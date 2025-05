دبیرکل کنفرانس «سیکا» با عراقچی دیدار کرد

به گزارش گروه سیاست خارجی ایرنا، «غیرت ساری‌بای» دبیرکل کنفرانس «سیکا» بعد از ظهر امروز -دوشنبه 29 اردیبهشت- و در حاشیه روز دوم مجمع گفت‌وگوی تهران با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران دیدار و درباره مهمترین موضوعات مورد تجه اعضای این کنفرانس گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایرنا، کنفرانس تعامل و اعتمادسازی آسیا ( Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia) و به اختصار سیکا (CICA) سازمانی است که در حال حاضر ۲۴ عضو دارد. ۹ کشور و ۴ سازمان ناظر دارد و موضوع آن تعامل و اقدامات، راه کارها و شیوه‌های دستیابی به اعتمادسازی در آسیاست.

مجمع گفت‌وگوی تهران (Tehran Dialogue Forum) صبح روز گذشته با سخنرانی «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه و با حضور ۲۰۰ هیات از مقامات ارشد ۵۳ کشور، آغاز شد. در این نشست که روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ به میزبانی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه برگزار می‌شود، وزرا و تصمیم‌سازان منطقه و جهان، نمایندگان سازمان ملل و دیگر مسئولان کنونی و سابق کشورهای مختلف حاضر شده و در نشست‌های تخصصی آن شرکت خواهند کرد. ۵۰ رسانه خارجی و رسانه‌های داخلی ایران، این رویداد را پوشش می‌دهند. عنوان کنفرانس امسال «عاملیت منطقه‌ای در نظم و بی‌نظمی جهانی، وفاق یا افتراق» است.