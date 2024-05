به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، روح‌الله دهقانی فیروزآبادی روز یکشنبه در رویداد مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت اظهار داشت: توجه جدی به موضوع مالکیت فکری در شرایط امروز کشور، امری مغتنم است، اگر قرار باشد بنایی تحت عنوان بنای اقتصاد دانش بنیان ساخته شود، بی تردید، بن سازه آن موضوع مالکیت فکری است.

وی افزود: دارایی های فیزیکی از این جهت که مشهود بوده، قابل اندازه گیری هستند اما اندازه گیری ارزش، اهمیت و دستاوردهای فکر انسان، کاری به غایت دشوار است.

رییس بنیاد ملی نخبگان ادامه داد: قبل از اینکه ساختمان را بسازیم باید پی آن را ساخت. ما سال ها در خصوص اقتصاد دانش بنیان و توسعه شرکت های دانش بنیان کار کردیم، غافل از اینکه قبل از اینکه شرکت های دانش بنیان تاسیس شوند، باید نظامی ایجاد کنیم که از رهگذر آن بتوانیم دستاوردهای این شرکت ها را که بیشتر از جنس نامشهود است ،اندازه گیری و اعتبار دهی کنیم.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد ارزش بازار ۱۰۰ شرکت بزرگ فناوری در دنیا از جنس نامشهود است، تصریح کرد: آنچه ارزش تولید می کند، دارایی انسانی، اختراعات، فناوری های، اقتدار و برند نام یک شرکت است. اینها است که به اصل تبدیل شدن علم به ثروت هویت می‌دهد.

براساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت این موضوع(مالکیت فکری) باید با سرعت بیشتری در موضوع مالکیت فکری، ارزیابی و اعتبار دهی آن کار کنیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور همچنین به دیدار خود در سال گذشته با مدیرکل وایپو در ژنو اشاره کرد و گفت: در این دیدار توافق شد تا یک سری دوره های مشترک مورد تایید وایپو در ایران برگزار شود که به مجموعه های کارگزاری مدرک دهد تا آنها بتوانند ارزیابی مالکیت فکری را انجام دهند. اگر ارزیابی به درستی انجام نشود، بعداً اعتبار و ساختار آن ارزش گذاری هم از بین می رود.

دهقانی فیروزآبادی خاطرنشان کرد: با توجه به عزم جدی که در مرکز توسعه فناورهای راهبردی و کانون مدیریت دارایی های فکری شاهد هستیم امیدوارم امسال چندین تجربه موفق را در این حوزه کسب کنیم.

به گزارش ایرنا، سازمان جهانی مالکیت فکری از سال ۲۰۰۰ میلادی، ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت) مصادف با سالروز آغاز اجرای کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری (۲۶ آوریل ۱۹۷۰ میلادی) را به ‌عنوان روز جهانی «مالکیت فکری» انتخاب کرده است. این سازمان هرسال شعاری محوری را برای این روز اعلام می‌کند تا توجه جامعه را به آن موضوع جلب کند.

شعار امسال این روز، "مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت" (IP & SDGs; Building Our Common Future With Innovation and Creativity) است.



روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۴ فرصتی است برای کشف اینکه چگونه مالکیت فکری راه حل‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای را که برای ساختن آینده جمعی همه ما و فایق آمدن بر چالش‌های چند وجهی بسیار حیاتی هستند، تشویق و تقویت کند.

رویداد «مالکیت فکری و توسعه پایدار؛ خلق آینده مشترک با نوآوری و خلاقیت» به مناسبت روز جهانی مالکیت فکری، امروز در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.