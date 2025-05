از انتصاب سرپرستان ۳ دانشگاه تا حضور وزیر علوم در سازمان سنجش

به گزارش خبرنگار گروه علمی ایرنا، دانشگاه‌ها هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۴ دایر بود و کلاس‌های درس تشکیل شد. مهمترین رویداد هفته گذشته انتصاب سرپرستان‌ دانشگاه‌های مازندران، کردستان و همدان و انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی از سوی وزیر علوم بود.

در بازه زمانی مذکور انتصاب‌های دیگری همچون انتصاب قائم مقام رئیس ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران را نیز شاهد بودیم.

وزیر علوم در هفته چهارم فروردین ماه دو بازدید داشت؛ نخست بازدید از سازمان سنجش بود در بازدید دوم نیز به همراه معاون علمی رئیس جمهور و وزیر بهداشت از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز دیدن کرد.

حضور وزیر علوم در تجمع دانشگاهیان برای حمایت از مردم غزه

حسین سیمایی روز دوشنبه ۲۵ فروردین ماه در تجمع دانشگاهیان در حمایت از مردم مقتدر و مظلوم فلسطین در دانشگاه تهران حضور یافت. سیمایی در این مراسم با بیان اینکه مردم غزه به عنوان مردمی بی پناه با اراده پولادین بر ماشین جنگی تا بن دندان مسلح پیروز شده اند، گفت که آنها نه یک رژیم بلکه یک ابرقدرت را خسته کرده و به زانو درآورده‌اند.

وزیر علوم همچنین اظهار کرد که دانشگاهیان ایران نیز بر این اساس از باب مسئولیت دینی به عنوان یک مسلمان و همچنین مسئولیت انسانی و اخلاقی وظیفه خود می دانند که نسبت به این جنایات بی‌تفاوت نباشند و سکوت نکنند.

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی مکاتبات موسسات اعزام دانشجو، برقراری بیش از یک هزار تماس تلفنی با صدای مشاور در ایام نوروز، امضای تفاهم‌نامه همکاری کاسپین دانشگاه تهران و انجمن تعاملات بین‌المللی پکن و دیدار دبیر شورای عالی انقلاب با آیت الله محقق داماد و آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار از دیگر رویدادهای مهم هفته گذشته بود.

مجله مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر نمایه‌ اسکوپوس شد

مجله بین‌المللی مهندسی مکانیک این دانشگاه با عنوان AUT Journal of Mechanical Engineering به سردبیری مجید صفاراول استاد دانشکده مهندسی مکانیک موفق به دریافت نمایه اسکوپوس (Scopus) در سال ۲۰۲۵ شد.

داوران نشریه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر شامل اعضای هیات علمی تمامی دانشگاه‌های کشور و همچنین فارسی‌زبانان خارج از کشور است و پذیرش مقالات در این نشریه بر اساس نظرات داوران و بر پایه تصمیم هیات تحریریه خواهد بود.

حذف تبصره ۲ مصوبه الزام موسسات آموزشی حوزه بهداشت به کسب مجوز از وزارت بهداشت

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه (۲۳ فروردین ماه)، ماده واحده «حذف تبصره ۲ مصوبه الزام کلیه مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و حرفه‌ای در حوزه تخصصی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کسب مجوز فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسه ۹۱۴ تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، را برای اجرا ابلاغ کرد.

انتصاب سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی

حسین سیمایی وزیر علوم در نخستین روز هفته با صدور حکمی حسن سجادی را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی منصوب کرد.

حسن سجادی عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد است و از سوابق اجرایی وی می‌توان به معاون آموزشی و پژوهشی، رئیس مرکز نوآوری دانشگاه بجنورد، عضو شورای علمی فناوری پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی، عضو شورای فن بازار استان خراسان شمالی، عضو هیئت مدیره صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان خراسان شمالی و دبیر کمیته علمی هفته پژوهش استانی اشاره کرد.

بازدید معاون وزیر از از نمایشگاه بین المللی آموزش چین

سعید حبیبا معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲۰ فروردین ماه به منظور تقویت دیپلماسی علمی، دانشجویی، تحقیقاتی و پژوهشی و شرکت در نمایشگاه بین المللی آموزش، تهران را به مقصد چین ترک کرد. این سفر در چارچوب تقویت دیپلماسی علمی، دانشجویی و تحقیقاتی و پژوهشی و با هدف معرفی ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی کشورمان و بازدید از نمایشگاه بین‌المللی آموزش به منظور افزایش تبادلات علمی، فناوری و تبادل استاد و دانشجو صورت پذیرفته است.

وی روز شنبه (۲۳ فروردین ماه) از نمایشگاه بین المللی آموزش چین بازدید کرد. حبیبا در حاشیه این بازدید گفت که حضور دانشگاه‌های مطرح ایران در چنین نمایشگاه‌هایی امکان جذب دانشجویان را در تحقق اهداف برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت فراهم می‌کند.

به گفته معاون وزیر در این نمایشگاه نمایندگان هشت دانشگاه منتخب کشور از جمله دانشگاه‌های تهران، شریف، شهید بهشتی، تربیت مدرس، مازندران، شیراز، اصفهان فردوسی مشهد حضور داشتند.

ابقای نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در هیأت‌های عالی تجدیدنظر وزارت علوم و بهداشت

رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی روز شنبه (۲۳ فروردین ماه) ماده واحده «ابقای نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت‌های عالی تجدیدنظر وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی» را برای اجرا ابلاغ کرد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری کاسپین دانشگاه تهران و انجمن تعاملات بین‌المللی پکن

پردیس بین‌المللی کاسپین دانشگاه تهران و انجمن تعاملات بین‌المللی پکن در ۲۳ فروردین ماه با هدف ایجاد ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای عضور بریکس، تفاهم‌نامه‌ همکاری امضا کردند.

به موجب این تفاهم، طرفین حول محورهای راهبردی مشترک در زمینه‌های گسترش و تبادل آموزشی، پژوهشی، علمی-فناوری و کارآفرینی؛ ایجاد و گسترش شبکه ارتباطی میان متخصصین در دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و فناوری؛ شرکت و فعالیت مؤثر در برگزاری مسابقات سالانه فناوری بریکس با تمرکز بر فضای نوآورانه و شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان به منظور گسترش دستاوردهای علمی، فناوری در دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های کشور همکاری خواهند داشت.

بیش از یک هزار تماس تلفنی با صدای مشاور در ایام نوروز برقرار شد

حمیدرضا حسن‌آبادی مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان در دیدار نوروزی با روسای مراکز مشاوره دانشگاه‌ها گفت که در مرحله دوم طرح ملی صدای مشاور دانشجو، یک هزار و ۴۵۰ تماس تلفنی برقرار و ۶۰۰ مورد آنها منجر به راهنمایی و جلسه مشاوره شد.

مرحله دوم طرح ملی صدای مشاور دانشجو از ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ در تمامی دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شد که این طرح با هدف مداخله بهنگام در موارد بحرانی و کمک به دانشجویان در ایام نوروز بود.

انتصاب دبیر دومین المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران

رئیس جهاددانشگاهی هنر در حکمی از سوی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان دبیر دومین دوره المپیک بازی‌های فکری دانشجویان ایران «جهش‌کاپ» منصوب شد.

مختاری رئیس جهاد دانشگاهی هنر، فارغ‌التحصیل کارشناسی سینما از دانشگاه هنر و کارشناسی ارشد تئاتر از دانشگاه تهران است.

انتصاب سرپرستان دانشگاه‌های کردستان، مازندران و همدان

حسین سیمایی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شنبه گذشته با صدور حکمی، «عادل سی‌وسه‌ مرده» را به عنوان سرپرست دانشگاه کردستان منصوب کرد.

عادل سی و سه مرده دانش آموخته دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی و عضو هیات علمی دانشگاه کردستان با مرتبه استاد است. از دکتر سی و سه مرده تاکنون بیش از ۷۵ مقاله علمی و پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر و ۳۲ مقاله در کنفرانس‌های علمی ارائه شده است.

حسین سیمایی ۲۵ فروردین ماه با صدور حکمی، «ابراهیم صالحی عمران» عضو هیات علمی و استاد، برنامه ریزی آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران را به عنوان «سرپرست دانشگاه مازندران» منصوب کرد.

وزیر علوم در حکمی دیگر «محمود پری پور» دانشیار ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی همدان را به عنوان «سرپرست دانشگاه صنعتی همدان» منصوب کرد.

جایزه حمایت تحصیلی دکتر تاج‌بخش پایه‌گذاری می‌شود

بر اساس تفاهم‌نامه میان دکتر حسن تاج‌بخش با بنیاد حامیان دانشگاه تهران، جایزه‌ای به نام این استاد پیشکسوت دانشکده دامپزشکی به دانشجویان واجد شرایط اهدا می‌شود.

همچنین بر اساس تفاهم‌نامه، حق نشر کلیه آثار منتشره استاد تاج‌بخش (اعم از تألیف و ترجمه) الی‌الابد به مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران واگذار می‌شود تا برای افزایش سرمایه جایزه مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

انتصاب قائم مقام رئیس ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب

حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور حکمی «محمدرضا مخبردزفولی» را به مدت سه سال به عنوان قائم مقام ستاد علم و فناوری این شورا منصوب کرد.

محمدرضا مخبر دزفولی متولد ۱۳۴۰ دزفول دانش‌آموخته دکتری دامپزشکی، اکنون نیز رئیس و عضو پیوسته فرهنگستان علوم و همچنین عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

برگزاری نشست هم‌اندیشی راهبران گروه‌های آموزشی دانشگاه آزاد

نشست هم‌اندیشی راهبران گروه‌های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ۲۴ فروردین ماه برگزار شد. محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در این نشست با بیان اینکه دستیار آموزشی در چارچوب تحولی ما نقش اساسی دارد، گفت: ما امروز ۲۰ هزار دستیار آموزشی را در کنار ۲۰ هزار استاد دانشگاه قرار داده‌ایم تا به عنوان پیش‌برنده این تحول نقش ایفا کنند.

وی افزود: دانشگاه باید شکاف دیجیتالی موجود را نیز برطرف کند. عدالت در دسترسی به ابزار هوش مصنوعی و جلوگیری از شکاف دیجیتالی یکی از وظایف دانشگاه است که ما امروز به جد به دنبال آن هستیم. البته هوش مصنوعی برخلاف لغت فارسی آن در حقیقت یک فناوری گردآوری، تحلیل، پردازش و قیاس اطلاعات است.

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی مکاتبات موسسات اعزام دانشجو

به ابتکار اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سامانه مکاتبات موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور با هدف تسهیل مکاتبات، تسریع امور و حذف مراجعات حضوری و کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در وقت، راه‌اندازی شد.

موسسات اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور، برای دریافت نام کاربری و گذرواژه کارتابل لازم است به ایمیل رسمی معرفی شده به اداره موسسات، مراجعه کرده و از این پس، امور خود را از طریق کارتابل به نشانی erp.saorg.ir انجام دهند.

دیدار دبیر شورای عالی انقلاب با آیت‌الله محقق داماد و آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه ۲۴ فروردین ماه به دیدار آیت الله محقق داماد استاد برجسته حوزه علمیه رفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های ۲ سال اخیر این شورا را در حوزه‌های مختلف علم، فناوری، فرهنگ و اجتماع ارائه کرد.

حجت الاسلام خسروپناه از اصلاحات جدی در بازنگری نقشه جامع علمی کشور خبرداد و گفت که این نقشه در حال نهایی‌شدن است.

همچنین حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه ۲۶ فروردین ماه به دیدار با آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار از فقهای شورای نگهبان و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رفت و در این دیدار به بررسی عملکرد و دستاوردهای این شورا در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

وی محور اصلی سیاست‌گذاری‌ها را تعامل با دولت و نخبگان دانست و گفت: این شورا همواره تلاش کرده‌ است با همه دولت‌ها، صرف‌نظر از تفاوت‌های سیاسی، همکاری مثبتی داشته باشد و در فرایند سیاست‌گذاری نقش فعالی ایفا کند.

بازدید وزیر علوم از سازمان سنجش

حسین سیمایی وزیر علوم ۲۴ فروردین ماه از سازمان سنجش آموزش کشور بازدید و از تلاش‌های مدیران و کارشناسان این مجموعه که تلاش می‌کنند تمام آزمون‌ها با دقت و سلامت برگزار شود قدردانی کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توجه به نظرات کارشناسی و ثبات ضوابط حاکم بر آزمون را از اصول مهم در سیاست‌گذاری آزمون‌های سراسری دانست.

وی همچنین اصل پیش‌آگاهی داوطلب نسبت به آزمون و عدم تغییر پی‌درپی ضوابط را از اصول مهم در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای آزمون سراسری عنوان کرد و گفت: اخبار مرتبط با آزمون‌های سراسری یک جمعیت چند میلیونی را درگیر می‌کند و سازمان سنجش آموزش کشور با کمک متخصصان رسانه و علوم ارتباطات اجتماعی باید سیاست رسانه‌ای آزمون‌ها را تدوین و اجرایی کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز در این بازدید با اشاره به تعدد نهادهای متولی امور سیاست‌گذاری و قانون‌گذار در حوزه سنجش و پذیرش آزمون سراسری تاکید کرد: توجه به مخاطب‌شناسی و ویژگی‌های روانی متقاضیان در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات مربوطه، یک ضرورت است و باید در این زمینه از تفسیرهای مختلف در نهادهای متولی پرهیز شود.

معرفی استادان برتر دانشگاه امیرکبیر در همکاری جامعه و صنعت

کتاب "اعضای هیأت علمی برتر در همکاری جامعه و صنعت سال ۱۴۰۳" از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

در این کتاب فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و صنعتی سه استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر یاسر نوروزی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق، امیررضا آزادمهر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و سید محمود مصباح عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست در این کتاب منتشر شده است.

ارائه الگوی جدیدی از دانشگاه‌های نوآور و کارآفرین نسل آینده

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پس از پنج سال کار تحقیقاتی و گردآوری نظرات از صنایع مختلف مدل جدیدی از مدیریت راهبردی دانشگاه‌های نوآور و کارآفرین ارائه دادند که نتایج این کار در مجله Journal of the Knowledge Economy به چاپ رسیده است.

نتایج این تحقیق اخیرا در مجله Journal of the Knowledge Economy با عنوان Next Generation Universities in the Context of the Knowledge Economy: Conceptual and Practical Implications به چاپ رسیده است.

تولید کود کشاورزی از ضایعات صنعتی در دانشگاه تهران

پژوهشگران دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران موفق شدند از ضایعات صنعتی، نوعی کود مناسب خاک‌های آهکی ایران تولید کنند. طرح تولید کود لیگاند-آهن اکنون در مرحله ثبت اختراع قرار دارد و به زودی وارد مرحله تولید تجاری خواهد شد.

برگزاری مراسم تکریم و معارفه روسای جهاد دانشگاهی

مراسم تکریم و معارفه حسن مسلمی نایینی و علی منتظری مقدم روسای سابق و جدید جهاددانشگاهی روز دوشنبه (۲۵ فروردین ماه) با حضور محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.

حسین مسلمی رئیس سابق سازمان جهاد دانشگاهی در این مراسم از معاون اول رئیس جمهور خواست که که مقدمات حضور جهاد دانشگاهی در شورای عالی انقلاب فرهنگی را فراهم کند چرا که ما فرزندان انقلاب فرهنگی هستیم و ما را از مادرمان جدا کردند.

علی منتظری رئیس جدید سازمان جهاد دانشگاهی بازکردن درهای علمی به روی دانش آموختگان، راه‌اندازی سازمان هوش مصنوعی و فیزیک کوانتوم و تقویت فعالیت‌های فرهنگی را سه برنامه مهم خود در این نهاد برشمرد و گفت: سازمان هوش مصنوعی به زودی راه‌اندازی می‌شود.

برگزاری مسابقات بین‌المللی مناظره دانشجویی

اولین دوره مسابقات بین‌المللی مناظره دانشجویی (نشان سهروردی) از روز دوشنبه ۲۵ فروردین به همت سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و با حضور دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل در ایران از ۱۲ کشور جهان آغاز شد.

این مسابقات به زبان انگلیسی و با هدف ایجاد تجربه‌ای مشابه مسابقات مناظره جهانی و تربیت دانشجویان توانمند و اندیشمند در عرصه بین‌الملل، از کشورهای عراق، هند، پاکستان، افغانستان، سوریه، ماداگاسکار، گویان، سوئد و تانزانیا در روزهای ۲۵ و ۲۶ فروردین ماه برگزار شد.

آغاز ثبت‌نام بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه پیام‌نور

دانشگاه پیام نور ۲۵ فروردین ماه برای ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری این دانشگاه فراخوان داد.

متقاضیان تحصیل در دانشگاه پیام نور از ۲۵ فروردین ماه تا ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ می توانند به سامانه گلستان به نشانی https://reg.pnu.ac.ir/forms/authenticateuser/main.htm مراجعه کرده و دستورالعمل پذیرش را مطالعه کنند. شرایط و جزئیات پذیرش را در فایل فراخوان پذیرش دکتری.pdf۲۸۰.۲۲۴ KB دانلود کنید.

طرح استاد دانشگاه امیرکبیر، پژوهش برتر ۱۴۰۳ شد

طرح پژوهشی فرهاد فانی صابری از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه «طراحی و شبیه‌سازی فلومترهای اولتراسونیک» طرح برگزیده دانشگاهی در سال ۱۴۰۳ شد.

بازدید وزیر علوم از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز

حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور ۲۶ فروردین ماه به همراه محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و کمال خرازی از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز بازدید کردند.

حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در جریان بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز، بر اهمیت شناخت عمیق از انسان و نقش آن در تحول دیدگاه‌های اخلاقی و الهیاتی تأکید کرد.

وزیر علوم در پایان بر اهمیت ارتباط بین‌بخشی در توسعه علوم شناختی تأکید کرد و گفت: هم‌افزایی میان رشته‌ها و نهادها می‌تواند مسیر رشد علمی کشور را هموارتر کند.