انتصاب در علم و صنعت /برگزاری کنفرانس هوش مصنوعی در شهید بهشتی

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، اخبار دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزشی در بسته خبری امروز (چهارشنبه) ارائه می‌شود. نخستین خبر به دانشگاه علم و صنعت مربوط می‌شود که دو انتصاب جدید و دو ابقا توسط سرپرست این دانشگاه انجام شد.

داوود یونسیان سرپرست دانشگاه علم و صنعت در حکمی سید مرتضی مسعودپناه را در سمت «معاون پژوهشی، فناوری و امور بین‌الملل دانشکده مهندسی مواد و متالورژی» ابقا کرد.

براساس این حکم سید مرتضی مسعودپناه (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی) برای مدت ۲ سال دیگر، در سمت «معاون پژوهشی، فناوری و امور بین‌الملل دانشکده مهندسی مواد و متالورژی» ابقا شد.

همچنین سرپرست دانشگاه علم و صنعت در حکمی دیگر حمیدرضا احدی در سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه‌آهن» را نیز برای ۲ سال دیگر در سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی راه‌آهن» ابقا کرد. حمیدرضا احدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن است.

داوود یونسیان سرپرست دانشگاه علم و صنعت در احکام جداگانه‌ای برای ۲ سال فاطمه دباغ را به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده فیزیک» و مریم صالحی به سمت «رئیس اداره امور پژوهشی، فناوری و بین‌الملل دانشکده مهندسی مواد و متالورژی» منصوب کرد.

فاطمه دباغ کاشانی عضو هیات علمی دانشکده فیزیک و مریم صالحی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی است.

فراخوان ثبت نام سومین دوره طرح دستیار فناوری

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای حضور در سومین دوره طرح دستیار فناوری فراخوان داد. هدف این طرح فعالیت فناورانه و مهارت آموزی دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی در شرکت‌های فناور و دانش بنیان است.

مدت دوره ۶ ماه است و متقاضیان از اول بهمن‌ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه www.parkintern.ir برای شرکت در این طرح ثبت نام کنند.

اولویت پذیرش در طرح دستیار فناوری در رشته‌ها و تخصص‌های مرتبط با الکترونیک، مگاترونیک و هوش مصنوعی، طراحی صنعتی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات و مواد پیشرفته است.

نخستین دوره کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی برگزار می‌شود

نخستین دوره کنفرانس بین‌المللی هوش مصنوعی به میزبانی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی هفتم تا نهم اسفندماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

این کنفرانس پوشش دهنده جنبه‌های تخصصی هوش مصنوعی و کاربردهای آن در تمامی حوزه‌های دانشی شامل رشته‌های مختلف مهندسی (نظیر کامپیوتر، برق، عمران، مکاترونیک و ...)، علوم اجتماعی و انسانی، اقتصاد، حقوق و حوزه سلامت و بهداشت خواهد بود.

مقالات برگزیده این کنفرانس در مجله (Journal of Innovations in Computer Science and Engineering) منتشر خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه کنید.

امکان مشاهده دروس دانشجویان در سامانه یادگیری دانشگاه تهران فراهم شد

دانشگاه تهران اعلام کرد که دانشجویان می توانند از طریق سامانه آموزش به دروس خود در سامانه یادگیری الکترونیکی دسترسی داشته باشند. از این پس دانشجویان می‌توانند با ورود به بخش اطلاعات دانشجو در سامانه آموزش، در کنار هر درس خود، لینک مربوط به آن درس در سامانه یادگیری را مشاهده و با کلیک بر روی آن، به محتوای درس دسترسی پیدا کنند.

این قابلیت جدید با هدف تسهیل دسترسی به منابع آموزشی، کاهش زمان جستجو و بهبود تجربه کاربری دانشجویان طراحی و عملیاتی شده است.

کتاب طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور منتشر شد

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم با انتشار کتابی، طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۳ را معرفی کرد. در این کتاب عناوین و توضیحات ۱۶۳ طرح برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۳ برای رفع نیازهای کشور انجام و معرفی شده است.

علاقه مندان می توانند برای دریافت این کتاب به صورت الکترونیکی، به سایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم به آدرس مراجعه کنند.