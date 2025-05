بازگشت مل گیبسون به سینمای مذهبی با فیلم «رستاخیز مسیح»

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، شرکت لایونزگیت اعلام کرد در همکاری با مل گیبسون و شرکت تولیدی «آیکان پروداکشنز» به مدیریت بروس دیوی، تهیه و پخش جهانی فیلم جدید «رستاخیز مسیح» را برعهده خواهد داشت. این فیلم دنباله‌ای بر اثر جنجالی و پرفروش «مصائب مسیح» است که در سال ۲۰۰۴ اکران شد و با فروش جهانی بیش از ۶۱۰ میلیون دلار، به یکی از موفق‌ترین فیلم‌های مستقل تاریخ تبدیل شد.

فیلم نخست که با بازی جیم کاویزل در نقش مسیح و مونیکا بلوچی در نقش مریم مجدلیه ساخته شده بود، با بودجه‌ای حدود ۳۰ میلیون دلار به‌صورت مستقل توسط گیبسون تهیه شد و موفق شد تنها در هفته نخست اکران ۸۳ میلیون دلار فروش داشته باشد.

گیبسون بیش از یک دهه است که در حال توسعه پروژه «رستاخیز» بوده و در مصاحبه‌های پیشین نیز تاکید کرده قصد دارد بار دیگر جیم کاویزل را در نقش مسیح بازگرداند. مراحل فیلم‌برداری احتمالا از اواخر تابستان امسال در برخی مناطق اروپایی آغاز خواهد شد.

آدام فوگل‌سون، رئیس گروه فیلم‌سازی لایونزگیت، این پروژه را «یکی از مورد انتظارترین آثار سینمایی نسل اخیر» توصیف کرد و گفت: مل گیبسون یکی از بزرگ‌ترین کارگردان‌های دوران ماست و این پروژه فرصتی استثنایی برای نمایش استعداد اوست. همکاری ما با مل و بروس دیوی به ۳۰ سال پیش بازمی‌گردد و از اینکه بار دیگر در این رویداد سینمایی مهم در کنارشان هستیم، بسیار خوشحالم.

لایونزگیت پیش‌تر نیز با گیبسون در فیلم‌های «لبه تیغ» (Hacksaw Ridge) و «پرواز پرخطر» (Flight Risk) همکاری داشته و همچنین توزیع جهانی آثار آرشیوی «آیکان» از جمله «مصائب مسیح» را برعهده دارد.

این قرارداد همچنین تعهد لایونزگیت به آثار مذهبی را تقویت می‌کند؛ حوزه‌ای که با فیلم‌هایی مانند «فقط می‌توانم تصور کنم» (I Can Only Imagine) و «انقلاب عیسی» (Jesus Revolution) برای این استودیو موفقیت‌آمیز بوده است. لایونزگیت همچنین پخش جهانی سریال «برگزیدگان» (The Chosen) را نیز مدیریت می‌کند.