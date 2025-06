تثبیت صدرنشینی لیلو و استیچ؛ بالرین مرگبار از دنیای جان ویک پرقدرت وارد گیشه جهانی شد

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، با نزدیک شدن به میانه تابستان، سالن‌های سینما همچنان مملو از تماشاگران مشتاق ژانرهای متنوع است. این هفته با تداوم صدرنشینی انیمیشن لیلو و استیچ، ادامه محبوب‌ترین فرنچایزهای اکشن و حضور آثار جدید از ژانرهای ترسناک و تریلر، جدول فروش تغییرات قابل توجهی را به خود دید. در ادامه، نگاهی داریم به عملکرد ۱۰ فیلم برتر این هفته باکس‌آفیس.

لیلو و استیچ (Lilo & Stitch)

فروش آخر هفته: ۳۳ میلیون دلار

فروش کلی: ۳۳۶ میلیون دلار

هفته اکران: سوم

بازسازی مدرن از انیمیشن کلاسیک لیلو و استیچ همچنان صدرنشین بی‌رقیب جدول است. داستان این فیلم درباره دختری تنها به‌ نام «لیلو» است که در هاوایی زندگی می‌کند و اتفاقی موجود فضایی بازیگوشی به‌نام «استیچ» را به‌ فرزندی می‌پذیرد. پیوندی شیرین و احساسی میان این دو شکل می‌گیرد که در برابر نیروهای بیگانه و حتی انسان‌ها، قدرتی حیرت‌انگیز پیدا می‌کنند. نسخه لایو-اکشن یا بازسازی زنده از این اثر، با طراحی خیره‌کننده و بازی‌های احساسی، مخاطب را به دنیایی سرشار از احساس دوستی و نزدیکی خانوادگی می‌برد.

(بالرین: از دنیای جان ویک) From the World of John Wick: Ballerina

فروش آخر هفته: ۲۵ میلیون دلار

فروش کلی: ۲۵ میلیون دلار

هفته اکران: اول

یکی از مهم‌ترین اتفاقات این هفته، ورود بالرین مرگبار، اسپین‌آف رسمی دنیای جان ویک به باکس‌آفیس بود. با بازی آنا د آرماس در نقش یک قاتل که در پی انتقام شخصی به دل دنیای تاریک تبهکاران می‌زند، فیلم به دلیل صحنه‌های اکشن نفس‌گیر و طراحی حرکات موزون مرگبار مورد تحسین قرار گرفته است. افتتاحیه ۲۵ میلیون دلاری، شروعی قدرتمند برای این فیلم تازه‌نفس به شمار می‌رود.

ماموریت غیرممکن: تسویه‌حساب نهایی (Mission: Impossible – The Final Reckoning)

فروش آخر هفته: ۱۵ میلیون دلار

فروش کلی: ۱۴۹ میلیون دلار

هفته اکران: سوم

ایتن هانت (تام کروز) در واپسین مأموریتش، با تهدیدی جهانی روبروست که نه‌تنها جان میلیون‌ها انسان بلکه اعتبار سازمان مأموریت‌های غیرممکن را هدف گرفته. در این قسمت، او از سویی باید در میدان نبرد با گذشته خود تسویه‌حساب کند و در نبردی اخلاقی، چارچوب‌های اجتماعی را به چالش بکشد. فیلم سرشار از صحنه‌های تعقیب‌وگریز نفس‌گیر، بدل‌کاری‌های باورنکردنی و سکانس‌هایی است که فقط از تام کروز برمی‌آیند. این پایانِ حماسیِ یک فرنچایز خواهد بود که طی بیش از دو دهه، تعریف سینمای اکشن یا حادثه‌ای را تغییر داده است.

پسر کاراته باز: افسانه ها (Karate Kid: Legends)

فروش آخر هفته: ۸.۷ میلیون دلار

فروش کلی: ۳۵ میلیون دلار

هفته اکران: دوم

این فیلم در ادامه مجموعه‌ فیلم‌های کلاسیک «پسر کاراته‌کار» ساخته شده و داستان آن نسل جدیدی از شاگردان هنرهای رزمی را دنبال می‌کند. در کنار آموزش‌های سنتی کاراته، فیلم به تقابل شخصیت‌ها، رشد شخصی و پیوند میان گذشته و حال نیز می‌پردازد. برخی از شخصیت‌های قدیمی مجموعه نیز در این فیلم حضور دارند.

مقصد نهایی: نوادگان (Final Destination: Bloodlines)

فروش آخر هفته: ۶.۵ میلیون دلار

فروش کلی: ۱۲۴ میلیون دلار

هفته اکران: چهارم

این قسمت از مجموعه ترسناک «مقصد نهایی» تمرکز خود را بر خانواده‌ای می‌گذارد که متوجه می‌شوند ریشه‌ای ژنتیکی در ارتباطشان با وقایع مرگ‌بار قسمت‌های پیشین وجود دارد. زمانی که فرار از مرگ دیگر ممکن نیست، فقط باید در زمان مناسب آماده بود. فیلم با بهره‌گیری از فرمول ترس‌آور و بُغرنج معروف، ذهن مخاطب را بازی می‌دهد و او را به دنیایی می‌برد که در آن حتی ساده‌ترین اتفاق‌ها نیز ممکن است منجر به مرگ شوند.

طرح فنیقی (The Phoenician Scheme)

فروش آخر هفته: ۶.۳ میلیون دلار

فروش کلی: ۷ میلیون دلار

هفته اکران: دوم

فیلم یک تریلر جاسوسی تاریخی با داستانی پیچیده و فضایی رازآلود درباره ماجراهای یک شبکه قاچاق عتیقه‌جات در خاورمیانه است. فیلم در دومین هفته اکران خود توانسته فروش قابل‌قبولی داشته باشد و به تدریج جایگاه خود را در میان آثار جدی‌تر تثبیت کند.

او را برگردان (Bring Her Back)

فروش آخر هفته: ۳.۵ میلیون دلار

فروش کلی: ۱۴ میلیون دلار

هفته اکران: دوم

این فیلم داستان مردی را روایت می‌کند که همسرش به‌ طرزی مشکوک ناپدید می‌شود. او تلاش می‌کند پرده از راز این ماجرا بردارد، اما در مسیر جست‌وجو با حقیقت‌هایی مواجه می‌شود که زندگی‌اش را زیر و رو می‌کند. «او را برگردان» فضایی معمایی و روانشناسانه دارد و به تدریج گره‌های داستانی خود را آشکار می‌کند.

دان دا دان: چشم شیطان (Dan Da Dan: Evil Eye)

فروش آخر هفته: ۳.۱ میلیون دلار

فروش کلی: ۳.۱ میلیون دلار

هفته اکران: اول

یک انیمه ژاپنی با داستانی فانتزی و ماورایی که اقتباسی از مانگای محبوب Dan Da Dan است. داستان درباره گروهی از نوجوانان است که با نیروهای فراطبیعی مقابله می‌کنند. فروش افتتاحیه فیلم در آمریکا نشان می‌دهد بازار انیمه همچنان در حال رشد است.

گناهکاران (Sinners)

فروش آخر هفته: ۲.۹ میلیون دلار

فروش کلی: ۲۷۳ میلیون دلار

هفته اکران: هشتم

درامی روان‌شناختی با محوریت قتل، گناه، و رستگاری. داستان درباره کشیشی است که گذشته‌ای تاریک دارد و حالا در شهری کوچک، با پرونده‌ای از قتل‌های زنجیره‌ای مواجه می‌شود. با پیشرفت داستان، مشخص می‌شود گناهان گذشته از راهی پیچیده بازمی‌گردند. این فیلم با فیلم‌برداری هنرمندانه، روایت آرام اما سنگین و اجرای کم‌نقص بازیگرانش، به یکی از موفق‌ترین آثار غیربلاک‌باستری سال تبدیل شده است.

تاندربولتز* (*Thunderbolts) انتقام جویان جدید* (*New Avengers)

فروش آخر هفته: ۲.۵ میلیون دلار

فروش کلی: ۱۸۶ میلیون دلار

هفته اکران: ششم

در دنیای مارول، همیشه قهرمانان شخصیت اصلی ماجرا نیستند. «تاندربولتز» تیمی متشکل از ضدقهرمان‌ها و مأموران سابق است که دولت آن‌ها را برای مأموریتی خطرناک به‌کار می‌گیرد. فیلم حال‌وهوایی تاریک‌تر از آثار قبلی دارد و مخاطب را با وجوه خاکستری شخصیت‌هایی مانند «یلنا بلووا» و «بارون زیمو» آشنا می‌کند. این اثر، فصل تازه‌ای برای مارول رقم می‌زند و نشان می‌دهد حتی آن‌هایی که اشتباه کرده‌اند، می‌توانند قهرمان شوند.

علامت ستاره در عنوان فیلم نشانه تبدیل تیم ضدقهرمانان «Thunderbolts*» (تاندربولتز*) به «انتقام‌جویان جدید» (New Avengers) است. اگرچه فروش هفتگی آن در حال کاهش است، اما فروش کلی ۱۸۶ میلیون دلاری نشان از موفقیت نسبی آن دارد.