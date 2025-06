به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، در حالی که تنها چند روز تا آغاز رویداد جشنواره تابستانی بازی‌های رایانه‌ای (Summer Game Fest) باقی مانده، سونی و پلی‌استیشن بامداد پنجشنبه با برگزاری رویداد «State of Play» مجموعه‌ای چشمگیر از بازی‌های جدید را به نمایش گذاشتند که از سویی شامل بازی‌های مورد انتظار و از سوی دیگر شامل آثار غافلگیر کننده‌ای بود که هیچ یک از فعالان عرصه بازی درباره آن گمانه‌زنی نکرده بودند.

Lumines Arise طلوع لومینس

نخستین شگفتی رویداد، بازگشت یکی از نوآورانه‌ترین فرنچایزهای موسیقایی پلی‌استیشن بود؛ بازی Lumines Arise (طلوع لومینس). این نسخه جدید توسط استودیو Enhance، سازنده تحسین‌شده بازی‌های رز: بی‌نهایت (Rez: Infinite) و تتریس افکت (Tetris Effect) ساخته می‌شود. بازی با ترکیب پازل‌های موزیکال، افکت‌های نوری چشم‌نواز و طراحی صوتی خیره‌کننده، نوید تجربه‌ای الکترونیک و بی‌مانند را می‌دهد.

Pragmata (پراگماتا)

پس از سال‌ها سکوت، بالاخره پروژه مرموز پراگماتا (Pragmata) از کپ‌کام بازگشت. این بازی علمی‌تخیلی روایت‌گر داستان فضانوردی است که به همراه دختربچه‌ای مرموز، با موجوداتی بیگانه و ترسناک روبه‌رو می‌شود. گرافیک خیره‌کننده، اتمسفر عجیب و طراحی هنری خاص، این بازی را به یکی از چشم‌گیرترین رونمایی‌های این رویداد تبدیل کرد.

Romeo Is a Dead Man (رومئو یک مرد مرده است)

خالق آثار عجیب و غریب همچون بدون قهرمان (No More Heroes) و سایه‌های نفرین‌شده (Shadows of the Damned)، این‌بار با پروژه‌ای خون‌بار و کمدی بازگشته است. بازی رومئو یک مرد مرده است (Romeo Is a Dead Man) اثری اکشن، با خشونت اغراق‌ شده، صحنه‌های جنون‌آمیز و امضای خاص کمپانی «سودا۵۱» در روایت غیرخطی و سبک بصری پست‌مدرن است.

Silent Hill f (سایلنت هیل f)

برای نخستین بار، گیم‌پلی کامل نسخه جدید فرنچایز ترسناک سایلنت هیل (Silent Hill) به نمایش درآمد. در سایلنت هیل f ماجراجویی ترسناک با اتمسفر خفقان‌آور و دشمنانی مخوف بازگشته‌اند.

این مجموعه برای نخستین بار ژاپن را در فضایی ترسناک به تصویر می‌کشد و به دلیل این که شخصیت اصلی داستان هنور در سن مدرسه است و صحنه‌های خشونت‌بار زیادی در آن وجود دارد، با محدودیت انتشار در برخی کشورها و پلتفرم‌ها روبه‌رو شده است.

Bloodstained: The Scarlet Engagement (خون‌آلود: نامزدی سرخ)

دنباله معنوی مجموعه کسلوانیا (Castlevania) بالاخره ادامه می‌یابد. کوجی ایگاراشی با نسخه‌ای زیباتر، عمیق‌تر و متنوع‌تر از Bloodstained (خون‌آلود) بازگشته است. این نسخه با گرافیک «سل-شید» (بصری انیمیشنی)، شخصیت‌های قابل بازی متعدد، لباس‌ها و سلاح‌های متنوع، رنگ و بوی کلاسیک کسلوانیا را با فناوری‌های مدرن ترکیب کرده است.

Digimon Story: Time Stranger (داستان دیجیمون: غریبه زمان)

باندای نامکو نسخه‌ای جدید و خیره‌کننده از مجموعه دیجیمون را معرفی کرد. غریبه زمان (Time Stranger) در شیبویای مدرن جریان دارد و از لحاظ گرافیکی جهشی چشمگیر نسبت به نسخه‌های پیشین محسوب می‌شود.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (فاینال فانتزی تاکتیکز: وقایع ایوالیس)

نسخه بازسازی‌شده بازی کلاسیک تاکتیکی فاینال فانتزی تاکتیکز (Final Fantasy Tactics) با نام جدید The Ivalice Chronicles (وقایع ایوالیس) بازمی‌گردد. این بسته شامل دو نسخه است: نسخه بازسازی‌شده با صداگذاری کامل و نسخه اصلی بدون تغییر که مخاطبان بسیاری را جذب کرده است.

Baby Steps (گام‌های کودکانه)

از خالق بازی غلبه بر سختی‌ها (Getting Over It)، بازی گام‌های کودکانه (Baby Steps) معرفی شد. بازیکنان در این شبیه‌ساز کمدی، تنها هدف‌شان «راه رفتن» است؛ آن هم با دشواری و افت و خیزهای فراوان. طنز فیزیکی و کنترل‌های اعصاب‌خردکن، این عنوان را به تجربه‌ای منحصربه‌فرد تبدیل می‌کند.

Hirogami (هیروگامی)

بازی هیروگامی (Hirogami) یک پلتفرمر اکشن الهام‌گرفته از هنر اوریگامی ژاپنی است. ترکیبی از خلاقیت بصری Tearaway (بازی تیر اوی) با اکشن سریع و چالش‌برانگیز، این بازی وعده‌ی یک ماجراجویی هنری و در عین حال هیجان‌انگیز را می‌دهد.

Ninja Gaiden: Ragebound (نینجا گایدن: خشمگین)

کونامی نسخه جدیدی از سری کلاسیک Ninja Gaiden (نینجا گایدن) را با سبک دوبعدی و اکشن معرفی کرد. Ragebound (خشم بسته‌شده) شامل باس‌فایت‌های سریع، کمبوهای نفس‌گیر و طراحی صحنه‌های سنتی ژاپنی است.

Cairn (کارن)

Cairn (کارن) یک شبیه‌ساز کوهنوردی واقع‌گرایانه است که شما را در نقش دختری به نام «آوا» قرار می‌دهد. در این بازی باید با حفظ تعادل، یافتن گیره‌ها و تنظیم حالت بدن، از کوه مقدس کامی در ژاپن بالا بروید.

Mortal Kombat: Legacy Kollection (مورتال کامبت: کالکشن میراث)

استودیو Digital Eclipse با مجموعه‌ای عظیم بازگشته است: Legacy Kollection شامل ۲۰ نسخه کلاسیک از بازی Mortal Kombat (مورتال کامبت) است که با حفظ اصالت و بهبودهای فنی، بازسازی شده‌اند.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (متال گیر سالید دلتا:اسنیک ایتر)

کونامی با نمایش جدیدی از نسخه بازسازی‌شده Metal Gear Solid 3 (متال گیر سالید ۳) تمرکز ویژه‌ای بر نبردهای باس نمادین بازی داشت. نکته جالب، اشاره‌ای طنزآمیز به کراس‌اور Ape Escape (فرار میمون‌ها) در این نسخه بود.

Nioh 3 (نیوه ۳)

تکمو با معرفی نسخه سوم Nioh (نیوه) دوباره طرفداران سبک Soulslike را خوشحال کرد. بازی از دو سبک مبارزه جدید بر پایه «نینجا» و «سامورایی» بهره می‌برد.

Thief VR: Legacy of Shadow (دزد VR: میراث سایه)

فرانچایز افسانه‌ای Thief (دزد) این بار با تجربه‌ واقعیت مجازی بازمی‌گردد. با تمرکز بر مخفی‌کاری، جست‌وجو در سایه‌ها و کشف محیط، این بازی، ژانر شبیه‌سازی غوطه‌ور را به مرحله‌ای تازه می‌برد.

Tides of Tomorrow (جزر و مد فردا)

یک بازی چندنفره داستان‌محور که روی سیاره‌ای اقیانوسی روایت می‌شود. در Tides of Tomorrow (جزر و مد فردا) باید با تصمیمات سایر بازیکنان مقابله کرده و نتایج آن‌ها را بپذیرید. گرافیک رنگارنگ و فضاسازی متفاوت از ویژگی‌های برجسته آن است.

Astro Bot: Challenge Levels (روبات آسترو: مراحل چالشی)

مجموعه مراحل جدیدی برای بازی Astro Bot (روبات آسترو) معرفی شد که شامل ربات‌های قابل نجات جدید است؛ از جمله رباتی از دنیای بازی Ghost of Yotei (شبح یوتئی).

Sea Remnants (بازماندگان دریا)

بازی نقش‌آفرینی رایگان Sea Remnants (بازماندگان دریا) ترکیبی از سبک دریایی Sea of Thieves (دریای دزدان) با سیستم مبارزه نوبتی و ساخت جزیره است. حس ماجراجویی کلاسیک و طراحی آرکید، از ویژگی‌های شاخص این اثر هستند.

Sword of the Sea (شمشیر دریا)

تیم سازنده Journey (سفر) و Abzu (آبزو) با بازی Sword of the Sea (شمشیر دریا) اثری آرامش‌بخش و هنری را معرفی کرد تا بازیکنان در این فضا به گشت و گذار بپردازند.

007: First Light (جیمز باند: نخستین نور)

یکی از بزرگ‌ترین سورپرایزهای مراسم، معرفی بازی جدید جیمز باند از استودیو IO Interactive (سازنده Hitman) بود. First Light (نخستین نور) داستان خاستگاه مامور ۰۰۷ را در ارتش بریتانیا روایت می‌کند و نگاهی نو به شخصیت باند ارائه می‌دهد.

Ghost of Yotei (شبح یوتئی)

در تیزری کوتاه از بازی Ghost of Yotei (شبح یوتئی) شاهد همراهی باند با یک گرگ بودیم. سونی اعلام کرد که در ماه ژوئیه (تیر ماه) یک برنامه کامل از «State of Play» به این بازی اختصاص خواهد یافت.

Marvel Tokon: Fighting Souls (مارول توکن: ارواح جنگجو)

ویژه‌ترین رویداد شب گذشته رونمایی از بازی جدید مارول بدون حضور استودیو کپ‌کام بود، بازی جذابی که هیچ یک از کارشناسان حضور آن در این رویداد پیش‌بینی نمی‌کردند و در فضایی بدون اعلام قبلی ساخته شد.

استودیو Arc System Works که با بازی‌هایی مانند Guilty Gear و Dragon Ball FighterZ شناخته می‌شود، این‌بار با دنیای مارول وارد میدان شده است. Fighting Souls (ارواح جنگجو) مبارزات ۴ در برابر ۴ با گرافیک چشم‌نواز و انیمیشن‌های بی‌نقص را ارائه می‌دهد.