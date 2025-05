این «صدای معلمان» ایران است؛ بشنوید!

معلمی شغلی‌ست که با واژه‌هایی چون تعهد، تربیت، امید، فرسودگی و ایثار خاموش پیوندی عمیق دارد. شغلی که در ظاهر انتقال دانسته‌هاست اما در باطن پرورش جان‌ها، ساختن شخصیت‌ها و ترمیم زخم‌های ناپیدای نسل آینده است. در روزهای پرهیاهو و گاه ناآرام مدرسه صدای معلم تنها صدای آموزش نیست؛ بلکه پژواکی از ایستادگی، احساس مسئولیت و تلاش بی‌وقفه در برابر چالش‌هایی است که گاه از نگاه‌ها پنهان می‌مانند.

معلم فقط آموزش‌دهنده نیست. او گاهی نقش مشاور را ایفا می‌کند، زمانی روان‌شناس می‌شود و گاه تنها امید یک دانش‌آموز در مواجهه با پیچیدگی‌های زندگی است. معلم به ‌طور هم ‌زمان باید از دانایی علمی، درک عاطفی، توان مدیریتی و انعطاف‌پذیری روانی برخوردار باشد تا بتواند در فضای متغیر مدرسه دوام بیاورد. در بسیاری از روزها، وقتی زنگ اول مدرسه به صدا درمی‌آید، معلم در حالی وارد کلاس می‌شود که ممکن است خود با چالش‌های شخصی، فشارهای اقتصادی یا نگرانی‌های شغلی درگیر باشد. اما تمام این دغدغه‌ها را کنار می‌گذارد تا فضای کلاس امن، پویا و آموزنده باقی بماند.

این گزارش روایتی‌ست از درون کلاس‌های درس؛ روایتی از معلمانی که همچنان به رسالت آموزشی و تربیتی خود وفادار مانده‌اند. در ادامه گفت وگوی پژوهشگر ایرنا با معلمان برخی از مدارس تهران را می‌خوانیم؛

معلمی، انتخابی از سر دل

خیلی‌ها تصور می‌کنند معلمی یعنی شغلی ساده با ساعات کاری کم اما آن‌هایی که از نزدیک درگیر آموزش‌اند، خوب می‌دانند که معلمی فراتر از تدریس است؛ یک زندگی‌ست. نیک‌افروز، دبیر دبیرستانی در منطقه ۲ تهران با نگاهی از سر تجربه می‌گوید: «من معلمی رو انتخاب کردم چون عاشقش بودم اما وقتی می‌بینی حقوقت با تورم همخوانی نداره و از پس مخارج ساده‌ات هم برنمیای، انگیزه‌ات کم‌کم تحلیل می‌ره... البته هنوزم وقتی شاگردم میاد می‌گه شما باعث شدین عاشق نوشتن بشم، همه خستگیا می‌ریزه.»

معلم تنها نیست، ولی تنها مانده است

پشت هر معلم موفق باید سیستمی حمایتی قرار داشته باشد اما در واقعیت بیشتر معلمان تنها مانده‌اند. وقتی روانشناس مدرسه نیست، وظیفه مشاوره بر دوش معلم می‌افتد. وقتی کلاس شلوغ و بدون امکانات است باز هم این معلم است که باید خلاقیت خرج کند تا فرآیند آموزش متوقف نشود.

پیروزی، دبیر علوم اجتماعی از منطقه ۱ تهران، مثالی واقعی را تعریف می‌کند: «یه روز متوجه شدم دانش‌آموزی ساکته، تمرکز نداره. باهاش صحبت کردم فهمیدم پدرش زندانه و مادرش تنهاست. اینا رو هیچ‌کس به ما نمی‌گه ولی ما باید همه‌چیزو بفهمیم و حل کنیم!»

دغدغه‌های معیشتی؛ خستگی‌ای که دیده نمی‌شود

مشکلات اقتصادی یکی از جدی‌ترین چالش‌های معلمان است. بسیاری از آن‌ها ناچارند برای تأمین زندگی، شغل دوم یا سوم داشته باشند. رضاییان، دبیر ادبیات از منطقه ۴ تهران می‌گوید: «از خونه که میام بیرون فقط به این فکر می‌کنم که چجوری آخر ماهو بگذرونم. تمرکز برای خلاقیت نمی‌مونه، فقط می‌خوای سر کلاسا خوب ظاهر شی که دانش‌آموز ضربه نخوره.»

خلاقیت در قفسِ محدودیت‌ها

هر معلمی برای تدریس خوب به آزادی در روش، محتوا و ابزار نیاز دارد. اما بسیاری از معلمان از محدودیت‌هایی گلایه دارند که خلاقیت‌شان را سرکوب می‌کند. یوسفی‌راد، معلم علوم اجتماعی از منطقه ۷ تهران می‌گوید: «یه بحث فرهنگی مهم تو کتابه، ولی ما اجازه نداریم بازش کنیم. سوالای بچه‌ها هم بی‌جواب می‌مونه. این باعث می‌شه آموزش سطحی بمونه.»

تفاوت‌ در مدارس؛ عدالت آموزشی یا تفاوت طبقاتی؟

یکی دیگر از دغدغه‌های معلمان اختلاف شدید امکانات در مدارس مختلف است. این شکاف نه ‌تنها کیفیت آموزش را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد بلکه عدالت آموزشی را زیر سؤال می‌برد. نیک‌افروز می‌گوید:«توی یه مدرسه با ۴۵ تا دانش‌آموز تو یه کلاس کار کردم. نه تخته داشتیم، نه ویدیو پروژکتور اما یه مدرسه دیگه برای هر کلاس یه تلویزیون هوشمند دارن. خب چطور انتظار داریم نتیجه یکی باشه؟»

مشکلات کاغذ بازی و فرسایش اداری

دغدغه‌هایی مثل پر کردن فرم‌های تکراری، گزارش‌های غیرضروری و جلسات بی‌حاصل وقت و انرژی زیادی از معلمان می‌گیرد. فرسایش اداری یکی از عوامل مهم فرسودگی شغلی در بین معلمان محسوب می‌شود. رضاییان با خنده‌ای تلخ می‌گوید: «گاهی احساس می‌کنی بیشتر از اینکه معلم باشی، کارمند اداره‌ای. فرم پر کن، گزارش بنویس، سامانه ثبت کن... کی فرصت می‌مونه برای تدریس مؤثر؟»

معلمی فقط شغل نیست، بخشی از زندگی است

در کشورهای توسعه‌ یافته نقش معلم نه ‌تنها به ‌عنوان یک شغل بلکه به ‌مثابه یک نهاد فرهنگی و زیرساختی در نظام تعلیم و تربیت شناخته شده است. در این کشورها آموزش و پرورش با محوریت «معلم توانمند» طراحی می‌شود و کیفیت یادگیری به ‌طور مستقیم وابسته به سطح علمی، روانی و اجتماعی معلمان تلقی می‌شود. به‌ عنوان مثال در فنلاند تنها ۱۰ درصد از داوطلبان قادر به ورود به دوره‌های تربیت معلم هستند. معلمان فنلاندی پس از یک دوره پنج ‌ساله آموزش حرفه‌ای که شامل دروس تئوری، کارورزی و پژوهش‌های تربیتی است وارد کلاس‌های درس می‌شوند. جایگاه اجتماعی آنان قابل مقایسه با پزشکان و وکلاست و جامعه معلم را به‌عنوان یکی از مؤثرترین نقش‌آفرینان در توسعه ملی می‌شناسد (OECD, 2020).

در کره جنوبی یکی دیگر از نمونه‌های موفق، معلمان به‌ دلیل رقابت شدید ورود به حرفه و حقوق بالا دارای منزلت اجتماعی بسیار بالایی هستند. مدارس مجهز، کلاس‌های کم‌جمعیت و نظام منسجم حمایت روانی و آموزشی از معلمان، این کشور را در میان صدرنشینان جدول‌های جهانی آموزش قرار داده است (UNESCO, 2017).

در ایران اما اگرچه سابقه فرهنگی و تاریخی احترام به معلم در فرهنگ عمومی عمیق است، نظام آموزشی هنوز نتوانسته این جایگاه را در عمل تثبیت کند. بسیاری از معلمان با حقوقی کمتر از سطح معیشتی جامعه روز خود را با دغدغه اقتصادی آغاز می‌کنند و با نگرانی‌های تربیتی، فرهنگی و روانی دانش‌آموزان به پایان می‌رسانند.

معلمان هنوز با انگیزه‌های درونی به چشمان پرسشگر دانش‌آموزان نگاه می‌کنند و تلاش می‌کنند در لابه‌لای محدودیت‌ها شعله یادگیری را روشن نگه دارند. در گفت‌وگو با برخی از آن‌ها عباراتی تکرار شونده شنیده می‌شود: «ما به این کار عشق داریم»، «معلمی فقط شغل نیست، بخشی از زندگی ماست» اما این انگیزه‌های معنوی اگر با سیاست‌گذاری‌های حمایتی همراه نشود در بلندمدت فرسوده خواهد شد (عبداللهی، ۱۴۰۲).

امروزه بسیاری از معلمان در کنار مشکلات معیشتی با چالش‌هایی چون نبود امنیت روانی، کمبود روان‌شناس در مدارس، فقدان نظام مؤثر ارزیابی و پشتیبانی و محدودیت در استقلال حرفه‌ای مواجه هستند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که تنها در ۳۵ درصد مدارس کشور، مشاور یا روان‌شناس به ‌طور تمام‌ وقت حضور دارد و بسیاری از دانش‌آموزان با اضطراب، افسردگی یا مشکلات خانوادگی وارد کلاس می‌شوند، بدون اینکه معلم از آن مطلع باشد (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۴۰۱).

در چنین فضایی ادامه این مسیر بدون اصلاح ساختارهای پشتیبان بسیار دشوار است. نقش معلم اگر قرار است نقشی اثرگذار، ماندگار و الهام‌بخش باشد، نیازمند امنیت اقتصادی، احترام اجتماعی و آزادی عمل آموزشی است. معلم باید فرصت داشته باشد تا پرسش‌های عمیق دانش‌آموزان را پاسخ دهد به کاوش در مفاهیم بپردازد و فارغ از ترس، نگاه تربیتی خود را اعمال کند.

گوش دادن به صدای معلمان دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورتی حیاتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش در ایران است. معلم همچنان کلیدی‌ترین عنصر برای آینده‌سازی است. اگر این کلید را نادیده بگیریم قفل توسعه را هرگز نخواهیم گشود.



منابع

Sahlberg, P. (2011). Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?. Teachers College Press.

OECD (2020). Education at a Glance 2020. OECD Publishing.

UNESCO (2017). Global Education Monitoring Report.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۱). گزارش وضعیت سلامت روان دانش‌آموزان و ظرفیت مشاوره در مدارس ایران.

عبداللهی، ن. (۱۴۰۲). بررسی انگیزه‌های شغلی معلمان در شرایط اقتصادی ناپایدار. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی.