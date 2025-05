به گزارش ایرنا، نمایش جهانی انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه»، از چهارشنبه (۲۴ اردیبهشت)، با نام بین‌المللی The Boy and the Sword در پلتفرم‌های آمازون و اپل تی‌وی، شروع کرد.

انیمیشن سینمایی «شمشیر و اندوه»، به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی است که پس از حضور موفق در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر و درخشش در جشنواره‌های بین‌المللی،از طریق پلتفرم‌های Apple TV و Amazon Prime Video در دسترس مخاطبان سراسر جهان قرار گرفت.

«شمشیر اندوه» با روایت داستانی حماسی، احساسی و عمیق درباره فداکاری، هویت و امید، در کنار طراحی بصری ویژه و روش‌های پیشرفته انیمیشن‌سازی، موفق شده نظر مثبت منتقدان و جشنواره‌ها را در سطح بین‌المللی جلب کند. انیمیشن شمشیر و اندوه به زودی با نام جهانی پسر و شمشیر، از پلتفرهای معتبر دیگر هم پخش خواهد شد.

«ایجنت» پروانه ساخت گرفت

پروانه ساخت فیلم سینمایی «ایجنت» به کارگردانی اشکان درویشی صادر شد.

این فیلم یک ملودرام اجتماعی است که با موضوع پشت پرده‌های فوتبال به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اشکان درویشی ساخته می‌شود.

فیلمبرداری این فیلم پربازیگر به زودی در لوکیشن‌های متعدد در تهران و چند شهر دیگر آغاز خواهد شد. این اثر به استناد مصاحبه‌های چند فوتبالیست و کارگزار معروف یکی از قوی‌ترین فیلم‌های اجتماعی ورزشی سینما ساخته می‌شود

فیلمنامه «ایجنت» را سیروس همتی و احسان بدخشان بر اساس طرحی از اشکان درویشی نوشته‌ شده است.

نمایش و نقد «پدران و دختران» در فرهنگسرای ارسباران

فیلم سینمایی «پدران و دختران» ساخته‌ گابریل موچینو محصول ۲۰۱۵ ایتالیا و آمریکا، در ژانر درام (روانشناسی) با نقش آفرینی راسل کرو و آماندا سایفرد یکشنبه (۴ خرداد) ساعت ۱۸ در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: نویسنده‌ای برنده پولیتزر، پس از یک فروپاشی روانی با تنها بودن و پدر بودن دست و پنجه نرم می‌کند؛ ۲۷ سال بعد، دختر بزرگ‌شده‌اش در تلاش است تا ارتباطات خود را شکل دهد.

علاقه‌مندان برای حضور در ششصد و پنجاه و دومین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان‌، خیابان جلفا همچنین برای رزرو صندلی به سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

«چشم بادومی» در بازار کن

«چشم بادومی» یا «K-Poper» اولین تجربه کارگردانی ابراهیم امینی به تهیه‌کنندگی سجاد نصرالهی است و پس از حضور در جشنواره فیلم فجر، اکنون در بازار کن حضور دارد. این فیلم برای ابراهیم امینی که پیش‌تر نویسندگی فیلمنامه‌هایی مانند «درخت گردو»، «موقعیت مهدی»، «لاتاری»، «مرد بازنده» و «دسته دختران» را در کارنامه هنری خود به ثبت رسانده است، چالش جدیدی به عنوان کارگردان را رقم زده است.

چشم بادومی در جشنواره فیلم فجر نامزد جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن، بهترین فیلم اول و بهترین کارگردان اول بود. پخش جهانی این فیلم را هنر هفتم برعهده دارد و پخش سینمایی داخلی آن برعهده موسسه شهر فرنگ است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «مائده دختر ۱۶ ساله‌ شیرازی عاشق یک خواننده کره‌ای شده است و برای رسیدن به او قصد دارد خود را به سئول برساند.»

از بازیگران «چشم بادومی» می‌توان به ساره بیات، مهدی هاشمی، علی باقری و ستایش دهقان و بامعرفی حسین رامه و بازیگر خردسال ماهور صادق‌علی اشاره کرد.