journals.rifst.ac.ir/browse?_action=issue&lang=en قابل دسترسی است و سایر اطلاعات دیگر نشریه هم در این سایت قابل مشاهده است.