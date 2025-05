به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، اخبار دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی در بسته خبری امروز یکشنبه سی و یکم فروردین‌ماه ارائه می‌شود.

ثبت‌نام در کارگاه‌های خانه خلاق دانشگاه خوارزمی

دانشگاه خوارزمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اولین کارگاه از سلسله کارگاه‌های خانه خلاق با عنوان "فرصت‌سازی ذهنی: تفکر نقدی (پرورش سنجش‌گرانه اندیشی)" برگزار می‌شود.

این کارگاه دوم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۳۰ دقیقه در کتابخانه مرکزی خانه خلاق مرکز و نوآوری در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد. شرکت در این کارگاه رایگان است و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام اینجا کلیک کنند.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان و هیات رئیسه دانشگاه خوارزمی

شورای صنفی رفاهی دانشگاه خوارزمی روز دوشنبه (یکم اردیبهشت ماه) "جلسه پرسش و پاسخ" با هیات رئیسه دانشگاه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌کند.

این جلسه در سالن غدیر _دانشکده ادبیات برگزار می‌شود. گروه تعاملی طرح مسائل و مشکلات https://t.me/senfi_refahi است.

آغاز اجرای اردوهای روایت تبار، ویژه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

اردوهای علمی و فرهنگی روایت تبار ویژه دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ با اجرای اردوهایی به مقاصد شهرهای کاشان و قزوین آغاز به کارکرد.

منوچهر جهانیان، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه با اشاره به اهمیت اردوهای روایت تبار در ارتقای سطح فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، افزود: اردوهای روایت تبار باهدف شناساندن گذشته این آب‌وخاک و فرهنگ سترگ مردمان ایران طراحی شده و تلاش بر این است تا در قالب این اردوها، دانشجویان با مواریث فرهنگی مقاصد مورد بازدید آشنا شوند و ضمن این شناخت‌ها، علاقه به میهن در دانشجویان بیش‌ازپیش افزایش یابد و موجبات خودآگاهی تاریخی، افزایش اعتمادبه‌نفس و خودباوری ملی و نشاط اجتماعی در میان آن‌ها باشد.

برگزاری «اردی بهشت سعدی» توسط دانشگاه علامه طباطبایی

انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی با همکاری کانون شعر و ادب دانشگاه علامه طباطبائی «اردی بهشت سعدی» بزرگداشت روز سعدی به همراه نکوداشت دکتر سعید حمیدیان را برگزار می‌کند.

این بزرگداشت روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ساعت: ۱۲.۳۰ در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، تالار شهید عضدی توسط انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی با همکاری کانون شعر و ادب دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

حضور دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با هدف آشنایی و مشاهده بی‌واسطه فرایندهای دیوان عالی، در جلسه رسمی هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور شرکت کردند.

این برنامه با هدف آموزشی و مشاهده و یادگیری فرآیند طرح موضوع و بررسی پرونده، تبادل نظر موافقان و مخالفان، رأی‌گیری و اعلام نتیجه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور انجام شد و نوعی کارگاه کاربردی و مسأله‌محور و مرتبط با دروس دانشگاهی نزد عالی‌ترین نهاد قضائی کشور بود.

دانشگاه تربیت مدرس در رتبه دوم دانشگاه های جامع کشور

بر اساس جدیدترین گزارش موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دانشگاه تربیت مدرس در جایگاه دوم دانشگاه های جامع کشور قرار دارد.

اکران رایگان فیلم " پروین" در دانشگاه شهید بهشتی

فیلم «پروین» روز سه‌شنبه (دوم اردیبهشت ماه) ساعت ۱۵ تا ۱۷ در تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به صورت رایگان اکران می‌شود.

نمایه‌شدن و ارتقای رتبه ۲ نشریه دانشگاه تهران در پایگاه اسکوپوس

«مجله بین‌المللی معدن و ژئومهندسی » با نام اصلی International Journal of Mining and Geo-Engineering از نشریات دانشگاه تهران، در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس به رتبه Q۳ ارتقا یافت. مقالات این مجله به موضوعاتی همچون اکتشاف، بهره‌برداری و فراوری مواد معدنی، اکتشاف و ژئومکانیک نفت، محیط زیست و احیای معادن، اقتصاد و مدیریت معادن، مهندسی سنگ، تونل‎سازی و مهندسی فضاهای زیرزمینی منتشر می‌شود.



همچنین «مجله تحقیقات انرژی خورشیدی» با نام اصلی Journal of Solar Energy Research، از نشریات علمی دانشگاه تهران، در پایگاه بین‌المللی ابسکو (EBSCO) نمایه شد. موضوع این فصلنامه بین‌المللی که از سال ۱۳۹۵ منتشر می‌شود، نیز جنبه‌های مختلف انرژی خورشیدی است.