به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، آیین پایانی «چهل‌ودومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» و «سی‌ودومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران» با حضور رئیس جمهور، اهالی قلم و اصحاب فرهنگ و دانش هفتم اسفند ۱۴۰۳ در تالار وحدت برگزار شد.

حجت‌الاسلام حمید پارسانیا با اشاره به اینکه در این دوره هر کدام از آثار را سه داور بررسی کرده است، گفت: بیش از ۵۰۰ داورِ غیرتکراری که هر کدام چند کتاب را در حوزه‌های معرفتی و علمی مختلف داوری کردند، در این دوره فعالیت داشتند. می‌دانیم این جایزه نمایشی از نتیجه تلاش سالانه اهالی ادب و خرد است. در این دوره بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ اثر بررسی شد.

دبیر علمی چهل‌ودومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه کتاب مقوم فرهنگ است، افزود: فرهنگ زمانی که به شکل کتاب درمی‌آید، استمرار پیدا می‌کند و به همین دلیل معجزه پیامبر (ص) هم کتاب است. حقیقت فرهنگ به معنی آگاهی و معرفتی است که در ظرف کنش و عملِ افراد نشان داده می‌شود.

او افزود: فصل اخیر حیات فردی نشان می‌دهد حیات قائل به اراده فردی است و مستقل از معرفت نیست، آدمیان با اتحاد و عمل خود معانی را مشخص کرده و هویت و فرهنگ خود را می‌سازند.

زبان فصل مقوم فرهنگ است

پارسانیا با اشاره به اینکه «معنا» با ذات خود به عرصه فرهنگی وارد می‌شود، ادامه داد: معنا در جلوه کلمه و زبان به نمایش در می‌آید، در نتیجه زبان فصل مقوم فرهنگ است و زمانی که به صورت نوشتار در متن کتاب وقار می‌یابد ثبات پیدا می‌کند.

دبیر علمی چهل‌ودومین جایزه کتاب سال با بیان اینکه وجود تکوینی کتاب، جز کاغذ و مرکب نیست، توضیح داد: کتاب تا زمانی کتاب است که قاری، آن را بخواند و شنونده‌ای باشد که آن را بشنود؛ تا زمانی که کتاب در عرصه زیست آدمیان به رسمیت شناخته شود و منزلت آن محفوظ مانده باشد.

به گفته او تکریم کتاب تکریم فرهنگ است و به همین دلیل مناسک «کتاب سال» با مشارکت و تلاش اهل ادب و علم به تقدیر از نویسندگانی می‌پردازد که زندگی خود را صرف علم می‌کنند، جشن کتاب جشن فرهنگ و خود آگاهی فرهنگی است.

برگزیدگان

هیات داوران چهل‌ودومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، اسامی آثار برگزیده و شایسته تقدیر این دوره از جایزه را اعلام کرد.

فلسفه و روان‌شناسی

فلسفه اسلامی (تصحیح): «الحکمة الاشراقیة؛ المجموعة الکاملة لمصنفات شهاب‌الدین یحیی السهروردی» تألیف شهاب‌الدین یحیی سهروردی، تصحیح محمد ملکی (جلال‌الدین)، با همکاری علمی علیرضا ملکی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۴ـ۱۴۰۲، ۹ج.

فلسفه اسلامی (ترجمه): «اویسنا؛ مابعدالطبیعه ابن‌سینا در غرب قرون وسطا» تألیف گروه نویسندگان، ترجمه و گردآوری علی نیک‌زاد، ویراستار علمی: سعید انواری، تهران: کرگدن، ۱۴۰۲، ۳۲۰ص.

دین

علوم قرآنی: «قرآن قدس؛ ترجمه‌ای کهن از قرآن» پژوهش علی رواقی، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار؛ با همکاری سخن، ۱۴۰۲، ۳ج.

فقه و اصول: «کتاب نکاح» تألیف آیت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی، قم: مرکز فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام)، ۱۴۰۲، ۱۲ج.

علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی: «کنش‌گران مرزی؛ صد سال نخست از نسل شوشتری (۱۱۷۰ش) تا نسل فروغی (۱۲۷۰ش)» تألیف مقصود فراستخواه، تهران: گام نو، ۱۴۰۱، ۶۰۲ص.

علوم خالص

زمین‌شناسی: «زمین‌شناسی مهندسی و تونل‌سازی؛ ارزیابی عملکرد TBM در تونل‌های سنگی» تألیف جعفر حسن‌پور، جمال رستمی و ماشاءالله خامه‌چیان، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۲، ۴۸۸ص.

علوم کاربردی

علوم پزشکی (تالیف): «سلامت خانواده؛ با تأکید بر سلامت مادر، کودک و باروری» تألیف مژگان میرغفوروند و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، تهران: جامعه‌نگر، ۱۴۰۲، ۴ج.

علوم پزشکی (ترجمه): «اورژانس‌های پزشکی در مطب دندانپزشکی» تألیف استنلی مالامد، ترجمه و تألیف مسعود یغمایی، تهران: شایان نمودار، ۱۴۰۲، ۷۱۶ص.

دامپزشکی: «آناتومی جامع دامپزشکی» تألیف جواد صادقی‌نژاد، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۱، ۵۹۸ص.

هنر

معماری و شهرسازی: «بنیادهای فهم تاریخ معماری؛ درس‌نامه‌ای میان‌رشته‌ای» تألیف مهرداد قیومی‌بیدهندی، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری (متن)، ۱۴۰۲، ۴۱۹ص.

ادبیات

داستان بلند و رمان: «سنگ اقبال» نوشته مجید قیصری، تهران: چشمه، ۱۴۰۲، ۲۳۷ص.

داستان کوتاه: «آن پری‌زاد سبزپوش» نوشته صمد طاهری، تهران: نیماژ، ۱۴۰۲، ۱۸۴ص.

شعر کلاسیک: دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند؛

«شبانماه» سروده فاطمه عارف‌نژاد، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب، ‏‫۱۴۰۲، ۹۳ ص.

«کوه‌زاد‮‬: ‏‫مجموعه غزل» سروده ‏‫قادر طراوت‌پور، ‏‫تهران‮‬: ‏‫مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب‮‬‏‫، ‏‫۱۴۰۲، ۱۴۱ص.

شعر نو: دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند؛

«آن‌قدر تلخ که فراموش می‌کنی شکلات است» سروده فاطمه گیلانی، تهران: شرکت انتشارات سوره مهر‏‫، ‫۱۴۰۲، ۸۸ص.

«زن آتش» سروده حسنا محمدزاده، کرج: ایهام‏‫، ‏‫۱۴۰۲، ‏‫۱۸۲ص.‬‏‫

درباره شعر: «شاعران در جست‌وجوی جایگاه؛ نگاهی دیگر به تحول شعر فارسی» تألیف مسعود جعفری‌جزی، تهران: نیلوفر‏‫، ۱۴۰۲، ۴۰۶ص.

متون قدیم: «دیوان قطران تبریزی» تصحیح محمود عابدی و مسعود جعفری‌جزی با همکاری تهمینه عطائی و شهره معرفت، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۴۰۲، ۲ج.

بخش سپاس

هیات علمی چهل‌ودومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه ویژه خویش را در بخش سپاس به کتاب زیر اهدا می‌کند.

«مصحف ‌المشهد الرضوی؛ الجامع للنسختین المرقّمتین ۱۸ و ۴۱۱۶ فی مکتبة ‌العتبة ‌الرضویة بمشهد» پژوهش و تحقیق مرتضی کریمی‌نیا؛ مقدمه: سیدجواد شهرستانی، بررسی و بازبینی نهایی: مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران، قم‏‫:‌ مؤسسه آل‌ البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث‬‏‫، ۱۴۰۲، ۱۰۲۴ص.

بخش شخصیت علمی

هیات علمی چهل‌ودومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران جایزه ویژه خویش را در بخش شخصیت علمی به پاس تحقیق و پژوهش در زمینه حکمت و فلسفه اسلامی، فلسفه تطبیقی، عرفان، فلسفه غرب و فلسفه هنر، بسط و توسعه عمیق حکمت اسلامی در مراکز دانشگاهی، علمی و پژوهشی ایران و معرفی آن به جامعه فلسفی و علمی جهانی، بیش از پنجاه سال تدریس و آموزش فلسفه در مراکز دانشگاهی ایران و تربیت نسل‌های بعدی استادان در کشور و تألیف و سرپرستی نشر آثار علمی و دانشگاهی در حوزه حکمت و فلسفه به غلامرضا اعوانی اهدا می‌کند.

همچنین اسامی آثار شایسته تقدیر چهل‌ودومین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نیز به شرح زیر اعلام شده است:

کلیات

کتابشناسی: «نمایه تحلیلی موضوعی سفرنامه‌های ترجمه‌شده سیاحان انگلیسی درباره ایران» تألیف آزاده حیدری، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۱۴۰۲، ۳ج.

فلسفه و روان‌شناسی

فلسفه اسلامی: «البلغة فی الحکمة» تألیف قطب‌الدین ابوالفضائل اهری، تصحیح سیدمحمود یوسف‌ثانی، ویراستار: فهیمه نظری، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۴۰۲، ۳۹۲ص.

دین

در موضوع «حدیث» دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

«استناد در روش شناخت رجال اسناد» ج ۱، تحقیق و تألیف: مرکز فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام)، بازبینی سیدجواد شبیری‌زنجانی، قم: مرکز فقهی امام محمدباقر (علیه‌السلام)، ۱۴۰۲، ۵۴۴ص.

«منابع الکافی بخش اصول؛ بازیابی و اعتبارسنجی» تألیف محمود ملکی، ویراستار: مهدی انواری‌نسب، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۴۰۲، ۳۷۱ص.

کلیات اسلام: «دائوی اسلام؛ کتاب مرجع درباره زوجیت در تفکر اسلامی» تألیف ساچیکو موراتا، ترجمه زهرا کاظمی‌فرد و ملیحه رحمانی؛ ویراستار: بابک عالیخانی، تهران: حکمت، ۱۴۰۲، ۶۶۰ص.

عرفان و تصوف: «مکاتیب» تألیف قطب بن محیی، تصحیح مریم دانشگر، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ۱۳۹۵ـ۱۴۰۲، ۲ج.

ادیان دیگر: «پیامبران بومی‌گرای ایران در سده‌های آغازین اسلام؛ شورش‌های دهقانی و زردشتی‌گری محلی» تألیف پاتریشیا کرون، ترجمه کاظم فیروزمند؛ ویراستار: کوثر حبیبی، تهران: نامک، ۱۴۰۲، ۷۴۴ص.

علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی: «ثروت مشترک؛ بدیلی فراسوی سرمایه» تألیف مایکل هارت و آنتونیو نگری، ترجمه فواد حبیبی، تهران: ققنوس، ۱۴۰۲، ‌۵۰۴ص.

علوم سیاسی

«کشمکش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا» تألیف حمید احمدی، تهران: نی، ‌۱۴۰۲، ۴۸۸ص.

حسابداری

«کاربرد اقتصادسنجی در پژوهش‌های کمی حسابداری» تألیف عباس افلاطونی، تهران: ترمه، ۱۴۰۲، ۴۲۵ص.

زبان

زبان عربی: «فرهنگ منتهی‌ الأرب فی لغة العرب (عربی ـ فارسی)» تألیف عبدالرحیم صفی‌پوری؛ ‏‫تصحیح و ترجمه سیدحمید طبیبیان، به‌اهتمام سعید واعظ، تهران: آوای خاور‏‫، ۱۴۰۲، ‏‫۴ ج.‬

علوم خالص

کلیات و تاریخ علم (تصحیح): «اختیارات مظفری جامع‌ترین کتاب هیئت بطلمیوسی و غیربطلمیوسی به زبان فارسی» تألیف قطب‌الدین محمود بن مسعود شیرازی، تصحیح و شرح امیرمحمد گمینی، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۴۰۲، ۸۶۳ص.

کلیات و تاریخ علم (ترجمه): «کامل الصناعة الطبیة» تألیف علی بن عباس مجوسی اهوازی، ترجمه سیدمحمد خالد غفاری، با مقدمه‌ای از مهدی محقق، تهران: نگارستان اندیشه؛ مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران؛ مونترال: دانشگاه مک‌گیل، ۱۴۰۲، ۶ج.

ریاضیات

تألیف: «پایه گربنر و کاربردهای آن» گردآوری و تدوین امیر هاشمی، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان،۱۴۰۲، ۲۹۳ص.

ترجمه: «هندسه محاسباتی الگوریتم‌ها و کاربردها» تألیف مارک دی برگ، اوتفرید چئونگ، مارک فن کرولد و مارک اورمارس، ترجمه مصطفی عباسی‌کیا و بهرام صادقی‌بی‌غم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، ۱۴۰۲، ۲ج.

فیزیک

تألیف: «مکانیک کوانتومی؛ آموزه‌ها و کاربردها» تألیف فیروز آرش، تهران: نوپردازان، ۱۴۰۲، ۲ج.

ترجمه: «فیزیک ذرات پیشرفته» تألیف مارک تامسون، ترجمه حمزه خانپور، مریم سلیمانی‌نیا، فاطمه اربابی‌فر، ساراخطیبی، رضا جعفری و مجتبی محمدی‌نجف‌آبادی، بهشهر: دانشگاه علم و فناوری مازندران، ۱۴۰۲، ۸۳۰ص.

زیست‌شناسی

«جونده‌سانان ایران» تألیف جمشید درویش، احمد محمودی و بی‌بی صفیه اکبری‌راد، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۲، ۴۴۸ص.

زمین‌شناسی

«کانسارهای اپی‌ترمال ایران» تألیف مجید قادری، نرگس یاسمی، سیدهدایت‌الله موسوی‌مطلق، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۴۰۲، ۲ج.

هیات و نجوم

«فلسفه کیهان‌شناسی» تألیف خلیل چمچم، جوزف سیلک، جان دی. بارو و سیمون ساندرز، ترجمه داود مجیدی، تهران: صالحان، ۱۴۰۲، ۷۱۸ص.

علوم کاربردی

علوم پزشکی (تالیف): «روش‌های آزمایشگاهی شناسایی عوامل ایجادکننده بیماری‌های قارچی در نمونه‌های بالینی» گردآوری و تدوین حسین دارآفرین و محمد قهری، تهران: مُند، ۱۴۰۲، ۷۰۴ص.

علوم پزشکی (ترجمه): «اصول و مبانی فیزیکوشیمیایی داروسازی در ساخت، فرمولاسیون و کاربرد بالینی» تألیف الکساندر تی فلورنس و دیوید آتوود، ترجمه رضا ابوفاضلی و مهسا سیدطباطبایی، تهران: اطمینان‌راد، ۱۴۰۲، ۹۰۰ص.

دامپزشکی: «جراحی و لنگش گاو» تألیف ای. دیوید ویور، اون اتکینسون، گای سنت جین و آدریان اشتاینر، ترجمه احمدرضا محمدنیا، سمانه قاسمی، مرضیه فائزی، سارا اهرابی‌نژاد و محمدعلی صادقی، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۴۰۲، ۴۰۰ص.

مهندسی شیمی

«مهندسی پلاستیک» تألیف آر. جی، کرافورد و پی. جی. مارتین، ترجمه مهرداد کوکبی، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۴۰۱، ۷۵۷ص.

مهندسی مواد و معدن

«آفتابی در یکی ذره نهان؛ درس‌هایی از نظریه الکترونی و فیزیک حالت جامد مواد» تألیف خلیل‌اله قیصری، اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز، ۱۴۰۲، ۴۲۹ص.

هنر

عکاسی: «عکاسی/ جنگ‏‫؛ تصاویر درگیری‌های مسلحانه و پیامدهای آن‌ها» تألیف آن ویلکس تاکر، ویل مایکلز و ناتالی زِلت، ترجمه نگین شیدوش و عباس نوری، به‌کوشش و نظارت فرهاد سلیمانی و مجتبی کوچکی، تهران: انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس‏‫، ۱۴۰۲، ۷۳۱ص.

معماری و شهرسازی: «تعامل مرمت و تاریخ معماری در ایران» تألیف ذات‌الله نیک‌زاد، ویراستار بابک بنازاده، تهران: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران؛ مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»‏‫، ۱۴۰۲، ۳۸۲ص.

نمایشنامه: «سه نمایشنامه؛ کنتس کاتلین ـ سرزمین هوس دل و ملکه بازیگر» نوشته ویلیام باتلر ییتس، ترجمه سارا وظیفه‌شناس، ویراستار: مهدی سجودی‌مقدم، تهران: مهراندیش، ۱۴۰۲، ۲۲۰ص.

تربیت بدنی: «دانشنامه مطالعات بین‌المللی ورزشی» تألیف راجر بارتلت، کریس گراتن و کریستر رالف، ترجمه محمدحسین علیزاده، مهدی نمازی‌زاده، رضا قراخانلو، محمد احسانی و علی شریف‌زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۲، ۲ج.

ادبیات

در موضوع داستان بلند و رمان دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

«دختران قبیله جنگ» نوشته جواد افهمی، قم: خط مقدم، ۱۴۰۲، ۳۵۰ص.

«دم اسبی» نوشته رامبد خانلری، تهران: بان، ۱۴۰۲، ۱۸۴ص.

داستان کوتاه: «پرنده‌باز تهران» نوشته ندا رسولی، تهران: هیلا، ۱۴۰۲، ۱۲۰ص.

شعر کلاسیک: «خون برگ» سروده عباس کیقبادی، اصفهان: گفتمان اندیشه معاصر، ‫۱۴۰۲، ‏‫۱۱۲ ص.‬

شعر نو: «تو رفته‌ای یا من» سروده محمدرضا روزبه، تهران: فصل پنجم‏‫، ۱۴۰۲، ‏‫۸۰ ص.‬

در موضوع شعر محاوره دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

«چهیل» سروده سامی تحصیلداری، تهران: دالاهو‏‫ ، ۱۴۰۲، ‏‫۱۰۴ص.‬

«نَه نِه» سروده الهه رشیدی، رشت: ریما، ‏‫۱۴۰۲، ‏‫۶۹ ص.

نقد ادبی: «دیرش روایی» تألیف بهمن نامور مطلق، تهران: سخن، ۱۴۰۲، ۴۰۰ص.

درباره شعر

«فهلویات؛ پژوهشی در اشعار بازمانده از زبان ادبی مشترک عراق عجم و آذربایجان» تألیف پژمان فیروزبخش، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، با همکاری سخن‏‫، ۱۴۰۲، ۲۰۸ ص.

متون قدیم

«أنیس الطالبین و عدة السالکین؛ در شرح مقامات سلطان‌ العارفین خواجه بهاء‌ الحق و الدّین نقشبند و مقامات علاء‌الدین عطار» تألیف خواجه محمد پارسا، تصحیح مریم حسینی و محمود علیزاده‌کاشانی، تهران: علمی، ۱۴۰۲، ۵۱۴ص.

ادبیات زبان‌های دیگر: «اختلال» نوشته هروه لوتلیه، ترجمه شهلا حائری و فلورا منوچهری‌مقدم، تهران: قطره، ۱۴۰۲، ۴۰۰ص.

تاریخ و جغرافیا

تاریخ‌ (تألیف، دوران باستان): «کتیبه‌های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی» تألیف سیروس نصراله‌زاده، تهران: آریا رمنا؛ گروه پژوهشی باستان‌کاوی تیسافرن، ۱۴۰۲، ۳۰۰ص.

تاریخ (تالیف، دوره ترکمانان و صفویان): دو کتاب زیر به‌صورت مشترک انتخاب شدند:

«بایندریان» تألیف عبدالرسول خیراندیش و مصطفی نامداری‌منفرد، تهران: آبادبوم، ۱۴۰۱، ۵۳۰ص.

«سیاست و تجارت در فارس؛ از برافتادن صفویان تا برآمدن زندیان» تألیف احمد بازماندگان‌خمیری، تهران: نگارستان اندیشه، ۱۴۰۲، ۳۵۲ص.

تاریخ (تالیف، دوره معاصر):

«ترورهای سیاسی در ایران (۱۲۸۶ـ۱۲۹۶)» تألیف سهراب یزدانی، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری خانه هنر مَد، ۱۴۰۲، ۳۹۰ص.

تاریخ (ترجمه، دوره معاصر): «جبهه ایرانی ـ انقلاب جهانی؛ اسنادی درباره تجاوز و تهاجم شوروی به گیلان ۱۹۲۰ـ۱۹۲۱» تألیف و تدوین مویسی ارونوویچ پرسیتس، با همکاری ک. م. آندرسون و دیگران، ترجمه محمد نایب‌پور، تهران: نگارستان اندیشه، ۱۴۰۲، ۳۳۰ص.

تاریخ (مستندنگاری): «خاک کارخانه؛ پارچه‌های ناتمام چیت‌سازی بهشهر و سرگذشت آخرین کارگران» تألیف: شیوا خادمی، تهران: اطراف، ۱۴۰۲، ۳۱۲ص.

در این مراسم آثار برگزیده سی‌ودومین جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اعلام شد:

مطالعات اسلام

تاریخ اسلام: «کربلا و هویت؛ ملت، اسلام و ادبیات مسلمانان بنگالی» تألیف اپسیتا هالدر از هند، انتشارات راتلج، ۲۰۲۳.

Reclaiming Karbala: Nation, Islam and Literature of the Bengali Muslims, by Epsita Halder/ Routledge, ۲۰۲۳.

جامعه‌شناسی دین: «شناخت اسلام؛ مواضع معرفت» تألیف برایان اس. ترنر از استرالیا، انتشارات دانشگاه ادینبورگ، ۲۰۲۳.

Understanding Islam: Positions of Knowledge, by Bryan S. Turner, Edinburgh University Press, ۲۰۲۳.

مطالعات ایران

هنر: «رنگ و معنی در هنر هخامنشی پارسی» تألیف الکساندر ناگل از آلمان، انتشارات کمبریج، ۲۰۲۳.

Color And Meaning In The Art Of Achamendi Persia, by Alexandder Nagel, Cambridge University, ۲۰۲۳.

زبان فارسی: «فارسی گفتاری مدرن در رمان‌های معاصر ایران؛ تحلیلی بر رمان‌های منتخب قرن ۲۱» تألیف کاتاژینا وانسالا از لهستان، انتشارات بریل، یونی پرس، ۲۰۲۳.

Modern Spoken Persian in Contemporary Iranian Novels: An analysis of selected ۲۱st century novels/ by Katarzyna Wąsala/Brill V&R unipress, ۲۰۲۳.