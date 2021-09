به گزارش روز جمعه گروه دانشگاه و آموزش ایرنا از ساینس، برای این منظور محققان از یک غشای پلیمری استفاده می‌کنند که توانایی تفکیک فلوراید از کلرید و سایر یون‌ها را با دقت دو برابر سایر روش‌های موجود دارد.

افزودن مقداری فلوراید به آب آشامیدنی مانع پوسیدگی دندان‌ها می‌شود. اما در برخی از منابع آب زیرزمینی میزان فلوراید به اندازه‌ای است که می‌تواند موجب مسمومیت شود و مشکلات جدی را برای دندان‌ها ایجاد کند. به گفته محققان استفاده از این فناوری مانع مسمومیت با فلوراید می شود.

علاوه بر این به گفته محققان این فناوری جداسازی یون‌ها از آب دارای کاربردهای صنعتی است و به دلیل سازگاری با محیط زیست، سادگی و کم هزینه بودن می‌توان از آن برای بهبود کیفیت آب مورد استفاده در کشاورزی، پاکسازی ضایعات شیمیایی و بهبود فرایندهای تولید محصولات شیمیایی نیز بهره گرفت.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.