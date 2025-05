کتاب استاد دانشگاه هایتک کرمان توسط انجمن مهندسی عمران آمریکا چاپ شد

به گزارش ایرنا عنوان انگلیسی کتاب مذکور به شرح زیر آمده است:

Scouring at Bridge Piers Using Artificial Intelligence Models: Implementation and Prediction.

براساس اعلام روز شنبه روابط عمومی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، نجف زاده عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار در گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته فعالیت می کند.

وی این کتاب را به عنوان منبعی نوآورانه برای طراحان پل و متخصصان فعال در تحقیقات میدانی و مهندسی مشاور، از جمله مهندسان هیدرولیک و حمل‌ونقل، همچنین اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به دنبال کشف ظرفیت‌های جدید در زمینه فرسایش پایه‌های پل با بهره‌گیری از معادلات تجربی و مدل‌های هوش مصنوعی برای دستیابی به برآوردهای دقیق از عمق آبشستگی هستند، گردآوری کرده است.



نویسنده این کتاب و عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان توضیح داد: کتاب در پنج فصل و ۳۳۶ صفحه به بررسی قابلیت ۱۰ مدل قدرتمند هوش مصنوعی (AI) برای پیش‌بینی عمق آبشستگی موضعی در پایه‌های پل می‌پردازد؛ در حالی که سازگاری فیزیکی نتایج مدل‌های AI را نیز در نظر می‌گیرد.

وی تصریح کرد: مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده در این کتاب شامل برنامه‌نویسی ژن‌بیان (GEP)، رگرسیون چندجمله‌ای تکاملی (EPR)، درخت مدل (MT)، اسپلاین رگرسیون تطبیقی چندمتغیره (MARS)، ماشین بردار پشتیبان (SVM)، نزدیک‌ترین همسایگان (KNN)، و مدل‌های یادگیری تجمیعی (Ensemble Learning) هستند.

محمد نجف زاده عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان





نجف زاده افزود: انواع مختلفی از مدل‌های جعبه‌سیاه هوش مصنوعی (مانند شبکه‌های عصبی مصنوعی [ANNs] ) به طور گسترده برای پیش‌بینی دقیق عمق آبشستگی موضعی در اطراف پایه‌های پل در شرایط مختلف (یعنی جریان بالادست، وضعیت حرکت رسوبات بستر، و هندسه پایه‌ها) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این مدل‌های جعبه‌سیاه از ضعف در تفسیرپذیری در کاربردهای عملی رنج می‌برند.

وی تاکید کرد: تفسیر فیزیکی داده‌های آبشستگی موضعی می‌تواند به کارشناسان کمک کند تا معادلات تجربی به دست‌آمده از مدل‌های AI را با در نظر گرفتن مفاهیم مرتبط با داده‌های آزمایشگاهی و میدانی ارائه دهند. البته، گرچه فرمول‌های تجربی مبتنی بر AI ممکن است بیان پیچیده‌تری داشته باشند، اما نسبت به معادلات سنتی، می‌توانند تفسیرپذیری بهتری از داده‌های آبشستگی ارائه دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناروی پیشرفته کرمان اظهار داشت: این کتاب از مناسب‌ترین معیارهای آماری برای تحلیل داده‌های آبشستگی و نتایج مدل‌های AI استفاده می‌کند و سپس مقایسه‌های کیفی و کمی مؤثری با روابط سنتی انجام می‌دهد و به‌طور کلی، قابلیت تفسیر نتایج مدل‌های هوش مصنوعی یکی از جنبه‌های مهم پژوهشی در نظر گرفته می‌شود که طی دهه‌های گذشته به‌طور کامل در مقالات علمی مورد توجه قرار نگرفته است.

به گزارش ایرنا دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان در کیلومتر ۲۸ بزرگراه هفت باغ علوی شهر کرمان قرار دارد.

براساس این گزارش، انجمن مهندسی عمران آمریکا(ASCE) بزرگترین نهاد حرفه ای در زمینه مهندسی عمران در سطح دنیا است که با هدف پیشبرد حرفه مهندسی عمران در جهت محافظت از سلامتی، ایمنی و پایداری افراد فعالیت می کند و با ارائه منابع علمی به صورت مجلات، کتاب ها و ارائه دوره های آموزشی و برگزاری کنفرانس های علمی به پیشبرد حرفه ای این دانش در سطح دنیا یاری می رساند.