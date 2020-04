به گزارش روز سه شنبه ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر "نورا دی ولکو" در بخشی از این مقاله که با عنوان "کووید ۱۹ و همه گیری اعتیاد به مواد مخدر" در آوریل ۲۰۲۰ در مجله Annals of Internal Medicine به چاپ رسیده است، عنوان می کند: افراد مصرف‌کننده موادمخدر به دلیل مشکلاتی که در سیستم تنفسی آن‌ها ایجاد می‌شود به‌طور اختصاصی مستعد آن هستند که به ویروس کووید ۱۹ و عوارض جانبی ناشی از آن مبتلا شوند و به دلیل موانعی که در مسیر ارائه خدمات مراقبتی و حمایتی به این جمعیت وجود دارد، این افراد زمانی که مبتلا به کووید ۱۹ می‌شوند، دسترسی‌شان به خدمات و سرویس‌های موجود با دشواری روبرو می‌شود.

بنابراین گزارش، اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی می‌تواند آن دسته از افرادی را که در حال طی کردن دوران بهبودی ناشی از اعتیاد هستند، با چالش‌هایی همچون منظر دشواری در شرکت در جلسات درمانی، مراجعه به مرکز درمان و دریافت دارو و کمک گرفتن از گروه‌های همتا مواجه کند.

مدیر موسسه ملی تحقیقات سوء مصرف مواد مخدر (نایدا) در ادامه این مقاله یادآور می شود: اگرچه خطر ابتلا به نوع شدید کووید ۱۹ و مرگ‌ومیر با بالاتر رفتن سن افزایش می‌یابد اما این مشکل همچنین در افرادی که دارای مشکلاتی در سیستم ایمنی بدن هستند یا به بیماری‌های زمینه‌ای نظیر دیابت، سرطان و بیماری‌های قلبی و تنفسی مبتلا هستند بیشتر است. بخش قابل‌توجهی از بیماری‌های زمینه‌ای که ذکر شد ناشی از استعمال دخانیات بوده و بنابراین همین موضوع خطر مرگ و بیماری را در بین افراد مصرف‌کننده مواد دخانی و مخدر (تنباکو یا حشیش) تا سه برابر افزایش می‌دهد.

وی متذکر شد: داده‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های کشور چین حاکی از آن است که کووید ۱۹ در افراد مبتلا به بیماری مزمن تنفسی، ۶.۳ درصد مرگ‌ومیر ایجاد می‌نماید، درحالی‌که میزان مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در کل جمعیت ۲.۳ درصد است.

مؤلف این مقاله در بخشی دیگر نوشت: کووید۱۹ عملکرد ریه افرادی را که مشکل مصرف مواد افیونی یا متامفتامین و سایر مواد روان‌گردان دارند، در معرض خطر قرار می‌دهد. بعلاوه، کند شدن تنفس در اثر استعمال مواد افیونی خود باعث ایجاد هیپوکسیمی می‌شود که می‌تواند در فرد مصرف‌کننده عوارض قلبی، ریوی و مغزی ایجاد نماید و در صورت تشدید، منجر به بیش مصرفی و مرگ خواهد شد.

Volkow, N. D. (۲۰۲۰). Collision of the COVID-۱۹ and Addiction Epidemics. Annals of Internal Medicine.‌

به گزارش ایرنا، تاکنون۷۳ هزار و ۳۰۳ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۱۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، موارد فوت ناشی از این ویروس به ۴ هزار ۵۸۵ نفر رسیده است.