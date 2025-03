به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، سومین نشست وبیناری کمیته مشترک همکاری‌های کشاورزی ایران با برزیل (وزارت کشاورزی و دامپروری برزیل The Department of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA)) به میزبانی سازمان دامپزشکی کشور در خصوص قرنطینه بهداشتی فرآورده‌های خام دامی اعم از وارداتی و صادراتی، قرنطینه‌های بهداشتی محصولات کشاورزی و باغی بین دو کشور و همکاری‌های علمی و فناوری دوجانبه برگزار شد.

علیرضا رفیعی‌پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور در این نشست گفت: همکاری ایران و برزیل در بخش کشاورزی به طور قطع ارتباطات تجاری، رعایت ملاحظات فنی و بهداشتی، حوزه قرنطینه و علمی دوجانبه را تسهیل و تسریع خواهد کرد، لذا امید است تا با ملاحظه مثبت شدن تراز تجاری بین دو کشور، همکاری‌های دوجانبه گسترش یابد.

معاون وزیر جهادکشاورزی به مراودات فرآورده‌های پروتئینی با مساعدت دامپزشکی دو کشور اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون در حوزه واردات گوشت و نهاده‌های دامی از برزیل و در گذشته گوشت سفید مرغ واردات از سوی ایران انجام می‌شده، اما باید تدبیری اتخاذ کرد تا در نقطه مقابل این واردات، زمینه صادرات محصولات باغی ایران مانند سیب، کیوی، کشمش، زعفران و... در برزیل نیز فراهم شود.

وی با ابراز امیدواری از مثبت شدن تراز تجاری میان دو کشور خاطرنشان کرد: در حوزه دامپزشکی همکاری در بخش دارو، مواد بیولوژیک و آزمایشگاه‌ها در قالب دوره‌های آموزشی با توجه به پیشرو بودن دامپزشکی ایران؛ همکاری در حوزه تحقیق و توسعه واکسن و تست و ارزیابی آن‌ها و تدوین استانداردها و همکاری در زمینه بیوتکنولوژی؛ همکاری در تولید مشترک داروهای "های تک" به صورت تحت لیسانس به علاوه فرآورده‌های خام دامی در چارچوب استانداردها و ضوابط و استانداردهای ملی و منطقه‌ای براساس سازمان جهانی بهداشت دام نیاز به توسعه بیشتر دارد و اعزام کارشناسان دامپزشکی دو کشور می‌تواند در این راستا تعیین کننده باشد.

رفیعی پور با بیان این که جهان امروز از تهدیدی به اسم مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به انواع مخاطرات بیماری‌زا رنج می‌برد، کاهش این معضل را در راستای همکاری برای تولید داروهای گیاهی حائز اهمیت برشمرد.

در این نشست وبیناری که رئیس سازمان دامپزشکی کشور از طرف وزیر جهادکشاورزی حضور داشت، رایزن کشاورزی سفارت برزیل در ایران، قائم‌مقام وزیر کشاورزی برزیل، نمایندگان ایران در سفارت کشورمان در برزیل و نمایندگانی از سازمان تات، سازمان حفظ نباتات، باغبانی، زراعت، موسسه جهاد استقلال و معاونت‌های ستاد سازمان دامپزشکی کشور نیز حضور داشتند.