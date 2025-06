به گزارش ایرنا، حبیب مسیحی تازیانی شامگاه شنبه به مناسبت روز جهانی محیط زیست و در راستای تقویت تعاملات بین صنعت و محیط زیست، در دیدار سعید جعفری، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) با وی، با اشاره به لزوم راه‌اندازی سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی (EMS) و برنامه‌ریزی زیست‌محیطی (EMP) در صنایع، افزود: در مدیریت سبز نباید با نگاهی بازدارنده به صنعت نگریست؛ نظارت اصولی می‌تواند هم به حفظ محیط زیست کمک کند و هم مسیر تولید را هموارتر سازد.

ایزوایکو بدنبال تبدیل شدن به صنعتی سبز است

مدیرعامل مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو،) نیز با تشریح رویکرد راهبردی این مجتمع عظیم صنعتی در حوزه پایداری زیست‌محیطی، عنوان کرد: هدف ایزوایکو، تبدیل شدن به صنعتی سبز است، در همین راستا، توسعه فضای سبز کارخانه، مشارکت در آموزش‌های زیست‌محیطی و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از جمله برنامه‌های جدی این مجموعه است.

سعید جعفری، نصب سیستم تصفیه واتر بالاست (Ballast Water Treatment) برای نخستین بار در کشور بر روی نفتکش‌های غول‌پیکر، برنامه‌ریزی برای بازیافت گریت‌بلاست‌های استفاده‌شده و کاهش آلودگی‌های حاصل از فرآیندهای تعمیراتی، ایجاد و توسعه فضای سبز مجتمع با کاشت گونه‌های بومی و سازگار با اقلیم منطقه، راه‌اندازی سیستم تصفیه فاضلاب و استفاده از خروجی تصفیه برای آبیاری فضای سبز، استفاده از صفحات خورشیدی در روشنایی معابر داخلی مجموعه، مدرنیزه‌سازی سیستم جمع‌آوری پسماندها با بهره‌گیری از ماشین‌های پرس زباله، ساخت پنج فروند شناور جمع‌آوری آلودگی‌های نفتی (چهار بارج و یک شناور موتوری)، کاشت درخت نخل به‌عنوان نماد پایان هر پروژه در محل گروه مربوطه، هرس، نگهداری و کوددهی اصولی درختان و گیاهان مجتمع به صورت دوره‌ای و علمی، نصب تابلوهای حاوی پیام‌های محیط‌زیستی در نقاط مختلف مجموعه، تهیه چرخه عمر موادLCA (Life-Cycle Assessment) جهت پایش اثرات زیست‌محیطی فرآیندها، برگزاری دوره‌های آموزشی زیست‌محیطی برای کارکنان به‌منظور ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی و برگزاری مراسم روز درختکاری با مشارکت مدیران و کارکنان، هر ساله در اسفندماه را اقدامات مهم ایزوایکو عنوان کرد.

وی از دیگر اهداف این بازدید را ایجاد زمینه‌ مشاوره‌های تخصصی، افزایش هم‌افزایی و تقویت تعامل موثر بین صنعت و نهادهای محیط زیستی عنوان و بیان کرد: ایزوایکو به‌عنوان بزرگترین زیرساخت صنایع دریایی کشور، خود را موظف به انجام مسئولیت‌های زیست‌محیطی می‌داند و تمامی عوامل اجرایی، مدیریتی و تولیدی این مجموعه با روحیه‌ای مسئولانه در این مسیر گام برمی‌دارند.

مدیرعامل ایزوایکو درخصوص اهمیت نصب سیستم تصفیه واتر بالاست بالاست (Ballast Water Treatment) بر روی شناورهای اقیانوس پیما نیز گفت: تصفیه آب بالاست یکی از مهم‌ترین اقدامات زیست‌محیطی در صنعت دریایی به‌شمار می‌رود که نقشی اساسی در جلوگیری از انتقال گونه‌های مهاجم، آلودگی‌های میکروبی و تخریب اکوسیستم‌های بومی ایفا می‌کند؛ این فناوری با پاک‌سازی کامل آب بالاست پیش از تخلیه آن در دریا، از ورود آلاینده‌ها به محیط زیست دریایی و تهدید تنوع زیستی سواحل جلوگیری می‌کند.

جعفری تصریح کرد: استفاده از این سیستم‌ها، نه‌تنها یک الزام اخلاقی و زیست‌محیطی، بلکه یک ضرورت بین‌المللی براساس کنوانسیون‌های جهانی از جمله کنوانسیون مدیریت آب توازن کشتی‌ها (IMO) است، مجتمع ایزوایکو با نصب این سامانه‌ها قدمی مهم در جهت هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی، تقویت مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی و بهبود موقعیت صنعت دریایی ایران در عرصه جهانی برداشته است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دانش تخصصی کارشناسان محیط زیست، خواستار تشکیل کارگروه مشترک ایزوایکو و اداره‌کل محیط زیست استان شد و از مدیرکل، معاونان و کارشناسان این سازمان برای بازدید رسمی از مجتمع دعوت کرد.

ایزوایکو با استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا و بومی‌سازی دانش مرتبط، در راستای افزایش تولید، اشتغال پایدار و قطع وابستگی کشور به خارج، گام‌های مؤثری برداشته است و تلاش می‌کند در افق ایران ۱۴۰۴، مجتمعی سرآمد و الگو در صنایع کشتی‌سازی، سکوسازی و ترمینال‌های نفتی و معدنی در منطقه خلیج فارس باشد.

مدیریت آب بالاست و کنوانسیون بین‌المللی کنترل (The International Convention on Control and Management of Ballast Water) ۲۰۰۴، یک معاهده بین‌المللی دریایی است که برای اطمینان از اینکه کشتی‌ها مطابق با استانداردها است. به منظور مدیریت و کنترل آب و رسوبات کشتی‌ها منعقد شده است.

معمولا کشتی‌ها، در هنگام انتقال بار ( باری که به اندازه‌ی کافی سنگین نیست ) و یا حرکت به سمت مقصد بارگیری ( در حالتی که هیچ باری ندارند )، از سیستم آب توازن استفاده می‌کنند.

کارکرد این سیستم، حفظ تعادل کشتی در مسیر حرکت پر تلاطم دریایی، و حفظ قابلیت مانور کشتی در حالت بی‌باری یا کم‌باری آن است.

برای این منظور، در قسمت‌های مشخصی در کشتی، از مخازن بزرگی استفاده می‌شود که در حالت کم‌باری و یا بی‌باری کشتی، آن‌ها از آب شور یا شیرین مبدا پر می‌کنند تا با افزایش وزن کشتی، تعادل و مانور کشتی، در مسیر حرکت، حفظ شود. سیستم توازن، باعث می‌شود کشتی، به مقدار خط آب، فرو رود.

آب توازن در مسیر حرکت، درون کشتی حفظ شده و در مقصد ( ممکن است مقصدهای متعددی داشته باشد که بنا به مقدار افزایش یا کاهش بار آن، میزان تخلیه یا پمپ آب توازن، مشخص می‌شود)، تخلیه می‌شود.

این تخلیه و پمپ پی در پی در سیستم توازن آب کشتی، باعث می‌شود که آب درون مخازن توازن، مخلوطی از آب دریا و اقیانوس‌ها و موجودات زنده و باکتری‌های اقلیم‌های زیست‌محیطی مختلفی باشد که بنا به این موارد، می‌تواند مشکلاتی در هنگام تخلیه در مقصد ایجاد کند.