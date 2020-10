حامد سلیمان‌زاده معاون مدیر بین‌الملل و مسئول کارگاه‌های آموزشی این جشنواره اعلام کرد: امسال سعی شده با توجه به شرایط کرونایی و انتقال فضای آموزشی در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و فستیوال‌های مختلف به بستر فضای مجازی، نگاهی ویژه به بخش کارگاه‌های آموزشی جشنواره داشته باشیم.

وی افزود: یکی از تفاوت‌های بارز این دوره جشنواره با ادوار گذشته برپایی آنلاین (برخط) است که در اجرای کارگاه‌ها هم این تفاوت مشاهده می‌شود. در واقع شرایط جدید این رویداد، فرصت خوبی ایجاد کرده تا ما با برپایی مجازی کارگاه‌ها در دو بخش بین‌الملل و ملی، بتوانیم از اساتید متنوع و باسابقه‌تری استفاده کنیم و در ضمن به فراگیری بیشتر کارگاه‌ها فکر کنیم و این امکان را داشته باشیم تا با مخاطبان گسترده‌تری در تعامل باشیم.

نحوۀ ثبت‌نام و استفاده از برنامه کارگاه‌ها

به گفته معاون مدیر بین‌الملل جشنواره، کارگاه‌های آموزشی این دوره جشنواره به صورت ضبط شده (در بخش بین‌الملل با زیرنویس) در پلتفرم جشنواره ارائه خواهد شد و در ادامه پرسش و پاسخ محدود با حاضران در کارگاه به صورت زنده و نیم ساعت بعد از هر کارگاه از طریق فضای اسکای روم صورت خواهد گرفت.

سلیمان‌زاده گفت: همه علاقه‌مندان می‌توانند ابتدا به آدرس مراجعه کنند و پس از ثبت‌نام، تمایل خود را برای حضور در بخش کارگاه‌های آموزشی جشنواره سی و سوم اعلام کنند.

وی با اشاره به بررسی درخواست‌های رسیده برای شرکت در کارگاه‌ها افزود: مشخصات ثبت‌نام‌کنندگانی که علاقه‌مندی خود را برای حضور در کارگاه‌ها اعلام کرده‌اند، بررسی خواهد شد و سپس، برای حضور در هر کارگاه، ۱۵ تا ۳۰ نفر از بین ثبت‌نام شدگان انتخاب خواهند شد.

عناوین کارگاه‌ها

سلیمان‌زاده در ادامه عناوین هفت کارگاه در بخش بین‌الملل سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان را به شرح زیر برشمرد:

۱- معرفی و شناخت عناصر فیلمنامه در سینمای کودک (فدریکا یاکوبللی، استاد فیلمنامه‌نویسی از ایتالیا)

۲- تکنیک‌ها (متدها)ی بازیگری معاصر در فیلم‌های کودکان و نوجوانان (آنا ردی از بازیگران تئاتر و سینمای ایتالیا)

۳- جایگاه تجربه در روایت فیلم‌های انیمیشن (یان جوئت از فرانسه)

۴- مفهوم شخصیت در سینمای کودک با تمرکز بر سینمای کودک قزاقستان (الکساندرا لومپووا از منتقدان مطرح قزاقستان و عضو فیپرشی)

۵- فیلم عروسکی و نحوه ارتباط آن با جهان کودکان (رامان جیت کائور از هند و لی تامسون از انگلستان)

۶- چگونه فیلم کودک خود را به بازارهای جهانی معرفی کنیم؟ (چاندرا کی‌جاها از توزیع‌کنندگان و پخش‌کنندگان مطرح سینمای هند و معاون اجرایی جشنواره آسیاپاسیفیک)

۷- جایگاه ریتم در فرآیند کارگردانی فیلم کودک (عبدال رمیدکا از کارگردانان سینمای کودک قزاقستان)

همچنین، عناوین کارگاه‌های بخش ملی سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که اساتید آن جملگی از چهره‌های متخصص و شناخته‌شده خواهند بود، عبارتند از:

۱- الگوی سفر قهرمان در سینمای کودک

۲- اصول زیبایی‌شناسی سینما برای نوجوانان

۳- فیلمسازی خانوادگی (بهره‌گیری از موضوعات روزمره برای ساخت فیلم)

۴- فیلمبرداری ارزان با دوربین‌های دیجیتال

۵- انتقال تجربه: طراحی صحنه و لباس در سینما

۶- تعامل سینما و بازی‌های ویدئویی

زمان کارگاه‌ها

سلیمان‌زاده با اشاره به این که کارگاه‌های آموزشی امسال به‌گونه‌ای طراح شده که مورد بهره‌برداری دانشجویان سینما، علاقه‌مندان و نیز فعالان حرفه‌ای سینما شامل کارگردانان و تهیه کنندگان قرار گیرد، زمان بندی کارگاه‌های بخش بین‌الملل در ایام برگزاری جشنواره (از ۲۷ مهر تا ۲ آبان) را هر روز از ۱۱ صبح (به همراه پرسش و پاسخ) و کارگاه‌های بخش ملی را هر روز از ساعت ۱۳ اعلام کرد.

اعلام اسامی فیلم‌های بخش «کروناروایت» در جشنواره کودک۳۳

اسامی ۱۴ فیلم ایرانی و ۷ فیلم خارجی پذیرفته شده در بخش «کروناروایت» سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

بر اساس این خبر، در بخش «کرونا روایت» (آثار ایرانی)، فیلم‌های در خلوت شب ساخته جواد یقموری، مهدی امینی، دیدار ساخته علیرضا موسی‌زاده و معین ناجی، روزهای سخت کرونایی ساخته آیه آبیار، ستایش تا ستایش ساخته امیر طرفیانی، قرنطینه ساخته کاوه معین‌فر، کرونا در کمین ساخته ریحانه تاتاری، کرونا و کودک کار ساخته زهرا موسوی، ما همه با هم هستیم! ساخته معین ناجی و علیرضا موسی‌زاده، ماسک تولید جام جم، ملاقات آخر ساخته محمدمهدی فکریان، نامه‌ای به خدا ساخته بهمن زنگنه، نفس ساخته سعیده معصومی، نگران نباش ساخته مانا پاک‌سرشت، هیوا ساخته علی یزدانی به نمایش درخواهند آمد.

همچنین در بخش کرونا روایت (آثار خارجی) شاهد فیلم‌های برش بن(Ben’s cut) از کرواسی، فرار از واقعیت(Escape reality) از فرانسه، گیاهان(Plants) از انگلستان، جایی بالای کوه‌ها(Somewhere over the Mountains) از ژاپن، قهرمانان در خانه بمانید(Stay at home Heroes) از بلغارستان، چگونه وقت‌کشی کردم (Survival kit or How I killed the time) از کرواسی و چه روزیست (What day is it) از اسلوونی خواهیم بود. این بخش از جشنواره، با همکاری رویداد «کروناروایت» سازمان نظام پزشکی برگزار می‌شود.

سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۲۷ مهر تا ۲ آبان به دبیری علیرضا تابش برگزار خواهد شد.