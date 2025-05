به گزارش گروه فرهنگی ایرنا، در سال ۲۰۱۳، سونی با معرفی پلی‌استیشن ۴، جان تازه‌ای به صنعت بازی‌های ویدیویی بخشید. در دوره‌ای که فناوری گرافیکی به سرعت پیش می‌رفت و نیاز به تجربه‌هایی غنی‌تر احساس می‌شد، این کنسول با سخت‌افزاری قدرتمند، کنترلری بازطراحی‌شده و تمرکز ویژه بر بازی‌های اختصاصی، مسیر تازه‌ای گشود. استقبال جهانی از این دستگاه بی‌سابقه بود و خیلی زود به پرفروش‌ترین کنسول نسل هشتم تبدیل شد؛ محصولی که نه‌تنها عملکرد فنی قابل‌توجهی داشت، بلکه به پلتفرمی برای تولد شاهکارهای هنری تبدیل شد.

طراحی، قدرت و فلسفه موفقیت

پلی‌استیشن ۴ برخلاف رقیب آن زمانش، Xbox One، تمرکز خود را بر «بازی» حفظ کرد. رابط کاربری ساده، محیط پویا و تجربه کاربری روان، همراه با بازی‌های انحصاری پرمحتوا، باعث شد مخاطبان جهانی جذب آن شوند. همچنین قابلیت‌های اجتماعی مانند اشتراک‌گذاری لحظه‌ای و استریم مستقیم بازی، پلی‌استیشن ۴ را به کنسولی اجتماعی و مدرن بدل کرد.

نسخه‌ ارتقایافته‌ این کنسول، یعنی PlayStation ۴ Pro، در سال ۲۰۱۶ معرفی شد و توانایی اجرای بازی‌های با کیفیت ۴K و HDR را به همراه آورد. این اتفاق، عصر جدیدی را در تجربه بصری بازی‌ها آغاز کرد؛ تصاویری زنده‌تر، جزئیات بیشتر و دنیایی واقعی‌تر از همیشه.

موفقیت پلی‌استیشن ۴ تنها در سخت‌افزار و نوآوری‌های فنی خلاصه نمی‌شد. در قلب این موفقیت، مجموعه‌ای چشمگیر از بازی‌ها قرار داشت؛ آثاری که هر کدام جهان خاص خود را داشتند و به لطف قدرت فنی PS۴، تجربه‌هایی عمیق، احساسی و درخشان را به بازیکنان هدیه دادند. از ماجراجویی‌های احساسی گرفته تا نبردهای حماسی و فانتزی، پلی‌استیشن ۴ میزبان برخی از بهترین عناوین تاریخ بازی‌های ویدیویی بود. در ادامه، نگاهی می‌اندازیم به برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین آثار این کنسول افسانه‌ای.

(آخرین ما قسمت دوم) The Last of Us Part II؛ داستانی از عشق، انتقام و انسانیت

استودیو ناتی‌داگ (Naughty Dog) در سال ۲۰۲۰ با The Last of Us Part II استاندارد جدیدی در روایت احساسی و گرافیک سینمایی بنا نهاد. این بازی که ادامه‌ای بر اثر تحسین‌شده‌ قبلی بود، تجربه‌ای تاریک، عمیق و چندلایه را ارائه داد. بازیکن در دنیایی پساآخرالزمانی، با تصمیمات سخت اخلاقی، روابط پیچیده و خشونتی بی‌پرده مواجه می‌شود. گرافیک حیرت‌انگیز بازی، طراحی چهره‌ها، نورپردازی پویا و جزئیات محیطی به حدی واقع‌گرایانه بود که هر لحظه‌ای از بازی، قاب عکسی قابل چاپ به نظر می‌رسید. این بازی نه‌تنها از نظر فنی، بلکه از نظر احساسی، یکی از قوی‌ترین تجربیات نسل هشتم بود.

(خدای جنگ ۲۰۱۸) God of War (۲۰۱۸)؛ خدای جنگ در قامت یک پدر

کریتوس، ضدقهرمان محبوب دنیای پلی‌استیشن، در God of War دوباره به پلی استیشن برگشت این بار نه در خشم مطلق، بلکه در مسیر پدری سخت‌گیر و آسیب‌دیده. این بازی که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، سنت‌های این مجموعه را شکسته و دوربین سینمایی، روایت خطی و مبارزاتی ترکیبی از تاکتیک و خشونت را وارد ماجرا کرد. محیط‌های بازی با الهام از اسطوره‌شناسی شمال طراحی شده‌اند و جلوه‌های بصری خیره‌کننده‌ای از یخ، جنگل و کوه ارائه می‌دهند. موسیقی حماسی، صداپیشگی سطح بالا و روایت احساسی از رابطه پدر و پسر، این عنوان را به عنوانی ماندگار در تمامی دوران بدل کرد.

(هورایزن زیرو داون) Horizon Zero Dawn؛ شکارچی در دنیای آهن و طبیعت

استدیو Guerrilla Games (گوریلا گیمز) با Horizon Zero Dawn در سال ۲۰۱۷ یکی از متفاوت‌ترین تجربه‌های نسل را ارائه داد. دنیای ترکیبی از تکنولوژی‌های پیشرفته و تمدن از بین‌رفته، با دشمنانی مکانیکی در قالب حیوانات غول‌پیکر، بستری بود برای داستان الوی، زنی جوان که به دنبال هویت و گذشته‌ خویش می‌گردد. بازی با بهره‌گیری از رنگ‌های زنده، چرخه‌ی شب و روز، و آب‌وهوای متغیر، دنیایی زنده و پویا خلق کرد. گیم‌پلی شکار و مبارزه با ربات‌ها، در کنار کشف رازهای تاریخی، ترکیبی از اکشن و اکتشاف را به اوج رساند.

عناوین درخشان دیگر در کتابخانه‌ PS۴

علاوه بر این سه بازی ماندگار، پلی‌استیشن ۴ میزبان گالری باشکوهی از آثار به‌یادماندنی بود که هر کدام در سبک خود، نقطه‌عطفی در طراحی و تجربه‌ی بازی‌سازی محسوب می‌شوند.

Bloodborne (بلادبورن) با فضاسازی تاریک، طراحی هنری گوتیک و گیم‌پلی بی‌رحمانه، یکی از عناوین برجسته‌ی سبک سولزلایک است که بازیکنان را به چالش ذهنی و فیزیکی می‌کشاند. این بازی با دنیایی پیچیده و مرموز، داستانی غیرمستقیم و اتمسفری خفقان‌آور، طرفداران فراوانی در سراسر جهان پیدا کرد.

Ghost of Tsushima (گوست آو سوشیما) تجربه‌ای شاعرانه از نبرد، افتخار و زیبایی در جزیره تسوشیما است. بازیکن در نقش جین ساکای، سامورایی جوانی که بین راه سنت و نوآوری گرفتار شده، در برابر ارتش مغول می‌ایستد. طراحی بصری خیره‌کننده، افکت‌های باد و نور، و حالت سینمایی کوبوی ژاپنی (Kurosawa Mode)، این عنوان را به اثری هنری بدل کرده است.

Marvel's Spider-Man (مرد عنکبوتی) از استدیو Insomniac Games (اینسامنیاک گیمز) تجربه‌ای بی‌نظیر از بازی با مرد عنکبوتی در قلب منهتن ارائه داد. گشت‌وگذار روان در شهر، مأموریت‌های متنوع، صداگذاری عالی و خط داستانی احساسی، این بازی را به یکی از محبوب‌ترین آثار ابرقهرمانی تبدیل کرد.

Uncharted ۴: A Thief's End (آنچارتد ۴: عاقبت یک دزد) آخرین ماجراجویی نیتن دریک را با ترکیبی از گرافیک فوق‌العاده، شخصیت‌پردازی عمیق و روایت سینمایی به اوج رساند. این بازی همچنان یکی از بهترین نمونه‌های اکشن-ماجراجویی در تاریخ صنعت بازی محسوب می‌شود.

Persona ۵ (پرسونا ۵) نیز یکی از درخشان‌ترین عناوین نقش‌آفرینی ژاپنی بود که با طراحی هنری منحصربه‌فرد، موسیقی سبک جز، سیستم مبارزات نوبتی هوشمند و تم‌های اجتماعی، به اثری خاص و بی‌همتا بدل شد. بازی توانست مرز میان فرهنگ شرق و غرب را کم‌رنگ کند و مخاطبان متنوعی را جذب کند.

پایان نسل هشتم، آغاز افسانه‌ای تازه

پلی‌استیشن ۴ با فروش بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه، یکی از موفق‌ترین کنسول‌های تاریخ شد. اما آنچه این کنسول را افسانه‌ای می‌کند، فقط آمار فروش نیست؛ بلکه خاطراتی است که میلیون‌ها نفر در دنیای آن ساختند. تجربه‌هایی احساسی، ماجراجویی‌های به‌یادماندنی و لحظاتی که فراتر از بازی، به بخشی از زندگی بازیکنان تبدیل شدند.

اکنون با ورود به نسل نهم و عرضه پلی‌استیشن ۵، آثار درخشان نسل هشتم همچنان در خاطرمان می‌درخشند؛ یادگاری‌هایی از دورانی که گرافیک ۴K و روایت سینمایی، پلی‌استیشن ۴ را به تکه‌ای از تاریخ هنر تبدیل کرد.