به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، فیلم «ممنون که به ما اعتماد کردید!» (Thank You for Banking With Us!) ساخته لیلا عباس، کارگردان فلسطینی، که موضوع تبعیض جنسیتی در قوانین ارث در جوامع خاورمیانه مبتنی بر شریعت اسلامی را روایت می‌کند، در مراسم جوایز منتقدان فیلم‌های عرب به‌عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد. عباس همچنین جایزه بهترین کارگردان را نیز برای همین فیلم دریافت کرد.

در این مراسم، فیلم «همه عاشق تودا هستند» (Everybody Loves Touda) از مراکش به نویسندگی نبیل عیوش و مریام توزانی، برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد و نسرین ارادی، بازیگر این فیلم، جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد.

آدام بسا نیز برای نقش‌آفرینی در فیلم فرانسوی - تونسی «رد ارواح» (Ghost Trail) برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد.

جایزه بهترین موسیقی به امین بوحافا برای فیلم «عایشه» (Aïcha) تعلق گرفت و فیلم «زُفتکس» (Xoftex) ساخته نائوز دشه و فلیپه گوئررو جایزه بهترین تدوین را دریافت کرد.

مصطفی الکاشف از مصر نیز برای فیلم «روستای کنار بهشت» (The Village Next to Paradise) جایزه بهترین فیلم‌برداری را به دست آورد.

در بخش مستند، فیلم «سرزمین دیگر نیست» (No Other Land) به کارگردانی باسل عدرا، حمدان بلال، یووال آبراهام و راشل سور از فلسطین جایزه بهترین مستند را کسب کرد.

همچنین، فیلم کوتاه فلسطینی «شلیک نهایی» (Upshot) به کارگردانی مها حاج، جایزه بهترین فیلم کوتاه این دوره را از آن خود کرد.

این جوایز هر ساله با هدف معرفی برترین آثار سینمایی عربی برگزار می‌شود و در این دوره، ۲۸۱ منتقد سینمایی از سراسر جهان در داوری آثار مشارکت داشتند. این رویداد با همکاری مرکز سینمای عرب، MAD Solutions، انجمن بین‌المللی استعدادهای نوظهور سینما و مسابقه بین‌المللی استعدادهای نوظهور صنعت فیلم (NEFT) برگزار شد.