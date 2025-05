به گزارش ایرنا، دمای هوای لندن امروز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، در باغ معروف کیوگاردنز (Kew Gardens) به ۲۸ درجه سانتی‌گراد رسید؛ رکوردی که نه‌تنها گرم‌ترین روز سال جاری را رقم زد، بلکه از بالاترین دمای ثبت‌شده در اول ماه مه طی تاریخ هواشناسی انگلیس نیز فراتر رفت. رکورد قبلی متعلق به سال ۱۹۹۰ در منطقه لاسیموث اسکاتلند بود که ۲۷.۴ درجه ثبت شده بود.

اداره هواشناسی انگلیس اعلام کرد که موج گرما هنوز در حال افزایش است و هشدارهایی درباره احتمال بروز آتش‌سوزی‌های گسترده در فضای سبز، به‌ویژه در جنوب و شرق انگلیس صادر کرده است. هم‌زمان، نهادهای خدمات اضطراری نسبت به افزایش مرگ‌ومیر ناشی از غرق‌شدگی در آب‌های آزاد هشدار داده‌اند. در همین پیوند منابع خبری انگلیس گزارش دادند که جسد یک نوجوان ۱۶ ساله که در پارک آبی کول‌ویک ناتینگهام دچار سانحه شده بود، پیدا شده است.

در شرایطی که دولت انگلیس نسبت به خطرات ناشی از گرمایش جهانی هشدار می‌دهد، پژوهشی جدید از نقش نهادهای مالی این کشور در تشدید بحران اقلیمی پرده برداشته است.

تحقیقات اندیشکده زیست‌محیطی موسوم به «لیو ایت این دگراند» (Leave It in the Ground) نشان می‌دهد که ۹ بانک بزرگ مستقر در لندن، از جمله اچ‌اس‌بی‌سی، نات‌وست، بارکلیز و لویدز، از سال ۲۰۱۶ تاکنون بالغ بر ۷۵ میلیارد پوند به شرکت‌هایی اختصاص داده‌اند که در حال اجرای دست‌کم ۱۱۷ پروژه عظیم نفت، گاز و زغال‌سنگ در ۲۸ کشور هستند؛ پروژه‌هایی که به گفته پژوهشگران «بمب‌های کربنی» نامیده می‌شوند و می‌توانند جهان را از اهداف توافق پاریس دور سازند.

طبق این گزارش، اگر این پروژه‌ها اجرایی شوند، بالغ بر ۴۲۰ میلیارد تُن دی‌اکسیدکربن وارد جو خواهد شد که معادل بیش از ۱۰ سال از کل انتشار جهانی فعلی است.

فاطمه عیسم‌الدین، تحلیلگر ارشد این اندیشکده، در گزارش منتشر شده نوشته است: «با وجود ادعاهای دولت انگلیس درباره اهداف اقلیمی بلندپروازانه، بسیار شگفت‌آور است که این حجم عظیم از سرمایه‌گذاری همچنان به‌سمت پروژه‌هایی سرازیر می‌شود که تهدیدی جدی برای آینده زمین هستند.»

به گفته وی، نقش شهر لندن به‌عنوان «مرکز مالی اروپا برای گسترش سوخت‌های فسیلی» باید زیر سؤال برود؛ به‌ویژه زمانی که مردم این کشور از پیامدهای مستقیم گرمایش زمین آسیب می‌بینند.

بانک‌ها ادعا می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بخش ناچیزی از فعالیت‌ تجاری این نهادهای مالی است. سخنگوی بانک بارکلیز گفت که نمی‌توان درباره پروژه‌های مشخص اظهارنظر کرد، اما این بانک در حال تأمین مالی انتقال به انرژی‌های پاک است و تا سال ۲۰۳۰ هدف یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پایدار را دنبال می‌کند.

بانک نت‌وست نیز اعلام کرد که بیش از ۹۳ میلیارد پوند در حوزه انرژی‌های سبز و پایدار، تأمین مالی کرده و سهم نفت و گاز تنها ۰.۷ درصد از فعالیت‌های این بانک را تشکیل می‌دهد. با این حال، نهادهای زیست‌محیطی معتقدند که بدون ایجاد سازوکار نظارتی جدی و توقف تأمین مالی پروژه‌های آلاینده، تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی بی‌نتیجه است.

در مجموع، گرمای بی‌سابقه، هشدارهای امنیتی، و مرگ دلخراش یک نوجوان در آب‌های آزاد، هم‌زمان با انتشار گزارشی درباره حمایت مالی بانک‌های انگلیسی از پروژه‌های آلاینده، نشان می‌دهد که انگلیس با تناقضی جدی در سیاست‌های اقلیمی خود مواجه است. در حالی که دولت با وضع قوانین سختگیرانه اقلیمی مردم را تحت فشار قرار داده است، نهادهای مالی لندن به تأمین مالی ریشه‌های این بحران ادامه می‌دهند.