به گزارش روز پنجشنبه گروه علمی ایرنا از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، این مقاله که با عنوان "A plasmonic S-scheme Ag/ZrO۲/TCN photocatalyst for enhancing interfacial charge transfer: Insights to machine learning models and mechanism for photodegradation" منتشر شده است، نتیجه پژوهشی مهم به سرپرستی (نویسنده مسئول) حسن علم قلیلو است.

در این مطالعه پیشرفته، نانوساختارهای پلاسمونیکی ZrO۲/Ag/TCN با موفقیت طراحی و سنتز شده است و محققان پژوهش از این نسل جدید فوتوکاتالیست‌ها برای تجزیه و حذف مؤثر آلاینده‌های شیمیایی از محیط‌های آبی بهره گرفتند.

نکته قابل توجه و دلیل اصلی انتخاب این مقاله برای طرح روی جلد نشریه، اهمیت ویژه آن در به‌کارگیری مدل‌های هوش مصنوعی (ماشین یادگیری) برای بررسی، پیش‌بینی و بهبود فرآیند تخریب آلاینده‌ها و همچنین کاربردهای حیاتی آن در حوزه محیط زیست است.

نشریه "Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects" یکی از مجلات شناخته شده و معتبر در زمینه شیمی فیزیک و مهندسی سطوح است که توسط انتشارات بین‌المللی الزویر منتشر می‌شود و انتخاب یک مقاله به عنوان طرح روی جلد آن نشان‌دهنده کیفیت بالا و نوآوری برجسته آن پژوهش در سطح جهانی است.