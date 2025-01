به گزارش گروه علمی ایرنا از وبگاه سای‌تِک‌دِیلی، در ۱۴ ژانویه (۲۵ دی ۱۴۰۳)، فضاپیمای اِسفیر ایکس (SPHEREx) ناسا به عملیات فضایی آستروتک، واقع در پایگاه نیروی فضایی وندِنبرگ در کالیفرنیا، رسید. آخرین مراحل آماده‌سازی این فضاپیما برای یک مأموریت دوساله در حال انجام است.

SPHEREx مخفف عبارت «Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer» به معنای «طیف فتومتر برای تاریخچه کیهان، عصر بازیونیده‌ شدن و کاوشگر یخ‌ها» است.

قرار است رصدخانه اسفیر ایکس در پایان فوریه (اسفندماه) با موشک فالکون ۹ اسپِیس‌ایکس از مجتمع پرتاب فضایی ۴ در پایگاه فضایی وندنبرگ پرتاب شود.

اهداف و قابلیت‌های اِسفیر ایکس

هنگامی که اِسفیر ایکس در مدار قرار بگیرد، به ناسا کمک می‌کند تا برخی از اسرار بزرگ جهان را کشف و واحدهای ساختمانی حیات را جست‌وجو کند.

این تلسکوپ با استفاده از فناوری مادون قرمز خود برای اسکن کل آسمان، چهار نقشه جامع از کل آسمان را تکمیل خواهد کرد. این داده‌ها به دانشمندان اجازه می‌دهد موضوعات مهمی مانند منشأ آب در سیاراتی مانند زمین و فرآیندهای فیزیکی شکل‌دهنده جهان در اولین لحظات آن، کمتر از یک ثانیه پس از مه‌بانگ، را بررسی کنند.

قبل از پرتاب اِسفیر ایکس، آزمایش‌ها و بررسی‌های نهایی روی آن انجام می‌شود و بعد در محفظه محموله موشک فالکون ۹ قرار می‌گیرد.