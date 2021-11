بازگشت نمایشگاه کتاب شارجه به مدار رویدادهای حضوری

به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از روزنامه نشنال، جشنواره بین‌المللی کتاب شارجه سال گذشته برای تطبیق با شرایط کرونایی به صورت نیمی حضوری و نیمی مجازی برگزار شد. با توجه به محدودیت‌های مسافرتی، بیشتر نویسندگان خارجی امکان سفر به امارات و شرکت در این نمایشگاه را نداشتند و بیشتر جلسات گفت‌وگو و میزگردها به طور انحصاری در فضای مجازی برگزار شدند. تعداد غرفه‌ها همچون گذشته زیاد بود اما مجموعه کتاب‌های آنها به طرز قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته ضعیف و بی‌جان شده بود و در فضای سالن‌های خالی گویی چیزی کم بود.

اما امسال ظاهرا اینطور نیست. نمایشگاه ۱۱ روزه کتاب شارجه امسال به صورت حضوری و با شعار همیشه یک کتاب مناسب وجود دارد (There's always a right book) برگزار شده و تا ۱۳ نوامبر (شنبه، ۲۲ آبان) ادامه دارد.

این نمایشگاه علاوه بر غرفه‌های کتابفروشی شامل مجموعه‌ای از کارگاه‌ها، تئاترها، اجراهای موسیقی و نشست‌های گفت‌وگو با ۸۵ نفر از چهره های برجسته ادبی جهان از جمله عبدالرزاق گورنا، برنده نوبل ادبیات در سال ۲۰۲۱ و آمیتاو گوش نویسنده معروف هندی خواهد بود. نویسندگان میهمان و استعدادهای حوزه ادبیات نیز به صورت حضوری در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد و جلسات امضای کتاب برگزار می‌کنند. در مجموع بیش از ۴۴۰ رویداد فرهنگی برای این نمایشگاه برنامه‌ریزی شده است.

مردم هم از بازگشت نمایشگاه بین المللی کتاب شارجه به مدار رویدادهای حضوری استقبال کردند. اگرچه زدن ماسک همچنان برای ورود به نمایشگاه ضروری است امسال از الزام ثبت‌نام، انجام تست کرونا یا ارائه گواهی واکسیناسیون خبری نیست.

بیش از یک هزارو ۵۰۰ ناشر از ۸۱ کشور جهان در این دوره از نمایشگاه کتاب شارجه شرکت کرده‌اند که بیشترین میزان مشارکت از زمان تاسیس این نمایشگاه از سال ۱۹۸۲ تاکنون است.

سالن‌های نمایشگاه امسال به مارپیچی صمیمی از کتابفروشان و ناشران تبدیل شده‌ است. هر غرفه بین‌المللی نگاهی اجمالی است به چشم انداز ادبی کشور مبدا. امسال کشورهایی چون کامرون، کلمبیا، کنیا، مالاوی، رواندا، سودان جنوبی، تانزانیا، اوگاندا و زیمبابوه برای اولین بار در این نمایشگاه حضور پیدا کردند. اسپانیا میهمان افتخاری این دوره از نمایشگاه بین‌المللی شارجه است و در غرفه آن کارگاهی به سرپرستی خاویر گومز سانتاندر و دیگو آوالوس نویسندگان سریال پرطرفدار خانه کاغذی (La casa de papel) یا سرقت پول (Money Heist) برپا شده است.

به گزارش ایرنا، ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر (۲۴ آذر) در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این بیماری به عنوان ذات‌الریه نام برده می‌شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ (۹ دی ماه ۹۸) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعلام کرد.

این بیماری که به تدریج به کشورهای مختلف سرایت و سازمان جهانی بهداشت از آن با واژه همه‌گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم خبر ۲۴۹ میلیون و ۸۹۶ هزار نفر را در جهان مبتلا کرده است که از این میان بیش از ۵ میلیون نفر جان باخته‌اند.

شیوع این ویروس موجب تعطیلی بسیاری فعالیت و رویدادهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله جشنواره‌ها، نمایشگاه ها و بسته شدن سینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و کتابفروشی‌ها شد و تأثیرات منفی زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.