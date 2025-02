هواداران تراکتور در انتظار جشن صعود

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تراکتوری ها که هفته گذشته در زمین تیم بحرینی به پیروزی رسیدند، امروز در ورزشگاه یادگار امام تبریز مقابل این تیم صف آرایی می کنند.

بازی ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه آغاز می‌شود اما هواداران تراکتوری از ساعت ۱۲ عازم ورزشگاه شده‌اند تا از همین ابتدا، قدرت هواداران تراکتوری را به رقبای خود نشان بدهند.

رفته رفته بر حضور تماشاگران زن و مرد افزوده می‌شود و ۲ ساعت مانده به آغاز بازی، بازیکنان الخلدیه برای دیدن جو ورزشگاه به میدان می‌آیند که نوای حیدرحیدر تی‌تی‌ها به آسمان بلند می‌شود.

بازیکنان الخلدیه که گویا تا امروز با چنین جوی رو به رو نشده‌اند، درحال فیلمبرداری و عکس گرفتن هستند و شوق عجیبی دارند.

هواداران تراکتور در این میان شعارهای «آذربایجان وار اولسون ایستمین کوراولسون، یل یاتار طوفان یاتار یاتماز تراکتور پرچمی» سر می‌دهند و پرچم‌ها، شال‌ها و بادکنک‌های قرمز رنگ خود را در آسمان به اهتزاز درمی‌آورند.

همه چیز طبق استانداردهای اصولی ناظران ای اف سی است و مدیا آفیسر در کنار خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ها حضور دارد.

جمعیت همچنان درحال ورود به استادیوم است و یک ساعت مانده به آغاز بازی، جایگاه‌های طبقه پایین درحال پرشدن است.

همزمان با حضور بازیکنان در زمین بازی، نوای حیدر حیدر هواداران اوج می‌گیرد و پرچم بزرگ تراکتور و پارچه‌ای با یک جمله انگلیسی «we have the highest attendance in Asia» بین تماشاگران رخ می‌نماید.

۴۰ دقیقه مانده به آغاز بازی، ظرفیت طبقه دوم ورزشگاه نیز باز شده و تماشاگران به سوی جایگاه‌های طبقه‌دوم هدایت می‌شوند و همچنان لحظه به لحظه بر خیل جمعیت افزوده می‌شود.

به گزارش ایرنا، دیدار رفت ۲ تیم در بحرین با حساب ۲ بر یک به سود تیم تراکتور خاتمه یافت و شانس نماینده ایران برای حضور در مرحله یک چهارم و هشت تیم برتر بیشتر از نماینده بحرین است.

تراکتور به عنوان صدرنشین گروه A و الخلدیه بحرین به عنوان تیم دوم گروه B به مرحله یک هشتم راه یافته اند، تراکتور صدرنشین لیگ برتر ایران و الخلدیه تیم دوم لیگ برتر بحرین است.