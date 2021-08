برپایی نمایشگاهی از هنر ایرانی در چین  

به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه گلوبال تایمز، امسال پنجاهمین سالگرد برقراری رابطه دیپلماتیک میان ایران و چین است و به همین منظور نمایشگاهی از آثاری هنری کلاسیک و معاصر ایرانی در شانگهای چین برپا شده تا ضمن معرفی تمدن ایران، بازدیدکنندگان چینی را در معرض فرهنگ معاصر ایرانی قرار داده و رابطه دوستانه بین دو کشور را گسترش دهد.

این نمایشگاه با عنوان دیالوگی ورای زمان و مکان _۲۰۲۱ افسانه هنر ایران (Dialogue Beyond Time & Space—۲۰۲۱ The Legend of Persia Art) در مرکز هنری پاورلانگ برپا شده و تا ۱۰ اوت (سه شنبه، ۱۹ مرداد) ادامه دارد.

در این نمایشگاه از نقاشی‌ها و مجسمه‌ها گرفته تا هنر چیدمانی ۴۳ هنرمند معاصر استفاده شده تا برای اولین بار ترکیبی از هنر کلاسیک و مدرن ایرانی به بازدیدکنندگان چینی نمایش داده شود.

موقعیت جغرافیایی ایران، به عنوان پل میان غرب و شرق، این کشور را به تقاطع تمدن و منبع بزرگ هنر و اندیشه تبدیل کرده است. ایران یک میراث هنری غنی شامل بافندگی و معماری و میراثی ناملموس از جمله شعر و شاعری دارد.

به گفته رمضان پرواز سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای که در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سخنرانی کرد، ایران و چین اشتراکات فرهنگی گسترده‌ای دارند؛ رابطه دوستانه این دو کشور به دوران جاده ابریشم برمی‌گردد و تعامل تجاری و فرهنگی میان آنها تا به امروز ادامه پیدا کرده است.

پرواز خاطرنشان کرد: به لطف طرح کمربند و جاده چین و برنامه مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله، دوره جدیدی از همکاری و همبستگی بین ایران و چین آغاز شده است.

حسین بردبار، متصدی نمایشگاه افسانه هنر ایران در شانگهای نیز با اشاره به این که هنر یکی از راه های اصلی برای برقراری ارتباط میان کشورهاست، گفت: این نمایشگاه با به نمایش گذاشتن هنر معاصر ایرانی، دیدگاه‌های واقعی هنرمندان ایرانی را به مردم چین نشان می‌دهد و این دو تمدن را در دنیای مدرن به هم نزدیک می‌کند.