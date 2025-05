اخراج و «شکنجه» مهاجران؛ تنش جدید کاراکاس-واشنگتن

به گزارش روز شنبه ایرنا، اخراج دسته‌جمعی مهاجران ونزوئلایی از سوی آمریکا و انتقال آنها به زندان فوق امنیتی السالوادور بدون طی روند قضایی به تنش جدیدی در روابط میان کاراکاس- واشنگتن تبدیل شده است.

به گزارش بخش اسپانیولی تارنمای فرانس۲۴، دادگاه عالی آمریکا دیروز جمعه با صدور حکمی دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور را به تمدید زمانِ در اختیار شهروندان ونزوئلایی ملزم کرد تا با توجه به اینکه تحت قانون بحث‌برانگیز دشمنان بیگانه در معرض خطر اخراج قرار دارند، بتوانند برای جلوگیری از انتقال به زندان السالوادور درخواست تجدیدنظر کنند.

همزمان با اینکه بالاترین دادگاه ایالات متحده حکم داد که ممنوعیت اخراج مهاجران ونزوئلایی همچنان پابرجا خواهد ماند، «دادگاه استیناف حوزه پنجم ایالات متحده» (United States Court of Appeals for the Fifth Circuit) ادعا و شکایت‌های مطرح شده توسط مهاجران و مدافعان حقوق بشر در این مورد را بررسی می‌کند.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در انتقاد از تصمیم دادگاه عالی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: دیوان عالی به ما اجازه نمی‌دهد جنایتکاران را از کشورمان بیرون کنیم!

دولت ترامپ سه شنبه گذشته از دادگاه عالی خواست، اجازه دهد تا اخراج بیش از ۲۰۰ مهاجر ونزوئلایی که در بازداشتگاه تگزاس به سر می‌برند را از سر بگیرد. واشنگتن این مهاجران را به عضویت در باند جنایتکار «ترن د آراگوآ» (Tren de Aragua) متهم کرده است.

دولت آمریکا ماه گذشته (۱۴ مارس/ جمعه ۲۴ اسفند) قانون موسوم به «دشمنان بیگانه» مربوط به سال ۱۷۹۸ میلادی را برای اتهام‌زنی و دستگیری اعضای ادعایی باند جنایتکار «ترن د آراگوآ» (Tren de Aragua) و اخراج و انتقال آنها به یک زندان امنیتی در السالوادور مورد استناد قرار داد.

این قانون تا کنون فقط در طول جنگ ۱۸۱۲ آمریکا علیه امپراتوری بریتانیا و مستعمره‌های کانادایی آن و در هر دو جنگ جهانی استفاده شده بود.

به گزارش تارنمای ال نسیونال، وکلای مدافع ۲۵۲ مهاجر ونزوئلایی نیز دیروز جمعه گزارش دادند که این افراد که از ۱۶ مارس (۲۶ اسفند) به زندان عظیم السالوادور موسوم به «مرکز حبس تروریسم» (Cecot) منتقل شده‌اند، قربانی شکنجه‌های روحی و جسمی هستند؛ مهاجران بازداشتی که بدون اجازه دیدار با اطرافیان خود، بدون طی روند قضایی و بدون تایید رسمی هویت یا وضعیت سلامتی آنها در زندان السالوادور نگهداری می‌شوند.

«سالوادور ریوس» یکی از وکلای مدافع به خبرگزاری فرانسه گفت: با آنها مانند جنایتکاران رفتار می‌کنند. سر آنها را تراشیده، زنجیر کرده‌اند. این شکنجه است.

شرکت حقوقی «اورتگا» (Grupo Ortega) که نماینده این مهاجران است، در ۲۴ مارس (چهارم فروردین) یک دادخواست تجدیدنظر به دادگاه عالی السالوادور برای آزادی آنها ارائه کرد. این درخواست تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.

وکلا همچنین نامه‌ای رسمی به «نایب بوکله» رئیس‌جمهوری السالوادور تحویل دادند که طبق آن، درخواست مصاحبه با بازداشت‌شدگان (به صورت حضوری یا مجازی) و به منظور اطمینان از زنده بودن آنها ارائه شده بود. این نامه نیز پاسخی از سوی دولت السالوادور به دنبال نداشت.

«ایسائل گِرِرو» یکی دیگر از وکلای این پرونده گفت: این بازداشت غیرقانونی است.

ترامپ بر اساس این ادعا که باند جنایتکار ترن د آراگوا «در حال انجام، تلاش و تهدید به تهاجم یا حمله غارتگرانه به خاک ایالات متحده است» در صدد است تا همه ونزوئلایی‌های ساکن این کشور را اخراج کند.

«خوان پاپیر» معاون مدیر دیده‌بان حقوق بشر آمریکا پیشتر به خبرگزاری فرانسه گفت: شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهند بسیاری از افرادی که به السالوادور منتقل شده‌اند از اعضای ترن دِ آراگوا نیستند و در معرض نقض جدی حقوق بشر قرار دارند.