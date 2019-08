نمایشگاه انفرادی نقاشی های فاطمه دیواندری با عنوان "رستا" روز جمعه ۲ شهریور در گالری کاما برپا می‌شود و تا ۶ شهریور ادامه دارد.

۱۳ اثر نقاشی از این هنرمند با تکنیک اکرلیک خلق شده که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ تحت تاثیر سفر به قونیه شکل گرفته است.

فاطمه دیواندری درباره آثار این نمایشگاه می‌گوید: "هدف من از انتخاب عنوان "رستا" برای این مجموعه رهایی‌ام در زمان خلق این آثار بود؛ در این ۲۳ سالی که نقاشی می‌کشم مدت زیادی درگیر مبانی و قید و بندهای این هنر بودم اما در این مجموعه از هرچه بند بود آزاد شدم و هر آنچه در لحظه به سراغم آمد را پاسخ گفتم و دنیای جدیدی را تجربه کردم این مجموعه به من آموخت گنج حضور معجزه می‌کند و رستگاری و رهائی را هدیه می‌کند؛ این طی طریق تجربه نابی بود."

گالری کاما در خیابان پاسداران، گلستان دهم، پلاک ۴۴ طبقه دوم است.

"روزی که من خرگوش بودم" در گالری اُ

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های مریم صباغ‌ پور با عنوان "روزی که من خرگوش بودم" عصر جمعه ۱ شهریور در گالری اُ افتتاح می شود و تا سه شنبه ۱۲ شهریور ادامه خواهد داشت.

مجموعه‌ «روزی که من خرگوش بودم»، مجموعه‌ای طراحی‌ درباره‌ آینده‌ای‌ست که دیگر شباهتی به گذشته‌ خیال‌گونه‌ خود ندارد. در این مجموعه، مریم صباغ‌پور رویکردی انتقادی به آینده‌ی انسان ترسیده از دنیای کنونی دارد و تلاش می‌کند پیکره‌ پیچیده و درهم تنیده‌ جامعه‌ انسانی را با تأثیر از واقعیت‌های اجتماعی، با زبانی مبهم، گسسته و پر از استعاره و ریشخند به تصویر کشد. روزگاری که قرار بود روشنگری، پیشرفت عقل، علم، صنعت و اندیشه باعث رهایی انسان‌ها از جهالت شود، در عوض آکنده از مصیبت و بدبختی شد و به پدید آمدن دنیایی کمک کرد که در آن انسان عامدانه تن به ایدئولوژی‌های استعماری داد. در این مجموعه، هنرمند پرسوناژهایی منجمد شده با حس‌هایی متضاد از فرا روایت ترس را در جهت تفسیری دایرة‌المعارف گونه ترسیم می‌کند.

این نمایشگاه واقع در خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه اول است.

"چرخ نگاره" در گالری سیحون

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های میلاد غلامی با عنوان "چرخ نگاره" عصر جمعه ۱ شهریور در گالری سیحون افتتاح می شود و تا چهارشنبه ۱۳ شهریور ادامه خواهد داشت.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم خسرو حسن‌زاده آمده است: با میلاد غلامی که خیلی جوان تر بود آشنا شدم. جوانی که با پشتکار بسیار، دقت و حوصله فراوان سعی بر آن دارد که به سبک و پردازش یک مینیاتوریست قدیمی که در گذشته بیشتر به تصویرپردازی از غزل های عاشقانه و یا به تصویرگری از نبردهای اساطیری شاهنامه مشغول بوده بپردازد. او به زندگی روزمره شهری کنونی و نمایش زندگی خصوصی خانواده های طبقه متوسط پرداخته است و به جرات میتوانم بگویم که چقدر موفق از آن بیرون آمده است. میلاد غلامی با ترکیب پرسپکتیو نامتداول هنر رایج پاپ غرب و پرسپکتیو مینیاتور شرقی همراه با ساختمان های آجری و مردمانی که در آن ها زندگی میکند، نقش زیبایی را بر روی چرخ قالپاق های اتومبیل که حکایتی از چرخ و حرکت زندگی دارد ایجاد نموده است. او در این چرخه که هوشمندانه از قالپاق های دورریختنی استفاده کرده است ما را باجامعه مصرفی کنونی در تصویری شرقی آشنا می‌کند.

گالری سیحون تهران واقع در خیابان وزرا، کوچه چهارم، شماره ۱۱ است.

"دار" در گالری طراحان آزاد

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های آمنه زمانی با عنوان "دار" عصر جمعه یک شهریور در گالری طراحان آزاد افتتاح می شود و تا چهارشنبه ۶ شهریور ادامه خواهد داشت.

این نمایشگاه واقع در خیابان ولیعصر (عج)، خیابان فتحی شقاقی، میدان سلماس، پلاک ۵ است.

"حیوونای کوچه پشتی" در گالری راه ابریشم

نمایشگاه نقاشی با عنوان "حیوونای کوچه پشتی" جمعه اول شهریور در گالری راه ابریشم آغاز به کار می کند و تا جمعه ۸ ادامه خواهد داشت.

گالری راه ابریشم واقع در تهران، بلوار کشاورز، بین وصال شیرازی و قدس، ساختمان تکنو آجر، پلاک ۲۱۰ است.

"نقاشی" در گالری گلستان

نمایشگاه انفرادی نقاشی های سهیلا منصوری عصر جمعه اول شهریور در گالری گلستان آزاد افتتاح می شود و تا چهارشنبه ۶ شهریور ادامه خواهد داشت.

گالری گلستان تهران در خیابان دروس، خیابان کماسایی، پلاک ۳۴ واقع است.

"دیدگاه" در گالری شلمان

نمایشگاه نقاشی ویدا شادمهر که توسط رضا شاه حسینی و مهسا قاسمی گردآوری شده است عصر جمعه ۱ شهریور در گالری گلستان شلمان افتتاح می شود و تا چهارشنبه ۶ شهریور ادامه خواهد داشت.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «همه‌چیز از علاقه من به فرش و نگاره‌های قدیمی آغاز شد، با دیدن همه آن‌ها ایده و شیوه جدیدی به ذهنم می‌رسید که دوست داشتم آن‌ها را به شیوه خودم بازنمایی کنم. نمایشگاه «دیدگاه من» گزیده نگاره‌هایی هستند که از دید من بازطراحی و اجراشده‌اند. انگیزه من از این مجموعه به‌کارگیری و پیوند دادن همه هنرهای شرقی (نگارگری، تذهیب، کتابت، خوشنویسی) با هنر مدرن است تا بتوانم با آن، ایده‌های ذهنم را به نمایش بگذارم».

گالری شلمان در میرداماد، نرسیده به شریعتی، رودبارغربی (جنوبی)، کوچه کاووسی، پلاک ۲۷ است.

"حقیقت محتمل" در گالری ویستا

نمایشگاه چندرسانه‌ای با عنوان "حقیقت محتمل" که توسط آسیه سلیمیان گردآوری شده است جمعه ۱ شهریور در گالری ویستا افتتاح می شود و تا جمعه ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت.

شهرام انتخابی، علی بابایی‌زاد، زرتشت رحیمی، علی سلطانی، نگار عالم‌زاده گرجی، بهنام کامرانی، نیکلاس گلدباخ، اندرو گیلبرت، بیورن ملهوس هنرمندان حاضر در این نمایشگاه هستند.

گالری ویستا در خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم، پلاک ۱۱ واقع شده است.

"نیم‌رخ" در نگارخانه والی

نمایشگاه گروهی با عنوان "نیم‌رخ" که توسط فربد مرشدزاده گردآوری شده است جمعه اول شهریور در نگارخانه والی افتتاح می شود و تا یکشنبه ۱۷ شهریور ادامه خواهد داشت.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: "به شیوه‌های گوناگونی می‌توان جهان را نظاره کرد و به شیوه‌های مختلفی می‌توان درک کرد. هرگز هیچ دونفری نمی ‌توانند ادعا کنند که با نگریستن به امر واحد از منظری یکسان به درکی مشابه از آن چیز دست یافته‌اند. کنار هم گذاشتن دریافت‌های متنوع از یک امر، همچون قطعات یک جورچین، می‌تواند ما را به درکی جامع از آن امر رهنمون شود. جامعه، امری‌ست متکثر و متشکل از اجزاء متنوع. کارنمای نیم رخ تلاشی‌ست برای کنار هم گذاشتن دریافت‌های متنوع ما از جامعه با تکیه بر نظاره‌ی چهره انسان به عنوان واحد موثر در یک جامعه متکثر در جهت تولید سندی بصری از انسان امروز و جهانی که در آن زندگی می‌کنیم."

این نمایشگاه در میدان ونک، خیابان شهید خدامی، پلاک ۷۲ واقع شده است.

"غلامرضا تختی و کشتی ایران" در نگارخانه شیث

نمایشگاه عکس های عباس خجسته جمعه ۱ شهریور در نگارخانه شیث افتتاح می شود و تا چهارشنبه ۶ شهریور ادامه خواهد داشت.

نگارخانه شیث تهران در چهارراه ولیعصر ، ضلع جنوبی پارک دانشجو کوچه شیرزاد شرقی است.

"فرم فرزانه را دنبال می کند" در گالری شیرین

نمایشگاه حجم، فیلم/ویدئو، چیدمان، پرفورمنس و ترکیب مواد با عنوان "فرم فرزانه را دنبال می کند" جمعه ۱ شهریور گالری شیرین افتتاح می شود و تا چهارشنبه ۱۳ شهریور برپا است.

در بیانیه این نمایشگاه آمده است: بر اساس یکی از اشعار معروف مدرنیستی FFF یا "”form follows function به این معنا که فرم تابع عملکرد است که بعدا توسط طراحان پست مدرن با به کارگیری عبارت “form follows fiasco” مورد نقد قرار میگیرد، هنرمند به عنوان آخرین تفسیر “form follows Farzane” را پیشنهاد می دهد. هنرمند از طریق رسانه های گوناگونی که در طول نمایشگاه تغییر می کنند، مخاطبانش را دعوت می کند تا با دستورالعمل های ارائه شده توسط وی ارتباط برقرار کنند. با نشان دادن اینکه چگونه شکل ها در هر تعامل تجسم یا تغییر شکل می یابند، هنرمند ارتباط بین سوژه و ابژه را به چالش می کشد. عناصری مانند زمان، حجم، اندازه، و سطح و یا ترکیبی از آن ها، در هر لحظه ممکن است تغییر کند. ازآنجا که تفسیر اصلی اصطلاح بر این فرض بنا نهاده شده بود که هر دو فرم و عملکرد، مفاهیم واضح و تعریف شده بودند، هنرمند تفکر مدرنیستی را برای حضوری تعریف می کند که از طریق فردگرایی تعریف شده است.»

گالری شیرین در خیابان کریمخان‌زند، خیابان سنایی، کوچه‌ی سیزدهم، پلاک ۵ واقع شده است.

"اولین نقاش" در گالری آس

نمایشگاه نقاشی جاوید عندلیب با نام "اولین نقاش" ۲۵ مرداد تا ۴ شهریوردر گالری آس به نشانی شریعتی، بالاتر از پل رومی، جنب بانک پارسیان، پلاک ۱۸۳۱ میزبان هنردوستان است.

"خارج از محدوده" در گالری آرتیبیشن

"خارج از محدوده" نمایش آثار ۱۹ هنرمند زن در رشته‌های هنری و متریال‌های متفاوت است. در این نمایشگاه هنرمندانی از ۴ رشته مجسمه، نقاشی، ویدیو آرت و اینستالیشن آثار خود را در معرض دید قرار می‌دهند. این نمایشگاه گروهی ۲۵ مرداد تا ۳ شهریور در گالری آرتیبیشن به نشانی خیابان شریعتی، پایین‌تر از حسینیه ارشاد، خیابان کوشا، خیابان ناصری، خیابان قندی (دریا) ، پلاک ۶ برپاست.

"گسست" در گالری ثالث

نمایشگاه تاپستری فریبا بروفر با نام "گسست" ۲۵ مرداد تا ۶ شهریور در گالری ثالث برپاست. این گالری در خیابان کریم‌خان زند، بین ایرانشهر و ماهشهر شماره ١٤٨ قرار دارد.

"نان و سیرک" در گالری دستان+۲

نمایشگاه آثار الیکا هدایت با نام "نان و سیرک" ۲۵ مرداد تا ۲۲ شهریوردر گالری دستان+۲ برپاست. علاقه‌مندان می‌توانند به نشانی خیابان فرشته، خیابان بیدار، شماره ۸ طبقه ۲ مراجعه کنند.

"حمین هوالی" در گالری ساربان

نمایشگاه مجسمه حمیدرضا فتوحی با نام "حمین هوالی" ۲۵ مرداد تا ۴ شهریور در گالری ساربان برپاست. علاقمندان می‌توانند به نشانی خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، نبش شهید یوسفی، پلاک ۱۳۰، طبقه اول مراجعه کنند.

"خانم و آقای هنرمند" در گالری فرمانفرما

نمایشگاه گروهی "خانم و آقای هنرمند" با آثاری از زوج‌های هنرمند ۲۵ مرداد تا ۱۵ شهریور در گالری فرمانفرما به نشانی خیابان کریم‌خان‌زند، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ برپاست.

"سری قایق" در گالری هما

نمایشگاه نقاشی محمد عباسی با نام "سری قایق" ۲۵ مرداد تا ۵ شهریور در گالری هما واقع در خیابان کریم‌خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک میزبان هنردوستان است.

"منتخبی از مجموعه اعتماد" در گالری اعتماد

نمایشگاه منتخبی از مجموعه اعتماد؛ تا ۱۹ شهریورماه در گالری اعتماد ۱ برپاست. این گالری در میدان هفت تیر، مفتح جنوبی، بن بست شیرودی پلاک ۲۵ قرار دارد.

"منظر" در گالری امکان

نمایشگاه طراحی گلناز حسینی با عنوان "منظر" تا اول شهریورماه در گالری امکان به نشانی خیابان میرزای شیرازی، کوچه دوم، پلاک ۳، زنگ یک برپاست.

"ماهی‌ها در باغ" در باغ موزه هنر ایرانی

نمایشگاه نقاشی نیوشا نیوژپور با عنوان "ماهی‌ها در باغ" تا اول شهریورماه در گالری باغ موزه ایرانی به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک‌وی، خیابان فیاضی، خیابان بوسنی هرزگوین، سه‌راه دکتر حسابی برپاست.

"اشکال دینامیک" در گالری زیرزمین دستان

نمایشگاه آثار نقاشی علی رضوی با عنوان "اشکال دینامیک" تا اول شهریورماه در گالری زیرزمین دستان، به نشانی خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۶ میزبان علاقمندان است.

"سه در سه" در کانسبت استور اردیبهشت

نمایشگاه طراحی، نقاشی و حجم "سه در سه" با آثاری از محمد رامشه، قدرت رفیعی و آرمین عالیان تا ۸ مهرماه در کانسبت استور اردیبهشت به نشانی خیابان سنایی، خیابان شاهین (خدری)، پلاک ۱۸، طبقه دوم برپاست.

نمایشگاه تابستانه در گالری ماه

نمایشگاه تابستانه گالری ماه تا ۲۶ شهریور در گالری ماه برپاست. گالری ماه در خیابان آفریقا، بلوار گلستان، شماره ۲۶ قرار دارد.

"اقلیم حیرانی" در گالری مرکز نبشی

نمایشگاه عکس محمد صیاد با نام "اقلیم حیرانی" تا ۸ شهریور در مرکز نبشی به نشانی میدان هفت تیر، خیابان کریم‌خان، خیابان استاد نجات‌اللهی، کوچه‌ خسرو، پلاک ۵١ برپاست.