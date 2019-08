انتشار ترجمه دیگری از کتاب خروجی غرب

محسن حمید، نویسنده پاکستانی (متولد ۱۹۷۱)، با آثار داستانی؛ شامل دود بید ۲۰۰۰/ Moth Smoke، بنیادگرای ناراضی ۲۰۰۷/ Reluctant Fundamentalist چطور در آسیای نوظهور ثروتمند شویم ۲۰۱۳/ How to Get Filthy Rich in Rising Asia و خروجی غرب ۲۰۱۷/ Exit West است.

حمید که به دلیل تحصیلات پدرش از سه تا نه سالگی را در آمریکا گذراند، در هجده سالگی به آمریکا برگشت و در دانشگاه پرینستون شاگر تونی موریسون (نویسنده آمریکایی ۱۹۳۱ تا ۲۰۱۹) و جویس اوت (متولد ۱۹۳۸) بود. سپس از دانشکده حقوق هاروارد دانش آموخته شد و در حالیکه برای بازپرداخت وام‌های تحصیلی‌اش برای دو شرکت حقوقی کار می‌کرد، اولین داستانش به نام دود بید را نوشت. این رمان جزء رمان‌های پرفروش به انتخاب روزنامه نیویورک تایمز و نامزدهای نهایی جایزه پن/PEN آمریکا شد.

از محسن حمید آثر دیگری نیز به فارسی ترجمه شده است؛ بنیادگرای ناراضی که دو ترجمه از آن در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بازار آمده است. کتاب خروجی غرب نیز پیش از این به نام‌های دیگری از جمله از غرب خارج شو به ترجمه مهناز ولی، خروجی غربی ترجمه دومان بهرامی و فرار به غرب ترجمه الهام افسری برگردان و راهی بازار شده است.

کتاب خروجی غرب در کشوری در آستانه جنگ داخلی می‌گذرد در حالیکه دو جوان با هم آشنا می‌شوند: دختری حساس و مستقل به نام نادیا و پسری متین و آرام به نام سعید. این دو، رابطه عاشقانه‌ای پنهانی را شروع می‌کنند و به خاطر شرایط بد و ناآرام پیرامون، به یکدیگر نزدیک می‌شوند. زمانی که آتش جنگ شعله‌ور می‌شود و خیابان‌های آشنای سابق را به میدان‌های نبرد و محل انفجار بمب‌های مختلف تبدیل می‌کند، نادیا و سعید درباره درهایی می‌شنوند که می‌توان از آنها برای فرار به دنیایی بهتر استفاده کرد. با افزایش درگیری و خشونت، راه دیگری برایشان نمی‌ماند. نادیا و سعید با ترک زادگاه و زندگی سابقشان، یکی از این درها را می‌یابند و از آن عبور می‌کنند...

مترجم در مقدمه خود بر کتاب نوشته: محسن حمید در این کتاب توضیح می‌دهد که مکان جغرافیایی تقدیر است و جغرافیا این دو جوان عاشق را وادار به ترک محل زندگی‌شان می‌کند. حمید راه خارق‌العاده‌ای پیش پای پناهندگان داستانش قرار می‌دهد: آنها از طریق درهای سحرآمیزی عبور می‌کنند. این درها بی آنکه داستان را از واقعیت دور کنند باعث می‌شوند که ضرباهنگ داستان تندتر و متمرکزتر شود...(ص. ۴)

کتاب خروجی غرب توسط انتشارات مروارید و با ترجمه راهله میلانی در ۱۷۰ صفحه خواندنی شده است.

توصیه هایی برای زندگی و روابط بهتر

کتاب دیگر چاپ اخیر انتشارات مروارید کمتر بحث کنید، بیشتر عشق بورزید نوشته لوری پون/Laurie Puhn است. لوری پون نویسنده، چهره تلویزیونی و وکیل آمریکایی در حوزه مسائل خانواده است. وی که از دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد دانش‌آموخته شده است، مرتب در شبکه‌های تلویزیونی مختلف به عنوان کارشناس ظاهر می‌شود. وی کتاب‌های دیگری نیز نوشته است، اقناع بلادرنگ؛ چطور کلمات‌تان را برای تغییر زندگی‌تان عوض کنید (۲۰۰۵)/Instant Persuasion: How to Change Your Words to Change Your Life، بهترین کتاب انگیزشی سال شناخته شد و دومین کتاب وی به نام کمتر بحث کنید، بیشتر عشق بورزید/Fight Less, Love More: 5-Minute Conversations to Change Your Relationship without Blowing Up or Giving In سال ۲۰۱۰ به بازار آمد. اما پیش از این از وی اثری به فارسی ترجمه نشده است.

کتاب کمتر بحث کنید بیشتر عشق بورزید راهکارهای عملی در اختیار زوج ها قرار می‌دهد تا به جای تمرکز بر نقطه ضعف‌های یکدیگر از طریق مکالمات پنج دقیقه‌ای به تفاهم و عشق پایدار دست پیدا کنند؛ زیرا از نظر نویسنده این کتاب ادامه رابطه عاشقانه و محبت‌آمیز میان همسران به تلاش و مداومت نیاز دارد.

از عباس نتایج، مترجم این اثر پیش از این آثاری به بازار آمده است؛ شامل هنر تفکر مثبت و کنترل احساسات، زندگی بهتر: میان زندگی و کار خود توازن برقرار کنید.

کتاب کمتر بحث کنید بیشتر عشق بورزید در ۲۸۳ صفحه، سه فصل و ۱۹ بخش در تیراژ ۵۵۰ نسخه به بازار کتاب آمده است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: در آغاز رابطه‌ی عاطفی، وقتی عشق شما تازگی داشت، احتمالا فکر می‌کردید که این رابطه‌ی عاطفی بهترین اتفاقی است که در زندگی‌تان افتاده است. از تماشای همدیگر خسته نمی‌شدید. هر دو نفر احساس می‌کردید که از شما قدردانی می‌شود و مورد تحسین قرار می‌گیرید و دوست داشته می‌شوید...(ص. ۱۳)