تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران پیامدهای خطرناکی برای منطقه دارد

رضا صدیقی روز سه شنبه در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به نقض تمامیت ارضی و حمله به خاک ایران از سوی رژیم صهیونیستی با ادعای حمله پیشدستانه، اظهار کرد: این ادعای رژیم جعلی صهیونی هیچگونه جایگاه حقوقی ندارد و چنین ادعای مضحکی تنها برای توجیه جنایت‌های بی حد و حصر این رژیم ضد انسانی و کودک کش است.

وی ادامه داد: در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد به صراحت بیان شده است که وقتی یک عضو سازمان ملل متحد مورد تجاوز مسلحانه قرار گیرد، آن کشور حق قانونی و مشروع برای دفاع از تمامیت ارضی خود را دارد، بر همین اساس پاسخ مشروع و قدرتمند ایران، دشمن را از اقدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد زیرا این اقدام سبوعانه رژیم نامشروع صهیونی بر خلاف همه تعهدات بین المللی است و نشاندهنده خوی جنایتکارانه این رژیم خونخوار بوده که موجودیت خود را بر پایه تجاوز، اشغال و کودک کشی بنا نهاده است.

صدیقی در خصوص خطرات انسانی و محیط زیستی حمله به تاسیسات هسته‌ای کشورها نیز گفت: ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT - Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) است، بنابراین حمله به مراکز هسته‌ای کشورهای عضو NPT پیگیری بین المللی در پی دارد.

وی ادامه داد: انتظار جمهوری اسلامی ایران از نهادهای بین المللی و مدیرکل آژانس هسته‌ای، بازرسی از زرادخانه‌های رژیم صهیونیستی، انبارهای سلاح‌های هسته‌ای و سایت‌های هسته‌ای این رژیم ضد انسانی و ضد بشریت از جمله مهم ترین اقداماتی است که باید با قید فوریت در دستور کار نهادهای ناظر بین المللی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: نهادهایی مانند سازمان ملل متحد، شورای امنیت و شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به وظایف قانونی خود نسبت به محکومیت و تنبیه متجاوز عمل کرده و در این خصوص اقدامات موثر و عاجلی را در دستور کار قرار دهند هرچند نقش سازمان‌های بین المللی در این گونه موارد تعیین کننده و بازدارنده است اما متاسفانه این سازمان‌ها نیز اسیر نظام استکباری و بی خاصیت شده‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل موثر در موفقیت‌های ملت ایران در بحران‌های مختلف، گفت: نقش ولایت فقیه در مدیریت بحران‌ها به ویژه در شرایط کنونی حمله رژیم صهیونیستی بی بدیل است و وحدت، یکپارچگی و همکاری ملت ایران با مسئولان و نیروهای مسلح و تشویق و مطالبه از آن‌ها برای پاسخ دادن محکم و قاطع به جنایات رژیم صهیونی، در قالب عملیات وعده صادق ۳ تجلی کرد.

وی افزود: تاکتیک‌های پیشگیرانه و تکنیک‌های فریب برای مدیریت بحران‌های مختلف، محاسبات دشمن را با خطا مواجه کرد و در مدت زمانی بسیار کوتاه، واحدهای آفندی و پدافنی با تمام توان، دشمن را غافلگیر کردند و ضعف و درماندگی این رژیم متخاصم در سطح بین المللی آشکار شد.

صدیقی گفت: عدم توجه مردم به عملیات روانی دشمن و همکاری آن‌ها با نیروهای امنیتی و انتظامی در شناسایی معدود عوامل نفوذی، منجر به دستگیری مهره های جاسوسی دشمن شد.

وی ادامه داد: تکیه بر فناوری‌ها و تجهیزات داخلی و بومی باعث شد تا نیروهای مسلح مناسب ترین پاسخ را به هرگونه تجاوز و زیاده خواهی بدهند.

به گزارش ایرنا، بامداد روز جمعه ۲۳ خردادماه، در پی حمله تروریستی رژیم صهیونی به تهران و تعدادی از شهرهای کشور، شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم غیرنظامی به شهادت رسیدند.

به دنبال این جنایت رژیم صهیونیستی، رهبر انقلاب - جمعه شب - در یک پیام تلویزیونی تاکید کردند: نیروهای مسلح، رژیم رذل صهیونی را بیچاره خواهند کرد و ان‌شاءالله با قدرت عمل و زندگی برای آنها تلخ خواهد شد و با آنها مماشات نخواهد شد.