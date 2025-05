به گزارش گروه فرهنگی ایرنا به نقل از روزنامه گاردین، جایزه بوکر بین‌المللی امسال به مجموعه داستان «چراغ دل» (Heart Lamp) نوشته بانو مشتاق، نویسنده اهل ایالت کارناتاکای هند و ترجمه دیپا بهاشتی اهدا شد. این مجموعه، شامل دوازده داستان منتخب از میان حدود ۵۰ داستان نوشته‌شده طی ۳۰ سال، نخستین مجموعه داستان کوتاه است که موفق به دریافت این جایزه معتبر ادبی می‌شود.

زبان اصلی داستان‌ها «کاننادا» (Kannada) زبان رسمی ایالت کارناتاکا در جنوب هند است. مترجم این مجموعه، دیپا بهاشتی، نخستین هندی است که جایزه بوکر بین‌المللی را دریافت می‌کند. مراسم اهدای جایزه سه‌شنبه‌شب در گالری تِیت مدرن لندن برگزار شد.

ماکس پورتر، نویسنده و رئیس هیات داوران، این ترجمه را «نوعی ترجمه رادیکال» خواند و تأکید کرد این داستان‌های زیبا، پرجنب‌وجوش و سرشار از امید، چیزی «کاملاً تازه برای خوانندگان انگلیسی‌زبان» به ارمغان می‌آورند. به گفته او، داستان‌ها روایتگر زندگی زنان در جوامع مردسالار جنوب هند هستند؛ آثاری که گرچه نگاه فمینیستی دارند، اما پیش از هر چیز، توصیف‌هایی ظریف و انسانی از زندگی روزمره‌اند.

بهاشتی درباره سبک ترجمه خود گفته است: من این کار را ترجمه با لهجه می‌نامم؛ روشی برای یادآوری به خواننده که در حال خواندن متنی از فرهنگی دیگر است، بی‌آنکه آن فرهنگ را غریب و عجیب جلوه دهد.

بانو مشتاق در هنگام دریافت جایزه گفت: این افتخار تنها یک موفقیت شخصی نیست، بلکه تأییدی است بر اینکه ما، چه در مقام فرد و چه به عنوان جامعه‌ای جهانی، زمانی رشد می‌کنیم که تفاوت‌ها را بپذیریم و از یکدیگر حمایت کنیم.

کتاب‌های راه‌یافته به فهرست نهایی امسال

محاسبه حجم: جلد اول (On the Calculation of Volume I) نوشته سولوی باله،

قایق کوچک (Small Boat) نوشته ونسان دولکروآ،

زیر نگاه پرنده بزرگ (Under the Eye of the Big Bird) نوشته هیروُمی کاواکامی،

کمال (Perfection) نوشته وینچنزو لاترونیکو،

کلاه پلنگی (A Leopard-Skin Hat) نوشته آن سر بودند.

برنده سال گذشته این جایزه رمان «کایروس» نوشته جنی ارپن‌بک و ترجمه مایکل هافمن بود. پیش از این نویسندگانی چون اولگا توکارچوک، هان کانگ و لوکاس ریجنولد به همراه مترجمانشان این جایزه را دریافت کرده‌اند.