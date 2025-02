به گزارش روز شنبه گروه علمی ایرنا از دانشگاه علم و فرهنگ، با توجه به درخواست‌های متعدد نویسندگان، مهلت ارسال مقاله به یازدهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی تحت حمایت آی تریپل ای IEEE تا ۲۶ بهمن ماه تمدید شد.

بر اساس این اطلاعیه، مقاله‌های انگلیسی باید به پایگاه IEEE Xplore و مقاله‌های فارسی به پایگاه‌های ISC و SID ارسال شود. آخرین مهلت ارسال مقاله ۲۶ بهمن ماه است و کنفرانس‌ در روزهای ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه برگزار خواهد شد.

یادگیری ماشین، یادگیری عمیق در وب، وب‌کاوی، وب معنایی، اینترنت اشیاء، پردازش تصویر در وب، بازیابی اطلاعات، شبکه‌های اجتماعی، سکوهای ابری، انبوه و توزیع شده، بلاکچین و رمزارز، تعامل انسان و رایانه، کیفیت وب، نرم‌افزار و وب، کسب و کار و بازاریابی الکترونیکی، امنیت وب، تحلیل رفتار و شخصی‌سازی، رسانه و ارتباط‌شناسی وب، وب و جامعه، مباحث حقوقی و اخلاقی در وب، سلامت دیجیتال و وب و هوش مولد و مدل‌های زبانی بزرگ، محورهای این کنفرانس بین‌المللی است.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه کنفرانس مراجعه کنند.

به گزارش ایرنا، مقالات ادوار گذشته کنفرانس وب پژوهی نیز توسط IEEE نمایه شده بودند و در پایگاه IEEE Xplore قابل دسترس هستند.

وب‌پژوهی یک حوزه بین‌رشته‌ای است و شامل تمامی پژوهش‌هایی است که به نوعی به وب و فضای مجازی مرتبط می‌شوند. کنفرانس وب‌پژوهی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی مقاله می‌پذیرد.

مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) یا به اصطلاح IEEE در سال 1963 از پیوستن دو انجمن مهندسی برق و مهندسی رادیو در کشور ایالات متحده امریکا تشکیل شد.

طبق اساسنامه، آی تریپل ای، سازمانی علمی و آموزشی، به سوی تعالی در ابعاد تئوری و عملی در زمینه های برق، الکترونیک، مخابرات و مهندسی کامپیوتر و نیز علوم کامپیوتر و شاخه‌های وابسته مهندسی، علمی و هنری است.

این سازمان بین‌المللی حرفه‌ای به صورت تخصصی در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر فعالیت می‌کند و مهم‌ترین استانداردها در زمینه تجهیزات الکترونیکی شبکه، توسط این سازمان ارائه می‌شود.

یازدهمین کنفرانس بین‌المللی وب‌پژوهی به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.