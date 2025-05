کارگردان ایرانی برنده جایزه از فستیوال کالیفرنیا شد

به گزارش ایرنا از روابط عمومی، رامین حسین پور؛ کارگردان، نویسنده و تهیه کننده فیلم کوتاه «صورتگر» برنده جایزه شایستگی بهترین کارگردانی فیلم کوتاه از جشنواره The IndieFEST Film Awards در فصل آوریل ۲۰۲۵ شد.



فیلم مستند کوتاه «صورتگر» درباره زندگینامه مولانا و شمس تبریزی به سال ۶۴۲ هجری برمی‌گردد که بر اساس داستان و روایت واقعی ساخته شده است.



فیلم کوتاه «صورتگر» در حال حاضر در رقابت اولیه برای واجد شرایط شدن در آکادمی اواردز آمریکا، کانادا و بفتا و… سال ۲۰۲۶ نیز حضور رسمی دارد و جزو ۵۰ اثر برتر فیلم کوتاه و مستند و موسیقی در فهرست IMDb در سال ۲۰۲۵ است.‌



همچنین این فیلم کوتاه در بین ۳۰۰۰ فیلم ارسالی به جشنواره باقدمت لاس وگاس با نام Widescreen film festival در مرحله یک چهارم نهایی قرار دارد و در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ در لاس وگاس آمریکا روی پرده نمایش می رود.



جشنواره The IndieFEST Film Awards پانزدهمین سال برگزاری خود را پشت سر گذاشت و وارد شانزدهمین سال فعالیت بین المللی خود شد. این جشنواره جزو ۱۰۰ جشنواره برتر در رنکینگ بین المللی است.



جشنواره بین المللی The IndieFEST Film Awards از سال ۲۰۰۸ دایر است. موسس آن ریک پریکت است که جزو بزرگترین برگزارکننده های فستیوال‌های بین‌المللی است و فستیوال‌های شاخص وی Accolade Global Film Competition, Best Shorts Competition, and Impact DOCS Awards است.

اکثر هنرمندان برنده اسکار، امی و … از این جشنواره جایزه دریافت کرده اند و تندیس جشنواره های پریکت هم همسو با تندیس اسکار ساخته می شود.

از بهترین دستاوردهای فیلم کوتاه «صورتگر» می توان به این حضورها و جوایز اشاره کرد: در تابستان سال ۲۰۲۲ در بخش بهترین مستند کوتاه از فستیوال ‏Rhode Island International Film Festival که واجد شرایط آکادمی اواردز آمریکا و کانادا و بفتا در جایگاه سوم قرار گرفت و نیز نامزد بهترین مستند کوتاه از جشنواره ۷۸ ساله ‏FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI SALERNO در سال ۲۰۲۴ و همینطور بهترین کارگردان فیلم کوتاه از جشنواره ‏Crown Point International Film Festival شیکاگو در سپتامبر ۲۰۲۴ و برنده بهترین کارگردان و فیلمنامه New York International Film Awards NYIFA® در ماه دسامبر ۲۰۲۴ و ابتدای ژانویه ۲۰۲۵ شد.

رامین حسین پور کارگردان ایرانی با عنوان تلفیق سینما با معماری و موسیقی از سال ۲۰۱۴ فعالیت سینمایی خود را با ۲ فیلم کوتاه (تلفیقی) با نام غنیمت و اشتیاق آغاز کرد که به‌عنوان فینالیست در جشنواره های بین المللی حضور یافتند و نیز از سال ۲۰۲۲ تاکنون «صورتگر» ساخته رامین حسین پور در ۲ دسته فیلم کوتاه و ویدیو آرت در فستیوال ها ی بین المللی حضور رسمی داشته است.

این فیلمساز ایرانی فیلم کوتاه «مدعی» درباره زندگینامه فریدالدین عطار نیشابوری را نیز در دست ساخت دارد.

حسین پور دانش‌آموخته دکتری معماری و لیسانس کارگردانی سینما و موسیقی است. او در معماری به‌عنوان طراح و مدرس دانشگاه و در سینما نیز به‌عنوان کارگردان و نویسنده و تهیه‌کننده فیلم و در موسیقی آهنگساز و خواننده شناخته می‌شود.

دیگر عوامل فیلم کوتاه «صورتگر» عبارتند از مدیر برنامه هنری: محمد نظری، تدوین: احسان واثقی، تیریدی آرتیست: حجت شعبانی، مدیر فیلمبرداری: علی احسانی، مجری دکوراسیون: مهدی حکمت، هلی‌شات: امید احمدزاده و رسول کیان‌پور، عکاس هنری: محمد حسامیان، بازیگران: فاضل مصلی‌نژاد و داود اسدالهی، اعضای تیم موسیقی: نیما نواپور، محمد نیک، مهرداد بلوچیان، فرشاد عنایتی، انتشار بین المللی: دکتر بهروز طباطبائی دکتر فرید رضائیان، مهندس مرجان فعال، انتشار داخلی: حمید نوریفام، مدیر روابط عمومی: نغمه دانش آشتیانی.