ردا علي مزاعم وزير الخارجية السعودي في الامم المتحدة؛

المتحدث باسم الخارجية : السعودية ابرز داعمة للارهاب في العالم

طهران / 29 ايلول / سبتمبر / ارنا – وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، السعودية بانها ابرز دولة مساندة للارهاب في العالم؛ مبينا ان جذور ومنشأ الارهاب الذي التهم اليوم العالم اجمع وتحديدا منطقة الشرق الاوسط، يكمن في السعودية لاغير.

وفي معرض رفضه لتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ومزاعمه الواهية والمكررة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، اكد قاسمي ان السعودية تشكل قطعا ابرز دولة مساندة للارهاب في العالم؛ مردفا ان مصدر الارهاب متأصل في الافكار المتطرفة التي يروج لها ويملها النظام السعودي.
ولفت المتحدث باسم الخارجية الايرانية الي القول، 'عندما يعلن الجبير وبكل فخر دعم بلاده لستراتيجية ترامب في مواجهة التعددية وتدمير الاتفاقات والمعاهدات الدولية، فإن ذلك ليس مثيرا للاستغراب، لأن بلاده تعدّ من حماة التيار الخاضع لافكار ترامب في امريكا والذي يعمد من خلال التعاون مع اللوبي الصهيوني والامارات العربية المتحدة الي انفاق ملايين بل مليارات الدولارات، للمضي قدما نحو السياسة الامريكية التي وضعت علي المزاد والتي ترمي الي شن الحروب وبث الفوضي.
وتطرق المتحدث باسم الخارجية الي 'التحالف العسكري' الذي ترأسه السعودية علي مدي 5 اعوام 'لتعريض دولة مسلمة في الشرق الاوسط الي كارثة منقطعة النظير'؛ مؤكدا ان 'تصريحات وزير خارجية دولة عدوانية تسببت في دمار شامل وكارثة انسانية مروعة داخل اليمن، مستغلا منبر الامم المتحدة وميثاقها القائم علي اسس السلام والامن الدوليين ويدعو الي التطرف والصراعات والعنف وشن الحروب، ينبع عن الفكر الذي ترعرع عليه هو وآل سلمان'.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد اعلن في كلمته خلال الجمعية العامة للامم المتحدة، ان بلاده تدعم ستراتيجية امريكا الجديدة لمواجهة ايران بما فيها البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وما اسماه بـ 'دعم ايران للارهاب'؛ علي حد زعمه.
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المتحدث باسم الخارجية : السعودية ابرز داعمة للارهاب في العالم

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