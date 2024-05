محقق پژوهشکده سرطان معتمد در جشنواره «سلول درمانی» رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا چهارمین جشنواره تحقیقات برتر سلول های بنیادی خونساز و سلول درمانی به همت پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی و پژوهشکده انکولوژی، هماتولوژی و سل تراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیمارستان شریعتی برگزار شد.

در این مراسم زهرا سادات هاشمی، عضو هیات علمی پژوهشکده سرطان معتمد جهاددانشگاهی با ارائه مقاله‌ای با عنوان In vivo study for cytotoxicity of murine NK cell-derived exosomes against Triple-Negative mouse mode توانست رتبه نخست را کسب کند.

همچنین مرکز رشد فناوری های پیشرفته درمانی و تشخیصی با ارائه مقاله؛ «تولید گوشت آزمایشگاهی جهت تغذیه حیوانات خانگی برای اولین بار در ایران» حائر رتبه دوم شد و فاطمه سلیمیان پژوهشگر پژوهشکده سرطان معتمد با مقاله " Human Placenta Derived Mesenchymal Stem Cells Transplantation in Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) Caused by COVID-19 (Phase I Clinical Trial):Safety profile assessment رتبه سوم را در این دوره از جشنواره کسب کرد.



به گزارش ایرنا طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پژوهشکده سرطان معتمد وابسته به سازمان جهاد دانشگاهی به عنوان یک مرکز تقریبا خودگردان با فاصله امتیازی دو برابری از مراکز دانشگاهی با بودجه های مناسب دولتی، رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است. این پژوهشکده بزرگ ترین بانک زیستی در حوزه سرطان سینه و غرب آسیا را دارد.