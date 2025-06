«سیدفرید موسوی» روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: معرفی «مدنی‌زاده» به‌عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و دارایی، نشانه‌ توجه دولت چهاردهم به تخصص، برنامه‌محوری و مسئولیت‌پذیری است.

سیدفرید موسوی: معرفی «مدنی‌زاده» به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد

نشانه توجه دولت به تخصص و برنامه‌محوری است

وی اضافه کرد: رأی اعتماد به گزینه‌ای چون «مدنی‌زاده» را صرفاً انتخاب یک وزیر نمی‌دانم بلکه این انتخاب را تصمیمی برای احیای عقلانیت در اداره اقتصاد کشور به شمار می‌آورم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: انتخاب مدنی‌زاده را احیای عقلانیت در اداره اقتصاد کشور می‌دانم

اقتصاد ایران محتاج عقلانیت است نه هیاهو و برچسب

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی چند روز اخیر برخی سعی کردند به بهانه تحصیلات خارجی «مدنی‌زاده» از وی خرده بگیرند، بیان کرد: در شرایط فعلی، اقتصاد ایران بیش از همیشه محتاج عقلانیت و مهندسی حکمرانی است؛ نه حاشیه، هیاهو و برچسب.

«موسوی» افزود: برخی از این افراد طوری از تحصیلات خارجی «مدنی‌زاده» سخن به میان می‌آورند که گویی هرکس در دانشگاه معتبر جهانی درس خوانده باشد، الزاماً مشکوک است.

وی ادامه داد: ما که نماینده مردم هستیم، باید یکبار برای همیشه تکلیف خودمان را با نخبگی روشن کنیم: آیا یک جوان ایرانی که با تلاش و بدون رانت، از استنفورد یا شیکاگو مدرک گرفته، سال‌ها در کشور مانده و از طرح تحول دولت تا اصلاح ساختار بودجه در متن ماجرا بوده است، باید در مظان اتهام باشد؟ اگر اینگونه باشد، به راستی چه کسی باید برای ساختن اقتصاد این کشور باید پابرجا بایستد؟

وی اظهار کرد: امروز که دشمنان این سرزمین به شکل رسمی نسبت به این انتخاب واکنش منفی نشان می‌دهند، برخی از دوستان داخلی هم عجیب روی همان خط ایستاده‌اند و تلاش می‌کنند اعتماد به جوان متعهد و متخصص فلج شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این را هم بیان کرد که بیشتر نمایندگان خانه ملت با «مدنی‌زاده» و برنامه پیشنهادی وی موافق هستند و این جوان نخبه راه دشواری در کسب اعتماد از مجلس نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری ۱۱ خردادماه «سیدعلی مدنی‌زاده» را به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد که این نامه در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۸ خرداد - مجلس اعلام وصول شد و قرار است جلسه رای اعتماد وی ۲۵ خردادماه برگزار شود.

«مدنی‌زاده» متولد ۱۳۶۱، اقتصاددان و دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و هم‌اکنون ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد این دانشگاه را برعهده دارد؛ همان نخبه‌ای که ۲۵ سال پیش مدال برنز المپیاد ریاضی را بر گردن آویخت.

نگاهی به سوابق سیدعلی مدنی‌زاده

بیشتر بخوانید:

مدنی‌زاده؛ نابغه ریاضی که نامزد هدایت «باب همایون» شد

برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد/ «رشد عدالت‌محور» مبنای اداره وزارت اقتصاد

در ادامه، رزومه کامل علمی، مدیریتی و اجرایی دکتر سید علی مدنی‌زاده ارائه شده است:

سوابق تحصیلی

• دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

• دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی، دانشگاه استنفورد

• دانش‌آموخته کارشناسی ارشد و دکتری اقتصاد، دانشگاه شیکاگو

سوابق مدیریتی و اجرایی

• عضو هیأت علمی و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

• رئیس گروه مدل‌سازی و پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی

• مشاور اقتصادی، سازمان برنامه‌وبودجه

• عضو هیئت عامل، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

• عضو کمیته نقدینگی، بانک مرکزی

• عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار

• مدیر طرح کلان اصلاح قانون بانک مرکزی

• مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه

• مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود

• مشاور اقتصادی طرح تحول دولت

افتخارات

• کسب جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران، سال ۱۳۹۷

• کسب رتبه سوم مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی، سال ۲۰۰۲

• کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشوری، سال ۱۳۷۸

• کسب مدال برنز المپیاد ریاضی کشوری، سال ۱۳۷۷

• کسب مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی، سال ۲۰۰۲

آثار علمی

کتاب‌ها

۱. اصلاحات ساختاری بودجه، مؤسسه آینده‌پژوهی، ۱۴۰۱

(با همکاری سید حمید پورمحمدی، نیلوفر دمنه و فرهاد خان میرزایی)

۲. ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز بازارهای مالی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، - ۱۳۹۸

(با همکاری امینه محمودزاده)

۳. رکود تورمی: عوامل و راهکارهای خروج (جلد ۱ و ۲)، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۹۸

(با همکاری محمدحسین رحمتی)

کنفرانس‌ها

۱. اثر کیفیت اعتبارات بانکی بر عملکرد بنگاه‌های تولیدی بر اساس اطلاعات شرکت‌های بورسی، ۱۳۹۵

(با همکاری امینه محمودزاده و سجاد ابراهیمی، همایش ۲۶ام سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی)

۲. تحلیل تعادل عمومی تنگنای اعتباری، ۱۳۹۵

(با همکاری امینه محمودزاده، نوید رئیسی و سید شمیم طاهری، همایش ۲۶ام سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی)

۳. سه‌گانه ناممکن در نظام بانکی، ۱۳۹۴

(۱۲ امین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران)

۴. سه‌گانه ناممکن: تولید، تورم و مطالبات معوق بانکی، ۱۳۹۴

(با همکاری فرهاد نیلی، امینه محمودزاده و مهران ابراهیمیان، همایش ۲۵ام سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی)

۵. الزامات ساختاری - نهادی تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، ۱۳۹۴

(با همکاری علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، همایش ۲۵ام سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی)

مقالات سیاستی و طرح‌های حوزه سیاست‌گذاری

۱. پیش‌نویس سند تحول دولت، ۱۴۰۰

۲. پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصاد ایران از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۹

۳. برنامه اصلاحات ساختاری بودجه، سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۳۹۸

۴. برنامه مقابله فعالانه با تحریم‌ها، سازمان برنامه‌وبودجه، ۱۳۹۷

۵. برنامه نجات بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۹۶

۶. برنامه اصلاح مقدماتی نظام بانکی، پژوهشکده پولی و بانکی و مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۹۵

۷. پیش‌نویس طرح قانون بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۵

۸. تبیین وضع موجود نظام بانکی، ۱۳۹۵

(با همکاری امینه محمودزاده)

۹. برنامه مقدماتی اصلاح نظام بانکی، ۱۳۹۵

(با همکاری امینه محمودزاده)

۱۰. سه‌گانه ناممکن: تولید، تورم و مطالبات معوق بانکی، ۱۳۹۴

(با همکاری فرهاد نیلی، امینه محمودزاده و مهران ابراهیمیان، فصل از کتاب چالش‌های دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در اقتصاد ایران)

۱۱. الزامات ساختاری - نهادی تحقق تورم تک‌رقمی پایدار، ۱۳۹۴

(با همکاری علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، فصل از کتاب چالش‌های دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در اقتصاد ایران)

۱۲. الزامات سیاستی و نهادی دستیابی به تورم تک‌رقمی، ۱۳۹۳

(با همکاری علی بهادر، سعید بیات و هومن کرمی، فصل از کتاب اقتصاد ایران)

۱۳. حسابداری چرخه‌های تجاری در ایران، ۱۳۹۳

(با همکاری محمدحسین رحمتی، مسعود جباری و علی کریمی راد، فصل از کتاب اقتصاد ایران)

۱۴. نظم‌های آماری اقتصاد کلان ایران، ۱۳۹۳

(با همکاری محمدحسین رحمتی و فاطمه نجفی، فصل از کتاب چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی)

۱۵. رکود تورمی و الزامات خروج، ۱۳۹۳

(با همکاری محمدحسین رحمتی، فصل از کتاب چارچوب سیاست پولی و الزامات خروج از رکود تورمی)

مقالات فارسی

۱. حسینی، سید مهدی؛ محمودزاده، امینه؛ مدنی‌زاده، سید علی (۱۴۰۳). تخمین سهم عوامل مؤثر بر سوء تخصیص سرمایه: شواهدی از کارگاه‌های صنعتی در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، ۲۴(۲)، ۱۷۵۱-۲۰۰.

۲. اصفهانی، محمد رشاد؛ محمودزاده، امینه؛ مدنی‌زاده، سید علی (۱۴۰۲). خلق پول بانکی و سازوکار انتقال تکانه‌ها. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، ۲۸(۲)، ۴۴-۳.

۳. حجتی، علی؛ رحمتی، محمدحسین؛ مدنی‌زاده، سید علی (۱۴۰۱). قیمت انرژی در ایران و تغییر فناوری مصرف سوخت. فصلنامه پژوهش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی، ۸(۳)، ۱۱۹-۱۲۶.

۴. محمودزاده، امینه؛ مدنی‌زاده، سید علی؛ ناطقی، مرتضی (۱۴۰۰). تخمین مقدار و تعیین همبسته‌های نرخ تسهیلات: مطالعه موردی بنگاه‌های فهرست‌شده ایران. پژوهش‌های پولی - بانکی، ۱۴(۴۷)، ۱۵۵-۱۸۶.

۵. مدنی‌زاده، سید علی؛ ساعدی، معصومه (۱۴۰۰). شاخص‌های رفتار قیمت‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن: شواهدی از داده‌های خرد قیمتی کالاهای عرضه‌شده در فروشگاه رفاه. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، ۲۶(۱)، ۶۹-۱۱۳۰.

۶. مدنی‌زاده، سید علی؛ ابراهیمیان، مهران (۱۳۹۹). مدل‌سازی آزادسازی قیمت‌های انرژی در اقتصاد ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، ۲۵(۴)، ۵-۴۶.

۷. مدنی‌زاده، سید علی؛ پور جهان‌بخش، علی؛ برکچیان، سید مهدی (۱۳۹۸). وابستگی فضایی با عوامل مشترک: مطالعه موردی رشد اقتصادی استان‌های ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه.

۸. حسینی، عاطفه؛ مدنی‌زاده، سید علی؛ برکچیان، سید مهدی (۱۳۹۸). عوامل مؤثر بر هم‌زمانی چرخه‌های تجاری: شواهدی از کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه.

۹. مدنی‌زاده، سید علی؛ بیات، سعید (۱۳۹۸). واکنش شاخص‌های رفتار قیمت‌گذاری به نرخ تورم: کاربردی از اطلاعات خرد قیمتی. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی.

۱۰. محمودزاده، امینه؛ مدنی‌زاده، سید علی؛ ابراهیمی، سجاد (۱۳۹۷). عوامل مؤثر بر هزینه مالی: مطالعه موردی بنگاه‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران.

۱۱. مدنی‌زاده، سید علی؛ حیدری، مصطفی (۱۳۹۷). رابطه صادرات و عملکرد بنگاه: شواهدی از صادرکنندگان صنعتی ایران. مجله تحقیقات اقتصادی.

۱۲. محمودزاده، امینه؛ مدنی‌زاده، سید علی؛ سالارکیا، امیرعباس (۱۳۹۷). کمبود نقدینگی، رقابت برای سپرده و سیاست‌های بانک مرکزی. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه.

۱۳. محمودزاده، امینه؛ مدنی‌زاده، سید علی؛ کریمی راد، علی (۱۳۹۷). شواهدی از نحوه اثرگذاری رکود بر بنگاه‌های صنعتی ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه.

۱۴. ابراهیمی، سجاد؛ محمودزاده، امینه؛ مدنی‌زاده، سید علی (۱۳۹۶). حقایقی از روابط بین بنگاه و بانک: شواهدی از داده‌های شرکت‌های بورسی در ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه.

۱۵. مدنی‌زاده، سید علی؛ ابراهیمیان، مهران (۱۳۹۶). طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پایه برای اقتصاد کلان ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی.

۱۶. رحمتی، محمدحسین؛ مدنی‌زاده، سید علی؛ کریمی راد، علی (۱۳۹۵). بررسی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران در رکود ۱۳۹۱-۱۳۹۲. تحقیقات اقتصادی.

۱۷. رحمتی، محمدحسین؛ مدنی‌زاده، سید علی؛ جباری، مسعود؛ کریمی راد، علی (۱۳۹۵). حسابداری چرخه‌های تجاری در ایران. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه.

۱۸. ابراهیمی، سجاد؛ مدنی‌زاده، سید علی (۱۳۹۵). نرخ گذر ارز در ایران. مطالعات اقتصادی.

۱۹. مدنی‌زاده، سید علی؛ آذربایجانی، علیرضا؛ رحمانی، تیمور؛ افروزی، حسن (در دست انتشار). نابرابری تورمی و تأثیر واکنش خانوار بر میزان آن: شواهدی از ایران. تحقیقات اقتصادی.

۲۰. محمودزاده، امینه؛ مدنی‌زاده، سید علی؛ نژاد قربان، حمید (۱۴۰۱). نقش ابعاد مختلف سلامت بانکی بر رشد وام‌دهی. فصلنامه پژوهش‌های پولی - بانکی، شماره ۵۴.

مقالات انگلیسی

۱. Hojati Najafabadi, A., Rahmati, M. H., & Madanizadeh, S. A. (۲۰۲۳). The dynamic of discriminatory reform: How does discretionary pricing neutralize the productivity gains of energy subsidy reform in Iran? Journal of Applied Economics, ۲۶(۱), ۲۲۴۱۱۶۷.

۲. Fatemi Pour, E., Madanizadeh, S. A., & Joshaghani, H. (۲۰۲۳). Accept or reject a ride? This is the problem. Journal of Economic Studies, ۵۰(۷), ۱۳۴۶-۱۳۷۴.

۳. Madanizadeh, S. A., Moradi, R., & Joshaghani, H. (۲۰۲۳). Ride-hailing demand elasticity: A regression discontinuity method. Journal of Industrial and Business Economics, ۵۰, ۹۰۷-۹۳۲.

۴. Rahmati, M. H., Ebrahimian, M., & Madanizadeh, S. A. (۲۰۲۱). Dynamic effects of trade barriers with speculation on foreign currency: The case of Iran. International Economics, ۱۶۷, ۱۵۱-۱۷۳.

۵. Madanizadeh, S. A. (۲۰۲۱). International trade, skill premium and endogenous labor division: The case of Mexico. Labour Economics, ۷۱, ۱۰۲۰۳۰.

۶. Madanizadeh, S. A., & Pilvar, H. (۲۰۱۹). The impact of trade openness on labour force participation rate. Applied Economics, ۵۱(۲۴), ۲۶۵۴-۲۶۶۸.

۷. Yousefi, K., Madanizadeh, S. A., & Sobhani, F. Z. (۲۰۲۰). Growth through export: Evidence from Iran’s manufacturing plants. Journal of Economic Studies.

۸. Madanizadeh, S. A., Karimirad, A., & Rahmati, M. H. (۲۰۱۹). Business cycle accounting of trade barriers in a small open economy. The Quarterly Review of Economics and Finance, ۷۱, ۶۷-۷۸.

۹. Hortaçsu, A., Madanizadeh, S. A., & Puller, S. L. (۲۰۱۷). Power to choose? An analysis of consumer inertia in the residential electricity market. American Economic Journal: Economic Policy, ۹(۴), ۱۹۲-۲۲۶. (Also available as NBER Working Paper Version)

۱۰. Mohammadian, A., Samimi, A., & Madanizadeh, S. A. (۲۰۰۹). Effects of transportation and built environment on general health and obesity. Transportation Research Part D, ۱۴(۱), ۶۷-۷۱.