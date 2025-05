کوین اسپیسی به تریلر «بیداری» پیوست

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از رسانه ورایتی، کوین اسپیسی، بازیگر شناخته‌شده هالیوود، به جمع بازیگران فیلم هیجانی و جاسوسی بیداری (The Awakening) پیوسته است؛ فیلمی به کارگردانی مت راتلج که در حال حاضر در مرحله پس‌تولید قرار دارد. این اثر تازه‌ترین نقش‌آفرینی اسپیسی پس از سال ۲۰۲۳ و تبرئه کامل او از اتهامات آزار جنسی در دادگاهی انگلیسی است.

در فیلم بیداری بازیگرانی همچون پیتر استورمر (بازیگر فیلم‌های فارگو - Fargo، جان ویک: قسمت دوم - John Wick: Chapter ۲)، آلیس ایو (بازیگر فیلم های پیشتازی به‌سوی تاریکی - Star Trek Into Darkness، مردان سیاه‌پوش - Men in Black)، استیو برکاف (بازیگر فیلم های رد ۲ - Red ۲، دختری با خالکوبی اژدها - The Girl with the Dragon Tattoo)، جولیان گلاور (بازیگر های ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی - Indiana Jones & the Last Crusade، بازی تاج‌وتخت - Game of Thrones)، مت هوکینگز (بازیگر فیلم Prizefighter) و ادی هال (بازیگر فیلم بی‌مصرف‌ها ۴ - Expendables ۴) نقش‌آفرینی می‌کنند.

داستان فیلم درباره جیسن و ربکا است که در جریان تحقیقات خود، به توطئه‌ای برای کنترل جهان پی می‌برند. آن‌ها درگیر دنیایی پر از اسرار می‌شوند و برای افشای حقیقت، باید در رقابت با زمان تلاش کنند.

تولید این فیلم بر عهده شرکت کملات فیلمز است و بخشی از هزینه‌های مالی آن توسط تینتو تأمین شده. فیلمنامه نیز به‌طور مشترک توسط تینتو برس، و مت هوکینگز نوشته شده است.

تیم کنت، تهیه‌کننده فیلم، گفت: همه ما بسیار هیجان‌زده‌ایم که استودیو کلود۹ این فیلم هیجانی را به بازار جهانی عرضه می‌کند. فیلم‌برداری در استودیوی افسانه‌ای پاین‌وود، لایه‌ای خاص از رمز و جذابیت به پروژه افزود و نتیجه، اثری شد که برای مخاطبانی با سلیقه‌های پیچیده و ماجراجو، جالب خواهد بود.

اسپیسی که در سال‌های اخیر تنها در چند پروژه اروپایی حضور یافته، پیش از این در فیلم‌های «کنترل» (Control) و «پیتر فایو ایت» (Peter Five Eight) نقش‌آفرینی کرده بود. حضور او در «بیداری» می‌تواند گامی تازه در مسیر بازگشت حرفه‌ای‌اش به سینمای جریان اصلی تلقی شود.